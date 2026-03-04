وزير الاقتصاد الإسباني: لا تغييرات في العلاقات التجارية مع أميركا

- أكد وزير الاقتصاد الإسباني أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا لم تتغير وتسير وفق الاتفاقيات الأوروبية الأمريكية، بينما شدد رئيس الوزراء الإسباني على أهمية الحوار في النزاعات. - أبدت المفوضية الأوروبية دعمها لإسبانيا ضد تهديدات ترامب بقطع العلاقات التجارية، مؤكدة على ضرورة الامتثال للاتفاقيات وحماية مصالح الاتحاد الأوروبي. - هدد ترامب بقطع التجارة مع إسبانيا بسبب موقفها من إيران، مشيرًا إلى إمكانية فرض حظر تجاري، وهو ما يتطلب إعلان حالة طوارئ وطنية.

قال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، اليوم الأربعاء، إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإسبانيا لم تشهد أي تغييرات. وأضاف كويربو في مقابلة مع إذاعة كادينا سير "لا يوجد أي إجراء مطروح وعلاقاتنا الثنائية مع الولايات المتحدة تسير في إطار الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة". وتابع أنه لم يتم التواصل مع الإدارة الأميركية حتى الآن، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.

كان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز

أكد أنه لن يستسلم للتهديدات التي جلبتها اعتراضاته على الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى توسيع هوة الخلاف مع ترامب، الذي هدد بقطع التجارة مع الدولة المطلة على البحر المتوسط. وقال سانشيز في خطاب ألقاه اليوم الأربعاء: "لن نتواطأ في شيء يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا لمجرد الخوف من انتقام شخص ما"، بحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأربعاء.

وسلط سانشيز الضوء على الآثار السلبية غير المباشرة لحرب العراق، من تصاعد لإرهاب المتشددين إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وقال إن عواقب الهجوم على إيران تحمل القدر نفسه من الضبابية، وإنها لن تفضي إلى نظام دولي أكثر عدلاً. ودعا سانشيز إلى الحوار لإنهاء الحرب على إيران، قائلاً "يمكن للمرء أن يعارض نظاماً بغيضاً وفي الوقت نفسه يعارض تدخلاً عسكرياً غير مبرر وخطيراً".

ويُعرف سانشيز بانتقاده الصريح لإسرائيل التي اتهمها بارتكاب إبادة جماعية خلال حربها على غزة، وتستخدم القوات الأميركية قاعدتي روتا البحرية ومورون الجوية في إسبانيا. وخلال غزو العراق عام 2003، دعمت إسبانيا التي كان يرأس حكومتها حينذاك خوسيه ماريا أثنار، الولايات المتحدة بقوة. وإسبانيا هي أكبر دولة مصدرة لزيت الزيتون في العالم وتبيع أيضاً قطع غيار السيارات والصلب والمواد الكيميائية إلى الولايات المتحدة، لكنها أقل تأثراً بتهديد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

أوروبا تتضامن مع إسبانيا

من جانبها، أعربت المفوضية الأوروبية عن استعدادها للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا لرفضها السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها لمهاجمة إيران. وقال الناطق باسم المفوضية أولوف غيل في بيان صدر رداً على تهديدات ترامب "نتضامن بشكل كامل مع جميع الدول الأعضاء وجميع المواطنين ونحن على استعداد، عبر سياستنا التجارية المشتركة، لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي".

وذكّر غيل في بيانه وفقاً لوكالة فرانس برس، بأن "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أبرما اتفاقاً تجارياً رئيسياً العام الماضي" وقال إن "المفوضية الأوروبية تتوقع من الولايات المتحدة الامتثال الكامل للالتزامات" الواردة في الاتفاق. وأضاف "سنواصل الدفاع عن علاقات تجارية مستقرة ويمكن التنبّؤ بها ومفيدة للطرفين من أجل مصلحة الجميع". وتابع أن "حماية هذه العلاقات، خصوصاً في فترة تشهد اضطرابات عالمية، هو أمر أهم من أي وقت مضى ويصب بوضوح في مصلحة الجانبين".

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرز في تصريحات للصحافيين عقب الاجتماع مع ترامب في واشنطن، إنه أبلغ ترامب في اجتماع خاص بأنه لا يمكن استبعاد إسبانيا من اتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن التي تم التوصل إليها العام الماضي. وأضاف "قلتُ إن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، ولا نتفاوض بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة إلا معاً، وإلا فلا نتفاوض على الإطلاق. لا يمكن معاملة إسبانيا معاملة سيئة على وجه الخصوص".

تهديدات ترامب التجارية

وقال ترامب للصحافيين في أثناء لقائه المستشارَ الألمانيَّ فريدريش ميرز في البيت الأبيض أمس الثلاثاء، "إسبانيا كانت مريعة". وأضاف ترامب "سنوقف التجارة بأكملها مع إسبانيا. لا نريد أي علاقة مع إسبانيا"، وقال ترامب "بإمكاني غداً أو حتى اليوم، وقف كل ما له علاقة بإسبانيا، كل الأعمال التجارية". وأضاف: "لدي الحق في أن أفعل ما أشاء بها". وأكد ترامب أنه طلب من وزير الخزانة سكوت بيسنت قطع جميع العلاقات مع إسبانيا، وذلك في أعقاب رفض إسبانيا السماح باستخدام قواعدها العسكرية في العدوان الأميركي على إيران.

وسأل ترامب علناً بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير عن رأيهما بشأن قطع التجارة مع إسبانيا. وأجاب غرير "حسناً، سيدي، أعتقد أننا سنتحدث معك بشأن ذلك. نعلم أنك تستطيع اللجوء إلى ذلك، وإذا كان عليك فعل هذا من أجل الأمن القومي والاقتصادي، فسنفعل ذلك". وقال بيسنت إن المحكمة العليا أكدت صلاحيات ترامب في فرض الحظر بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، مضيفاً أن غرير ووزارة التجارة سيبدآن دراسة كيفية معاقبة إسبانيا بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقالت جينيفر هيلمان أستاذة قانون التجارة في جامعة جورجتاون لوكالة رويترز، إن المحكمة العليا لم تتطرق إلى صلاحية الرئيس في فرض حظر تجاري بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية. وأضافت أن ترامب يستطيع فعل ذلك، لكن سيتعين عليه إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن إسبانيا وتصنيفها تهديداً "غير عادي واستثنائياً" للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوة ستتجاوز بكثير أي حالة طوارئ سابقة. ولم يوضح ترامب كيف يعتزم قطع التجارة مع إسبانيا، وهو ما قد يكون صعباً نظراً إلى علاقات الولايات المتحدة التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق، ألمح إلى امتلاكه صلاحية فرض حظر كامل على البضائع القادمة من إسبانيا، لكنه لم يعلن بشكل صريح أنه يعتزم القيام بذلك.

(فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)