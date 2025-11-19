وزيرة الاقتصاد الألمانية: قطر شريك كبير ومن المهم تعزيز التعاون معها

- أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه أهمية قطر كشريك استراتيجي، مشيرة إلى رغبة ألمانيا في توسيع التعاون مع الشركات القطرية في قطاعات متنوعة، حيث شاركت 20 شركة ألمانية كبرى في لقاء اقتصادي لتعزيز الشراكات. - تناول اللقاء القطري-الألماني سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص في نمو التجارة البينية، وسط توقعات بنمو اقتصاد قطر بنسبة 5%. - أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أهمية الشراكة مع الشركات الألمانية، مشيراً إلى حجم التبادل التجاري البالغ 6.6 مليارات ريال، ودعا للاستفادة من الفرص في مجالات التصنيع، التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة.

قالت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية، كاترينا رايشه إن قطر شريك كبير ومهم جداً لألمانيا، و"نرغب في توسيع التعاون مع الشركات القطرية في مختلف القطاعات". وأضافت أن 110 شركات ألمانية كانت ترغب في الانضمام إلى الوفد المرافق لها، إلا أن الحضور اقتصر على 20 شركة كبرى تمثل قطاعات متنوعة تسعى لإقامة تحالفات استراتيجية مع نظيراتها القطرية.

تصريحات الوزيرة جاءت خلال لقاء اقتصادي قطري- ألماني في مقر غرفة تجارة وصناعة قطر في لوسيل اليوم الأربعاء، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في أبرز القطاعات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الفرص الاستثمارية ودور القطاع الخاص في نمو التجارة البينية بين البلدين. وأوضحت الوزيرة أن حجم التبادل التجاري وصادرات قطر من المواد الخام والبتروكيميائيات يعكس قوة الشراكة الاقتصادية، مشيرة إلى توقع نمو اقتصاد قطر بنسبة 5% خلال السنوات المقبلة، ما يوفر فرصاً واسعة للاستثمار والشراكات. كما أشارت إلى أن نحو 100 شركة ألمانية تتابع التحول الرقمي في قطر وهي مستعدة للمشاركة في تطوير القطاع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن الغرفة تعتز بوجود الشركات الألمانية بخبراتها التقنية ومعاييرها العالمية باعتبارها من الشركاء الرئيسيين في مشاريع قطرية كبرى، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.6 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) العام الماضي. وأكد الشيخ خليفة أن هذا اللقاء يشكل خطوة عملية نحو مستقبل اقتصادي أقوى من خلال الحوار المستمر وتبادل الخبرات وتفعيل الشراكات الاستثمارية، داعياً رجال الأعمال من كلا الجانبين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والرياضة، والتعليم.

وشهد النقاش بين رجال الأعمال تأكيد رغبة الطرفين في توسيع التعاون وإقامة تحالفات تجارية في مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والانبعاثات الكربونية، والأقمار الاصطناعية، وتكنولوجيا الفضاء والطيران. وتستند العلاقات الاقتصادية بين قطر وألمانيا إلى شراكة استراتيجية تمتد لأكثر من ستة عقود، حيث تُعد ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لقطر في أوروبا، بينما تحتل قطر مرتبة متقدمة بين المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الألماني باستثمارات تزيد على 25 مليار يورو، تشمل شركات كبرى مثل "فولكسفاغن" و"بورشه" و"سيمنز" و"دويتشه بنك"، إضافة إلى قطاعات الاتصالات والخدمات المصرفية.

وتشمل الواردات القطرية من ألمانيا الآلات والسيارات والمعدات الكهربائية، في حين تُصدر قطر إلى ألمانيا بشكل رئيسي الغاز الطبيعي المسال، ما يعكس التكامل الاقتصادي القوي بين البلدين.