وزير الاقتصاد اللبناني لـ"العربي الجديد": مخزون القمح يكفي 45 يوماً

قال وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الوضع الأمني صعب لكن الحكومة اللبنانية بدأت منذ فترة التخطيط والاستعداد للأزمة في ظل مخاوف كانت موجودة، لافتاً إلى أن "الوضع الغذائي مرتاح نوعاً ما وهناك وفرة".

وأضاف البساط في حديثه أن "مخزون القمح يكفي لحوالي 45 يوماً في المطاحن وخمسة أيام في الأفران وخطوط الامداد بين المطحنة والفرن موجودة والتوزيع دائم ومستمر وسلس، وهناك بواخر ستأتي ونحرص على تفريغها سريعاً"، كما أشار إلى أن الحكومة تشعر بالارتياح لوضع المواد الغذائية، فتلك الموجودة منها على رفوف السوبرماركت تكفي شهراً وحوالي ثلاثة أشهر بالمخازن، وهناك بواخر تأتي يومياً.

وعن احتياطي المحروقات، قال الوزير إن مخزونها يكفي حوالي أسبوعين أو أسبوعين ونصف، هذا إضافة للبواخر الجديدة التي تصل أيضاً، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على أكثر من خطّ لضبط الأسعار، أبرزها الرقابة المشددة والشفافية والتواصل والتنسيق الدائم مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت.

ولفت إلى أن صعوبة الوضع الراهن، وإمكانية تفاقمه لبنانياً وإقليمياً، تجعل من الضروري التهيؤ دائماً للأسوأ، وأن نهيئ أنفسنا ونستعد ونستوعب قدر الإمكان، على أمل أن تنتهي الحرب سريعاً.