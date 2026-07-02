- إطلاق مشغل خليوي جديد في سوريا: أعلن وزير الاتصالات السوري عن بدء تشغيل مشغل خليوي جديد يعتمد على بنية MTN الحالية، مما يتيح قاعدة تشغيلية جاهزة ويعزز تطوير الخدمات بسرعة دون الحاجة لبناء شبكة جديدة. - استثمارات وتطوير قطاع الاتصالات: تم اختيار مجموعة زين الكويتية بعد منافسة شديدة لتشغيل الرخصة الثانية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز المنافسة في السوق السورية، مع استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار. - استقرار الخدمات وتحديث البنية التحتية: تضمن الاتفاق استقرار الخدمات الحالية للمشتركين، مع خطط لتحديث البنية التحتية ورفع جودة الخدمات، مما يدعم التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في سوريا.

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" أن المشغل الخليوي الجديد في سورية سيبدأ أعماله بالاعتماد على البنية التحتية الحالية لشركة MTN سورية، وهو ما يمنحه قاعدة تشغيلية جاهزة تشمل ملايين المشتركين منذ اليوم الأول، ويسهم في تسريع تطوير الخدمات وإطلاق الاستثمارات الجديدة من دون الحاجة إلى إنشاء شبكة جديدة بالكامل.

وأوضح الوزير السوري أن الاتفاق المبرم مع المستثمر الجديد (مجموعة زين الكويتية) لتشغيل الشركة جاء بعد عملية تنافسية، تم خلالها اختيار أعلى عرض مستوف للشروط الفنية والمالية، مؤكداً أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير قطاع الاتصالات في سورية، وتعزيز المنافسة في السوق المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينسجم مع رؤية الوزارة لتحديث هذا القطاع الحيوي واستقطاب استثمارات قادرة على مواكبة التطورات التقنية.

وأشار إلى أن هذا النهج يختصر الزمن والتكاليف، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الخدمات المقدمة للمشتركين. وأكد أن الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسار إصلاح قطاع الاتصالات، إذ يجمع بين تحقيق عوائد مالية متزايدة للدولة، واستقطاب استثمارات جديدة، وتعزيز المنافسة، وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تهيئة السوق لاستقبال مشغل ثالث خلال السنوات الخمس المقبلة بما يدعم التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

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وأضاف الوزير أن الهدف لا يقتصر على تغيير جهة التشغيل، بل على إحداث نقلة نوعية في أداء القطاع خلال السنوات القادمة، عبر تحديث البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الاتصالات.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، خلال حفل رسمي في دمشق أول من أمس الثلاثاء، اعتماد مجموعة "زين" لتشغيل الرخصة الثانية للاتصالات الخليوية في سورية، بعد انتهاء منافسة مع تحالف "أوريدو" القطري، وفق معايير فنية ومالية وصفت بالشفافة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات شملت إنهاء التسوية القانونية مع شركة MTN، وإعادة هيكلة الترخيص، وإطلاق منافسة دولية انتهت باختيار العرض الأعلى والأفضل فنياً ومالياً. كما شدد المسؤولون على أن المشتركين الحاليين لن يواجهوا أي تغيير في أرقامهم أو خدماتهم خلال المرحلة الانتقالية، سوى استبدال اسم الشبكة تدريجياً إلى "زين"، مع استمرار الخدمة بشكل طبيعي حتى اكتمال الانتقال الكامل.

مراحل انتقال التشغيل

وفي الجانب الفني أوضح مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد خالد الحمصي أن الهيئة تشرف على تنفيذ جميع مراحل انتقال التشغيل وفق خطة زمنية تضمن عدم تأثر المشتركين بالخدمات، مشيراً إلى أن الاعتماد على البنية التحتية القائمة يتيح البدء مباشرة بعمليات التحديث بدلاً من استهلاك سنوات في إنشاء شبكة جديدة.

وأضاف الحمصي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن المرحلة المقبلة ستركز على مراقبة تنفيذ الالتزامات الاستثمارية الواردة في العقد، خاصة ما يتعلق بتوسيع التغطية، ورفع جودة خدمات الاتصالات والإنترنت، وتحديث تجهيزات الشبكة، وإدخال التقنيات الحديثة، بما يضمن وصول الخدمات إلى مختلف المناطق وفق معايير فنية موحدة.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "زين" الكويتية بدر ناصر الخرافي إن المجموعة تستعد لضخ استثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار في سورية، مؤكداً أن المشروع يمثل التزاماً استراتيجياً طويل الأمد تجاه السوق السورية.