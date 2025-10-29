- توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.1% في 2025، مدعوماً بأداء القطاع غير النفطي، ضمن جهود تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. - تتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 و2026 بنسبتي 4.4% و4.6%، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدفوعاً بزيادة الطلب المحلي وتحسن التوظيف. - شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً سريعاً في سبتمبر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 57.8 نقطة، مما يعكس تحسناً في ظروف التشغيل.

توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، اليوم الأربعاء، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% في 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي، في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط. وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض: "نتوقع أن نختتم هذا العام... في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند نحو 5.1%، وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند نحو 3.8%".

وأضاف الإبراهيم: "لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد. ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادا أكثر متانة ويشهد نموا مستداماً مدفوعاً بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية". وتتوقع وزارة المالية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2025 و2026 بنسبتي 4.4% و4.6% على الترتيب بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية. مع نمو مُقدر للقطاع غير النفطي بنسبة 5%، مدعوماً بزيادة الطلب المحلي وتحسن معدلات التوظيف، وفقاً لبيان ما قبل الميزانية.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في عام 2025 إلى أربعة بالمائة هذا الشهر مع زيادة إنتاج النفط. وتشهد المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا هائلا ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات. لكن تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ضمن هذه الخطة تأخر في ظل تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية، ما دفع المملكة للتركيز على إعطاء أولوية لبعض المشاريع وتقليص أو تأجيل البعض الآخر.

وأظهر تقرير مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية نما بأسرع وتيرة له في ستة أشهر في سبتمبر/أيلول، مدفوعاً بارتفاع حاد في الطلبات الجديدة وزيادة الإنتاج. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً إلى 57.8 نقطة في سبتمبر من 56.4 نقطة في أغسطس/آب، ما يشير إلى أقوى تحسن في ظروف التشغيل منذ مارس/آذار.

وافتتح محافظ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) ياسر الرميان أمس الثلاثاء، رسمياً النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "the Future Investment Initiative" والمعروف باسم دافوس الصحراء في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، تحت شعار "مفتاح الازدهار". ويستمر المؤتمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وهو محفل كبير يشارك فيه قادة سياسيون من حول العالم ورؤساء تنفيذيون لشركات، وسط تركيز متوقع لجلسات المؤتمر على الذكاء الاصطناعي.

(رويترز، العربي الجديد)