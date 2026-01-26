وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون تأمين إمدادات المعادن النادرة

- تعقد فرنسا اجتماعاً لوزراء مالية مجموعة السبع عبر الفيديو، يركز على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة، مع مناقشة دعم أوكرانيا ومعالجة الاختلالات العالمية. - يشارك في الاجتماع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية الدول الأعضاء، ويهدف إلى تنويع سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين. - تشمل التدابير المقترحة إنشاء أسواق تحترم حقوق الإنسان، ودعم مالي من المؤسسات العامة، وتحديد حد أدنى للأسعار، مع التركيز على المعادن الأساسية لتقنيات الدفاع والطاقة المتجددة.

أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام عقد اجتماع لوزراء مالية المجموعة، غداً الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، سيركز بشكل خاص على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اليوم الاثنين، أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور "سيستعرض أولويات فرنسا في إطار هذه الرئاسة". وأضافت الوزارة في بيان وفقاً لوكالة فرانس برس، أن "المناقشات ستركز أيضاً على تأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية، لا سيما للعناصر الأرضية النادرة"، كما سيتضمن جدول الأعمال "مواصلة دعم أوكرانيا... ومعالجة الاختلالات العالمية، ووضع إطار جديد للشراكات الدولية".

ويشارك في الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 21 يناير/كانون الثاني، إلا أنه أُجل بسبب تضارب الموعد مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وفي كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة الجمعة، صرّح رولان ليسكور أن مجموعة السبع يجب أن "تبقى منبراً للحوار الصريح والصادق"، رغم إقراره بعدم سهولة الأمر في ظل "نظام عالمي يُنذر بالانهيار".

وفي 12 يناير/كانون الثاني، عُقد اجتماع عمل حول المعادن الحيوية في واشنطن، جمع دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى المكسيك والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتناول عدة تدابير من بينها تحديد الحد الأدنى لسعر بعض العناصر الأرضية النادرة، وفق الوزير الفرنسي.

ولم يصدر بيان مشترك عن الاجتماع. وقالت وزارة الخزانة الأميركية وقتها في بيان، إن الوزير سكوت بيسنت سعى إلى "مناقشة حلول لتوفير وتنويع سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة، وخاصة العناصر الأرضية النادرة"، وعبر عن تفاؤله بأن الدول ستسعى إلى اتباع نهج "خفض المخاطر بحكمة بدلاً من فك الارتباط" مع الصين. وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما للصحافيين بعد الاجتماع، إن هناك "اتفاقاً واسعاً على ضرورة خفض الاعتماد على الصين بسرعة في ما يتعلق بالعناصر الأرضية النادرة".

وأضافت أنها عرضت نهوجاً للسياسات على المدى القصير والمتوسط والطويل لمجموعة السبع والدول ذات التوجهات المماثلة لتعزيز إمدادات العناصر الأرضية النادرة غير الصينية. وقالت كاتاياما: "تشمل هذه النهوج إنشاء أسواق قائمة على معايير مثل احترام ظروف العمل وحقوق الإنسان، إلى جانب تطبيق مجموعة من أدوات السياسات، مثل دعم من المؤسسات المالية العامة، والحوافز الضريبية والمالية، وتدابير التجارة والرسوم الجمركية... وتحديد حد أدنى للأسعار...". وشددت على أهمية "الالتزام بهذه التدابير".

وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تمثل الدول المشاركة في الاجتماع والاتحاد الأوروبي 60% من الطلب العالمي على المعادن الحرجة. لكن الصين تهيمن على سلسلة الإمداد، إذ تقوم بمعالجة ما يتراوح من 47% إلى 87% من النحاس والليثيوم والكوبالت والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة. وهذه المعادن أساسية لتقنيات الدفاع وأشباه الموصلات ومكونات الطاقة المتجددة والبطاريات وعمليات التكرير.

(فرانس برس، العربي الجديد)