وزارة المالية القطرية: 2.8 مليار دولار عجز الموازنة في الربع الأول من 2026

25 مايو 2026   |  آخر تحديث: 16:12 (توقيت القدس)
مصرف قطر المركزي، 7 يونيو 2025 (وكالة الأنباء القطرية، أكس)
انخفضت إيرادات قطر 23.5% على أساس سنوي (وكالة الأنباء القطرية، إكس)
- سجلت الموازنة العامة القطرية عجزاً قدره 10.3 مليارات ريال في الربع الأول من 2026، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 23.5% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الإيرادات النفطية 32.749 مليار ريال وغير النفطية 5.050 مليارات ريال.
- أكد وزير المالية علي بن أحمد الكواري على أهمية الاحتياطيات المالية المتنوعة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيراً إلى متانة الصناديق الرئيسية وارتفاع احتياطيات مصرف قطر المركزي.
- تعطل إنتاج الغاز أثر سلباً على الإيرادات، فيما خفضت "جي بي مورغان" توقعاتها لنمو القطاعات غير النفطية في الخليج إلى 2.3% بسبب التصعيد الجيوسياسي.

أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 10.3 مليارات ريال (نحو 2.8 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026. وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 37.8 مليار ريال، بانخفاض نسبته 23.5%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. 

وبلغ إجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2026 نحو 48.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 3.7% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. وأضاف البيان وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الإيرادات النفطية بلغت نحو 32.749 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.050 مليارات ريال. وبيّنت وزارة المالية أن المصروفات توزعت خلال الفترة نفسها بواقع 17.970 مليار ريال للرواتب والأجور و19.123 مليار ريال للمصروفات الجارية، بينما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 10.342 مليارات ريال والمصروفات الرأسمالية الثانوية 659 مليون ريال.

وأكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن سياسة الدولة في بناء احتياطيات مالية متنوعة ساهمت على نحو حاسم في تمكين الدولة من تجاوز العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتتالية، موضحاً أن الصناديق الرئيسية لاحتياطيات الدولة لا تزال تتمتّع بمتانة عالية. وأكد الكواري، في جلسة حوارية بعنوان "أسس راسخة في عالم متغير" ضمن فعاليات مؤتمر معهد ميلكن العالمي 2026 المنعقد في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية، أن "صندوق الاستقرار المالي التابع لوزارة المالية يمثل خط الدفاع الأول، تليه احتياطيات مصرف قطر المركزي الدولية التي بلغت مستويات قياسية، بالإضافة إلى محفظة جهاز قطر للاستثمار التي تتمتع بسيولة عالية وانتشار جغرافي واسع".

وتعطل إنتاج الغاز وصادراته منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي ، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات. وخفّضت مؤسسة "جي بي مورغان" توقعاتها لنمو القطاعات غير النفطية في دول الخليج لعام 2026 بمقدار 1.2 نقطة مئوية إلى نحو 2.3%، وربط ذلك مباشرة بالتصعيد الجيوسياسي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي والسمعة السياحية.

(قنا، العربي الجديد)

