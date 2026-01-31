وزيرة الاقتصاد الألمانية إلى السعودية على رأس وفد: تنويع مصادر الطاقة

اقتصاد عربي
مباشر
31 يناير 2026   |  آخر تحديث: 10:48 (توقيت القدس)
النفط السعودي/ أرامكو ، جدة في 24 نوفمبر 2020 (فرانس برس)
الطاقة على رأس أولويات زيارة الوزيرة الألمانية للسعودية، جدة في 24 نوفمبر 2020 (فرانس برس)
- تزور وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه السعودية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والابتكار، برفقة وفد اقتصادي يضم رؤساء تنفيذيين لشركات ألمانية بارزة مثل سيمنس للطاقة وتيسن كروب.
- تركز الزيارة على قطاع الطاقة، حيث تسعى ألمانيا لتنويع مصادرها بعد فقدان الغاز الروسي، بينما تطور السعودية قطاعات جديدة مثل الهيدروجين والسياحة.
- تتزامن الزيارة مع جهود ألمانية لتعزيز العلاقات مع الخليج، حيث يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز المنطقة لتعزيز الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد الألماني.

تتوجّه وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه، اليوم السبت، إلى السعودية للقاء وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومن المخطط عقد اجتماع للتواصل بين قادة أعمال ألمانيين وسعوديين. ويرافق رايشه وفد اقتصادي، وتخطط الوزيرة للعودة إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، وتعتزم زيارة كل من العاصمة الرياض ومدينة جدة المطلّة على البحر الأحمر. 

وقالت أربعة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، الجمعة، إنّ رؤساء تنفيذيين لشركات ألمانية، من بينهم الرئيسان التنفيذيان لشركتَي سيمنس للطاقة وتيسن كروب، سينضمون إلى وزيرة الاقتصاد كاثرينا رايشه في زيارة مرتقبة إلى السعودية، في إطار جهود أكبر اقتصاد في أوروبا لتنويع مصادر الطاقة لديه. وذكرت المصادر أن كريستيان بروخ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس إنرجي المتخصصة في تصنيع معدات الطاقة، وميجيل لوبيز رئيس مجموعة تيسن كروب الصناعية، سينضمان إلى الوفد التجاري المرافق لرايشه. 

وأضافت المصادر أن الوفد سيضم أيضاً مايكل لويس رئيس شركة يونيبر، وجورج ستاماتيلوبولوس الرئيس التنفيذي لشركة إنرجي بادن فورتمبيرج (إن.بي.دبليو)، وإيجبرت ليجه المسؤول عن مجموعة سيفي. وعلى هامش الزيارة، من المنتظر أن تبرم شركات من الجانبَين اتفاقات للتعاون، تتعلق، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، بمشروعات في مجالات الطاقة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. 

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر، دافوس، 20 يناير 2026 (Getty)
طاقة
التحديثات الحية

أرامكو السعودية: نتوقع قفزة مالية من الذكاء الاصطناعي في 2025

الطاقة محور زيارة الوزيرة الألمانية إلى السعودية 

وستركز الزيارة على الطاقة، وهي مسألة بالغة الأهمية لألمانيا، الشريك الاقتصادي الأهم للسعودية في الاتحاد الأوروبي التي عانت من ارتفاع التكاليف كثيراً بعد فقدانها إمكانية الوصول إلى الغاز الرخيص من روسيا. وارتفعت صادرات النفط الخام من أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 7.378 ملايين برميل يومياً، وهي أكبر من الرقم المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول عند 7.1 ملايين برميل يومياً، وأعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2023.

وبلغ إنتاج السعودية من النفط الخام حوالى 10.050 ملايين برميل يومياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى له منذ إبريل/ نيسان 2023. وبلغ الإنتاج المسجل في أكتوبر/ تشرين الأول 10.002 ملايين برميل يومياً، كما تخطط رايشه وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، لزيارة شركات هناك. وتعد ألمانيا شريكاً تجارياً مهماً للسعودية، التي يعتمد ازدهارها تقليدياً على النفط، بينما تسعى القيادة هناك إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى.

ويهدف البلد، من بين أمور أخرى، إلى أن يصبح مُصَّدِراً مهماً للهيدروجين وموقعاً سياحياً. وتعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً بارزاً للسعودية، ولا سيّما في مجالات صناعة الآلات والصناعات الكيماوية وصناعة السيارات، إضافة إلى التقنيات الرقمية والمنشآت الصناعية. 

مسؤولون ألمان يتوافدون إلى منطقة الخليج

وكان وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر يزور السعودية الأسبوع الماضي. وبعد رايشه، من المنتظر أن يزور البلاد المستشار الألماني فريدريش ميرز. وتسعى الحكومة الألمانية، في ظل النهج غير المتوقع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء آخرين. 

محطة يونيبر للغاز المُسال في فيلهلمسهافن، ألمانيا، 17 ديسمبر 2022 (مايكل سون/ فرانس برس)
طاقة
التحديثات الحية

ألمانيا تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز

وتأكيداً لأهمية المنطقة بالنسبة لبرلين، من المقرّر أن يزور المستشار الألماني فريدريش ميرز السعودية وقطر والإمارات خلال الفترة من الرابع إلى السادس من فبراير/ شباط. وقال متحدث باسم الحكومة إنّ جدول الأعمال يتضمن استثمارات دول الخليج في الاقتصاد الألماني وكذلك الجهود الرامية إلى تنويع إمدادات الطاقة، مضيفاً أن برلين تأمل "في زيادة النشاط الاستثماري"، وقطر هي أحد المساهمين الرئيسيين في بعض أكبر الشركات الألمانية وأكثرها شهرة مثل فولكسفاغن وآر.دبليو.إي ودويتشه بنك.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
