وزارة المواصلات القطرية توقف الأنشطة البحرية احترازياً

- أعلنت وزارة المواصلات القطرية تعليقاً مؤقتاً لجميع الأنشطة البحرية الترفيهية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، وذلك بعد حادث بحري أسفر عن وفاة مواطن قطري وإصابة مقيم. - القرار يأتي بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، مع استمرار عمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، وتأكيد الوزارة على الالتزام التام بالتعليمات الصادرة. - الأنشطة البحرية في قطر تخضع لإطار تنظيمي يضمن السلامة العامة، بما في ذلك اشتراطات تسجيل الوسائط البحرية وتوفير معدات الإنقاذ، مع حظر الاقتراب من المناطق المحظورة.

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الاثنين، تعليقاً مؤقتاً لجميع الأنشطة البحرية الترفيهية في الدولة، ودعت الوزارة، في تعميم رسمي عبر حسابها على منصة "إكس"، جميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة وقوارب الصيد والدراجات المائية، إلى التوقف الفوري والمؤقت عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار إجراءات احترازية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، مشيرة إلى استمرار عمل السفن الخاضعة لأحكام الاتفاقيات البحرية الدولية، والتي تواصل عملياتها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

ويأتي هذا التعميم، عقب حادث بحري أعلنت عنه وزارة الداخلية القطرية، أمس الأحد، أسفر عن مقتل مواطن قطري جراء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، فيما أصيب مقيم من جنسية عربية، ونقل لتلقي العلاج، وهو في حالة صحية مستقرة.

توضيح من وزارة الداخلية بشأن حادث إحدى الوسائط البحرية.#الداخلية_قطر pic.twitter.com/jQ4eI2bzPn — وزارة الداخلية - قطر (@MOI_Qatar) June 28, 2026

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، في إطار متابعة دقيقة للمستجدات، داعية الجميع إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة. وشددت وزارة المواصلات على أنها ستوافي الجمهور بأي تحديثات أو مستجدات عبر القنوات الرسمية، فور تقييم الوضع، بما يضمن استئناف الأنشطة البحرية في أقرب وقت ممكن وبأعلى معايير السلامة.

🔴 حرصا على السلامة العامة، تهيب #وزارة_المواصلات بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتا عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر.#قطر pic.twitter.com/oyooCgVJvR — Ministry of Transport 🇶🇦 وزارة المواصلات (@MOTQatar) June 29, 2026

سياحة وسفر قطر تستقبل 1.1 مليون زائر خلال 3 أشهر

يشار إلى أن الأنشطة البحرية في قطر تخضع لإطار تنظيمي وقانوني يهدف إلى ضمان السلامة العامة وحماية البيئة البحرية، ويتضمن اشتراطات تسجيل الوسائط البحرية وحمل الوثائق الثبوتية، وتوفير معدات الإنقاذ مثل سترات وأطواق النجاة بما يتناسب مع عدد الركاب، وضبط حمولة الوسيلة وسلامتها الفنية قبل الإبحار.

كما تحظر اللوائح الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت البحرية مثل منصات النفط والغاز، وتلزم مستخدمي البحر بالتقيد بقواعد منع التصادم واستخدام أجهزة الملاحة والاتصال عند الضرورة، والامتثال للتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية أثناء الرحلات أو في حالات الطوارئ، وتمثل تلك الضوابط القاعدة التي تستند إليها قرارات التعليق المؤقت في حالات الخطر أو التهديد الأمني.