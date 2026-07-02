- أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، على تنسيق وزراء النفط لدعم التكامل الخليجي وتعزيز أمن الطاقة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يتماشى مع تطلعات دول المجلس المستقبلية. - الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي، برئاسة وزير النفط البحريني، يهدف إلى تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة، مما يعزز العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة. - دول الخليج، التي تمثل ركيزة لأمن الطاقة العالمي، تتجه نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية لوجستية وطاقوية لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، أن وزراء النفط في الخليج ينسقون لدعم مسيرة التكامل الخليجي، وتعزيز أمن الطاقة واستدامة سلاسل الإمداد، بما يخدم مصالح دول المجلس ويواكب تطلعاتها المستقبلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون البترولي بدول المجلس، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في البحرين، محمد بن مبارك بن دينه، وبحضور الوزراء المعنيين بالطاقة في دول المجلس، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح البديوي أن الاجتماع يأتي استكمالاً لتوجيهات قادة دول المجلس التي صدرت خلال لقائهم التشاوري التاسع عشر، المنعقد في جدة يوم 28 إبريل/نيسان الماضي، والتي دعت إلى بلورة توصيات عملية لتعزيز سلاسل إمداد الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يجسد الحرص على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاع الطاقة، بوصفه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، وبما يسهم في تعزيز أمن الطاقة واستدامة إمداداتها، ورفع كفاءة التكامل بين دول المجلس في هذا القطاع الحيوي.

طاقة 5 ملايين برميل تغادر الخليج عبر مضيق هرمز

وتمثل دول الخليج ركيزة أساسية لأمن الطاقة العالمي، حيث تنتج نحو خُمس النفط العالمي وتضم ثلث احتياطيات الطاقة. ووسط تطورات المنطقة، تشهد هذه الدول تحولات استراتيجية كبرى نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بالتزامن مع قيادتها لمؤشر تحول الطاقة على مستوى العالم.

هذا التحرك الخليجي المتعدد المستويات يأتي في سياق ضاغط لناحية:

أزمة مضيق هرمز التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي مع بدء الحرب الإيرانية، وما تلاها من رد إيراني شمل دولا خليجية.

تحذيرات من إيران حظرت فعلياً مرور السفن عبر المضيق الذي تمر عبره قرابة خُمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً.

الخليج يعيد رسم خرائط الطاقة

الأزمة دفعت دول الخليج إلى تسريع خطط بديلة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. فخط الأنابيب السعودي المتجه إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر بات ينقل ما بين 4 و7 ملايين برميل يوميا بحسب مصادر مختلفة، متجاوزاً المضيق بالكامل، ما منح الرياض قدرة أكبر على امتصاص الصدمة مقارنة بدول خليجية أخرى تعتمد بشكل شبه كلي على الممر. كما تدرس أبوظبي تفعيل خط أنابيب ثانٍ بديل نحو الفجيرة.

وما يجري ليس مجرد اضطراب سوقي عابر، بل بداية إعادة تشكيل شاملة لخريطة النفوذ في قطاع الطاقة العالمي، مع بروز الولايات المتحدة "موازناً جيوسياسياً" جديداً للأسواق، في وقت تسعى فيه دول الخليج لبناء بنية تحتية لوجستية وطاقوية عابرة للحدود، تشمل خطوط أنابيب وموانئ ومحطات تخزين وممرات تصدير بديلة نحو البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يقلل اعتمادها على الممرات البحرية المهددة ويمنحها هامش مناورة أوسع في أوقات الأزمات.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)