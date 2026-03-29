وزارة النقل اللبنانية تنفي إغلاق مطار رفيق الحريري في بيروت

أكدت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الأحد، استمرار عمل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على نحوٍ طبيعي ولا يوجد أي قرار بإغلاقه أو تعليق حركة الملاحة الجوية فيه، ونفت "إلغاء الرحلات الجوية على النحو الذي يجري الترويج له". وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته في حسابها على منصة إكس، أنّ المعطيات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني تؤكد عدم وجود أي إلغاء جديد للرحلات، مشيرة إلى تسجيل 12 رحلة جوية حتى الساعة الثامنة صباحاً ما يؤكد استمرار الحركة التشغيلية ضمن الأطر المعتادة.

وأكدت أنّ الأجواء اللبنانية غير مغلقة، لافتة إلى أنّ "ما يُشاع حول استخدام أجواء مطار بيروت لأغراض غير مدنية هو محض ادعاءات عارية تماماً من الصحة"، أما فيما يتعلق بتراجع عدد الرحلات، فقالت إن "ذلك يندرج ضمن السياق العالمي العام المرتبط بالظروف الراهنة التي تشهدها مختلف مطارات المنطقة"، مشيرة إلى أن هذا الوضع لا يُشكّل مؤشراً استثنائياً خاصاً بلبنان.

— Ministry of Public Works and Transport - Lebanon (@mopwleb) March 29, 2026

وخلصت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبانينة إلى التأكيد أنّها تتابع عن كثب، مع الهيئة العامة للطيران المدني، والأجهزة الأمنية المختصة في مطار رفيق الحريري الدولي، حسن سير عمله للحفاظ على هذه المنشأة شرياناً أساسياً يربط لبنان بالعالم، ولتأمين التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين.

وحذّرت من "خطورة تداول الأخبار غير الدقيقة أو المضلّلة لما لذلك من تداعيات سلبية"، ودعت وسائل الإعلام والمواطنين إلى "التحلّي بأعلى درجات المسؤولية، وتوخّي الدقة و الحصول على المعلومات حصراً من المصادر الرسمية المعتمدة"، وتداولت حسابات عدّة في مواقع التواصل أخباراً تفيد بإغلاق مطار رفيق الحريري، وتوقف العمل به، بسبب إغلاق الأجواء الجوية في بعض دول المنطقة جرّاء الحرب الحالية، رغم أن المطار لا يزال يشغّل بعض الرحلات المتوجهة لدول أخرى وتشغلها شركات لم تعلن بعد توقف خدماتها باتجاه بيروت.

وأكد رئيس الهيئة المنظمة للطيران المدني اللبناني محمد عزيز انتظام، في الساعات الأولى لبداية الحرب في المنطقة أنّ أن حركة الطيران في مطار رفيق الحريري تسير على نحوٍ طبيعي، وأشار في تصريحات إعلامية، إلى أن الرحلات القادمة فقط من دبي وأبو ظبي والدوحة والكويت والعراق والمغادرة إلى نفس تلك الدول هي التي توقفت.