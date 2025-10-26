وزارة النفط العراقية: التصدير مستمر ولم يتأثر بحريق أنابيب البصرة

- اندلع حريق في مستودع زبير1 للغاز في العراق، لكن عمليات التصدير والإنتاج لم تتأثر، حيث يستمر الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، وتواصل فرق الدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحريق. - أكدت وزارة النفط العراقية أن الحريق نجم عن تسرب في منظومة الضخ القديمة، مما أدى إلى وفاة واحدة وإصابة أربعة أشخاص، مع استمرار عمليات التصدير بمعدل 3.4 مليون برميل يومياً عبر موانئ البصرة. - في سبتمبر، صدرت العراق 102 مليون برميل من النفط، محققة إيرادات تجاوزت 6.9 مليار دولار، مع استمرار الشحن من الحقول الجنوبية عبر الموانئ المطلة على الخليج.

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عبد الصاحب بزون الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية، إن "الحريق الذي نشب صباح اليوم الأحد في إحدى منظومات الغاز في مستودع زبير1 لم يؤثر في عمليات التصدير، وهي مستمرة"، مبيناً أن "هذا المستودع مخصص للغاز"، وأن "فرق الدفاع المدني تواصل عملية إخماد الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحادث".

من جهته، أكد أحد المسؤولين في حقل الزبير في محافظة البصرة بجنوب العراق لرويترز أن "الإنتاج لم يتأثر حتى الآن بالحريق"، وشدّد المسؤول على "ضرورة إخماد الحريق سريعاً لتجنب تعليق جزئي لبعض عمليات التحميل". وفي السياق، أكد مسؤولون آخرون أن هذا الحريق لم يؤثر على "إنتاج حقل الزبير، والإنتاج يبلغ 400 ألف برميل يومياً".

وقالت وزارة النفط العراقية إن تسرباً في إحدى منظومات الغاز في مستودع بحقل زبير، وبالتحديد في منظومة الضخ القديمة في المستودع، أسفر عن حريق في منظومة الضخ القديمة في المستودع، وخلّف وفاة واحدة وأربعة مصابين على الأقل"، وأوضحت، في بيان لها، أن "مثل هذه الحوادث تحتاج إلى وقت للسيطرة التامة عليها وإطفائها بشكل كامل". يذكر أن دائرة صحة البصرة أعلنت حالة وفاة واحدة وإصابة تسعة أشخاص في حصيلة أولية.

التصدير مستمر

من جهتها، عزّزت صحيفة عراقية حكومية، اليوم الأحد، ما اتجهت له وزارة النفط بخصوص الإنتاج، ونقلت أن الحريق لن يؤثر على متوسط صادرات النفط الخام عبر الموانئ بمحافظة البصرة. وذكرت صحيفة "الصباح" العراقية على موقعها الإلكتروني: "لا تأثير لحريق البرجسية على تصدير النفط الخام عبر موانئنا في البصرة". وأوضحت أن "عمليات التصدير لا تزال ضمن معدلاتها البالغة ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً، وهناك أربع محطات أخرى تعمل على ضخ النفط الخام من البرجسية إلى مستودعات الفاو النفطية".

كما أوضحت الصحيفة أن "منطقة البرجسية تعد إحدى أكبر مواقع مستودعات خزن النفط المنتج في حقول البصرة وميسان، وتقوم بضخ النفط الخام عبر مضخات عملاقة إلى المنصات والموانئ النفطية في مياهنا الإقليمية عبر مستودعات الفاو النفطية إلى الأسواق العالمية".

102 مليون برميل في شهر

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النفط العراقية أنها صدرت 102 مليون و150 ألفاً و362 برميلاً خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وأوضحت أن الإيرادات بلغت أكثر من ستة مليارات و962 مليوناً و124 ألف دولار. ولفتت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي جاءت من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق. يذكر أن الغالبية العظمى من صادرات النفط الخام العراقية من حقول جنوبي البلاد التي تتجاوز ثلاثة ملايين 200 ألف برميل يومياً يتم شحنها من الحقول النفطية جنوبي البلاد عبر الموانئ المطلة على الخليج للأسواق العالمية.



