- يسعى وزراء مالية منطقة اليورو لتعزيز الدور العالمي لليورو وتقوية الأمن الاقتصادي لأوروبا من خلال إصدار عملات مستقرة مقومة باليورو وزيادة الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، في ظل التوترات التجارية العالمية والشكوك حول الدولار كعملة ملاذ آمن. - يشكل اليورو ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم، وتسعى الوثيقة لتعزيز مكانته لدعم الاستقرار المالي العالمي، وتقوية علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية والمالية، وحماية الاقتصاد من الضغوط الخارجية. - تدعو الوثيقة إلى إصدار أصول رقمية مقومة باليورو وتعميق سوق الدين المقوم باليورو، مع التركيز على إصدار ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة.

يبحث وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماع مقرر في الأسبوع المقبل في الطرق الكفيلة تعزيز الدور العالمي للعملة الأوروبية الموحدة وتقوية الأمن الاقتصادي لأوروبا من خلال إصدار عملات مستقرة مقومة باليورو والمزيد من الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفقًا لوثيقة أعدتها لهم المفوضية الأوروبية.

وأفادت وكالة رويترز في تقرير لها اليوم بأن بحث البنود التي تتضمنها الوثيقة في السادس عشر من الشهر الجاري، سيأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي توتراً تجارياً وشكوكاً حول الدولار عملةَ ملاذٍ آمن، إضافة إلى ابتكار سريع في تقنيات الدفع. وقالت الوثيقة "في مواجهة خطر زيادة استخدام النظام النقدي والمالي الدولي سلاحاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التحرك لتعزيز أمنه الاقتصادي والمالي وقدرته على الدفاع عن مصالحه".

ويعد اليورو، الذي تستخدمه الآن 21 من بين الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ثاني أكبر عملة احتياطية في العالم بعد الدولار الأميركي، ويشكل حوالي 20% من الاحتياطيات العالمية للعملات، مقارنة بحصة الدولار البالغة 60%.

وتجادل الوثيقة التي سيناقشها الاجتماع بأن تعزيز مكانة اليورو سيساعد على تحقيق الاستقرار المالي العالمي، ودعم علاقات الاتحاد الأوروبي التجارية والمالية، وتعزيز قدرة الاتحاد على الدفاع عن قيمه وتنفيذ سياسات العقوبات بفعالية، كما سيحمي اقتصاده من الضغوط الخارجية ويخفض تكاليف التمويل والتعرض لمخاطر العملات للشركات.

وقالت المفوضية إن على حكومات الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية إصدار أصول رقمية مقومة باليورو مثل العملات المستقرة والودائع الرمزية والعملات الرقمية للبنوك المركزية، مع معالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المستقرة المدعومة بالعملات الأجنبية.

وتشكل الأدوات المقومة باليورو أقل من 1% من سوق العملات المستقرة سريع النمو، الذي تهيمن عليه الأصول المقومة بالدولار بالكامل. ويخلق هذا خطر تدفق رؤوس الأموال من أوروبا إلى الولايات المتحدة، مما يزيد الطلب على الأصول الأميركية على حساب الأوروبية، بحسب مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

كما تطالب حكومات الاتحاد الأوروبي أيضًا بتعميق سوق الدين المقوم باليورو من خلال إصدار ديون مشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة واضحة للاتحاد، وتشجيع الشركات والحكومات خارج منطقة اليورو على إصدار ديون باليورو. ويحرص السوق على المزيد من إصدار الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي، وهي أصول مصنفة AAA، لكن ألمانيا وبعض دول شمال أوروبا مترددة أو معارضة.

ويبلغ حجم الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي الصادرة عن مؤسسات مختلفة في الوقت الراهن حوالي تريليون يورو، مقارنة بحوالي 27 تريليون دولار من الدين الأميركي، مما يجعل الدين الأوروبي أقل سيولة وأقل جاذبية للمستثمرين الكبار.

وقالت الوثيقة إن المساعدات الأوروبية والقروض للدول الثالثة يجب أن تكون كلها باليورو، ويجب على الشركات الأوروبية السعي لجعل فواتير تعاملاتها لتجارة النفط والغاز والمواد الخام ومعدات الدفاع والنقل باليورو.

(رويترز، العربي الجديد)