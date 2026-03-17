وزير البلدية القطري: 99% اكتفاء ذاتي من الألبان ومشتقاتها

17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:36 (توقيت القدس)
شركة بلدنا للصناعات الغذائية في قطر، الدوحة في 16 مارس 2026 (وزارة البلدية)
شركة بلدنا للصناعات الغذائية في قطر، 16 مارس 2026 (وزارة البلدية/إكس)
- قطر تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة 99% في إنتاج الألبان ومشتقاتها، مما يعكس نجاح السياسات الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.
- زيارة وزير البلدية لشركة بلدنا للصناعات الغذائية تؤكد على دورها الحيوي في دعم الإنتاج المحلي، مع مخزون يكفي لأكثر من 10 أشهر، مما يعزز استقرار الإمدادات الغذائية.
- الاستراتيجيات الوطنية منذ 2018 ساهمت في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في قطاعات مثل الخضروات الطازجة والدواجن، مما يقلل الاعتماد على الواردات.

أكد وزير البلدية ورئيس لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في قطر، عبدالله بن حمد العطية، أن التقدم الذي حققته قطر في منظومة الإنتاج الغذائي يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي ودعم استقرار الأسواق المحلية. وأوضح أن الدولة تمكنت من تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 99% في إنتاج الألبان ومشتقاتها، ما يعد إنجازاً يجسد فعالية الخطط الوطنية في قطاع الأمن الغذائي.

وزارالعطية اليوم الثلاثاء شركة بلدنا للصناعات الغذائية، لمتابعة منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي. واطلع خلال على سير العمل في المزارع وخطوط الإنتاج التابعة للشركة، التي تغطي نحو 99% من احتياجات السوق المحلي من منتجات الألبان الطازجة ومشتقاتها، كما استعرض مخزون مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية لدى الشركة، والذي يكفي لتغطية احتياجاتها لأكثر من عشرة شهور، ما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الغذائية في السوق المحلي.

واستمع وزير البلدية إلى عرض من إدارة الشركة حول جهودها في تطوير منظومة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية بما يواكب الطلب المتزايد في السوق المحلي، مؤكداً أهمية الدور الحيوي للشركات الوطنية مثل "بلدنا" في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة الإنتاجية . من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "بلدنا" معتز الخياط عن تقديره لاهتمام الدولة بقطاع الإنتاج الغذائي، مشدداً على التزام الشركة بمواصلة تطوير قدراتها الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، بفضل الدعم الحكومي الذي مكّنها من بناء منظومة إنتاج متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية ينفذها وزير البلدية لعدد من الشركات والمنشآت العاملة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والغذائي، بهدف متابعة جاهزية الإنتاج المحلي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية وتوافر المنتجات في الأسواق. وتشهد منظومة الأمن الغذائي في قطر تطوراً لافتاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل الاستراتيجيات الوطنية التي تبنتها الدولة منذ عام 2018 لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. 

وتمكنت قطر من تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في عدد من القطاعات، أبرزها الخضروات الطازجة بنسبة تجاوزت 70%، وتربية الدواجن بنسبة تفوق 95%، إضافة إلى نجاح تجربة الألبان التي تعد نموذجاً وطنياً رائداً في التحول نحو الإنتاج المحلي المستدام.

