وزراء مالية مجموعة السبع يسعون لمعالجة الاختلالات وسط توتر تجاري

- اجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في باريس لمناقشة التوترات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على اختلالات الاقتصاد العالمي مثل انخفاض الاستهلاك في الصين وضعف الاستثمار في أوروبا، ودعوة أميركية لفرض عقوبات على إيران. - تناول الاجتماع تداعيات قمة ترامب - شي، مع استمرار التوترات حول قضايا مثل تايوان والتجارة، وسعي الوزراء لحوار صريح بين الحلفاء لمناقشة العلاقات الأميركية الصينية وجهود إعادة فتح مضيق هرمز. - ناقش الوزراء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط وتقلبات أسواق السندات، مع التركيز على تقليل الاعتماد على الصين في المعادن الحيوية وتعزيز التنسيق في مراقبة الأسواق.

يسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، المجتمعون في باريس، اليوم الاثنين، إلى إيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي، وتنسيق إمدادات المواد الخام الحيوية، في وقت تهدد فيه الخلافات الجيوسياسية تماسك المجموعة.

ويأتي الاجتماع، الذي يستمر يومين، بعد قمة ترامب - شي في بكين، التي لم تسفر سوى عن نتائج اقتصادية محدودة، فيما بقي التوتر المرتبط بملفات، مثل تايوان والتجارة، قائماً خلف ستار من المجاملات الدبلوماسية. وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور إن جدول أعمال اجتماع باريس سيركز على ما وصفه بـ"اختلالات مترسّخة" في الاقتصاد العالمي، تغذي الخلافات التجارية وتنذر باضطرابات محتملة في الأسواق المالية.

وأضاف: "من الواضح أن الطريقة التي تطور بها الاقتصاد العالمي على مدى نحو عشر سنوات مضت غير مستدامة"، مشيراً إلى نمط يتمثل في انخفاض الاستهلاك في الصين عن المستوى المطلوب، والإفراط في الاستهلاك بالولايات المتحدة، وضعف الاستثمار في أوروبا. وفي السياق، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إنه سيدعو مجموعة السبع إلى اتباع نظام عقوبات يهدف إلى منع تمويل "آلة الحرب الإيرانية".

قمة ترامب - شي

وأوضح ليسكور، الذي يستضيف الاجتماع، أن مجموعة السبع توفر فرصة لحوار صريح بين الحلفاء، في وقت تتسع فيه الخلافات مع واشنطن. وأضاف للصحافيين قبيل الاجتماع: "هذه المناقشات ليست سهلة. لن أقول إننا نتفق على كل شيء، بما في ذلك، بالطبع، مع أصدقائنا الأميركيين".

ومن المقرر أن يبحث وزراء المالية آخر مستجدات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة ترامب - شي، إضافة إلى الجهود الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أصدرت إدارة ترامب أمراً بانتهاء سريان الإعفاء من العقوبات على النفط الروسي المنقول بحراً، السبت الماضي. وقال مسؤولون فرنسيون مشاركون في التحضيرات إن مجرد الاتفاق على أن جميع الأطراف تتحمل قدراً من المسؤولية عن اختلالات التجارة وتدفقات رؤوس الأموال سيُعدّ إنجازاً، رغم توقعات بإبداء الجانب الأميركي بعض التحفّظات.

تداعيات أزمة المنطقة

ويناقش الوزراء أيضاً التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشرق الأوسط، والتقلبات في أسواق السندات العالمية، التي تثير قلق اليابان بشكل خاص. وقالت وزارة المالية البريطانية إن الوزيرة رايتشل ريفز "ستسعى إلى تنسيق الجهود الرامية للحد من التضخم، وضغوط اضطراب سلاسل التوريد، واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، كما ستؤكد مجدداً رغبة الحكومة البريطانية في تقليص الحواجز التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتزيد الخلافات داخل مجموعة السبع من تعقيد المساعي الرامية إلى إظهار جبهة موحدة، في وقت يستعد فيه الوزراء لقمة القادة المقررة بين 15 و17 يونيو/حزيران المقبل في مدينة إيفيان الفرنسية.

وسيكون ملف المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة في صدارة الأولويات، إذ تسعى حكومات دول المجموعة إلى تنسيق جهودها لتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلاسل الإمداد الأساسية لتقنيات مثل السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وأنظمة الدفاع. وقال ليسكور إن مجموعة السبع ستعمل على تعزيز التنسيق في مراقبة الأسواق، واستشراف الاضطرابات، وإيجاد مصادر بديلة، بما في ذلك عبر مشاريع مشتركة مع اقتصادات حليفة، مضيفاً أن الهدف هو ضمان "ألا تتمكن أي دولة من احتكار" هذه المواد مجدداً.

وفي ظل تصاعد التوترات التجارية، تبدو مجموعة السبع أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع تنامي المخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق. وبين محاولات الحد من الاعتماد على الصين، واحتواء تداعيات أزمات المنطقة، يبقى نجاح الدول الكبرى مرهوناً بقدرتها على تنسيق سياسات اقتصادية أكثر استدامة وتجنب انزلاق الاقتصاد العالمي نحو مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار.

(رويترز، العربي الجديد)