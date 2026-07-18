وزارة الطاقة السورية تكثف الرقابة على منتجات الوقود بعد شكاوى

- وزير الطاقة السوري محمد البشير يوجه بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب العينات المخالفة، مع محاسبة المتورطين في مراحل الإنتاج أو النقل أو التوزيع، وذلك استجابة لشكاوى حول جودة البنزين. - المواطنون يعانون من تراجع جودة البنزين، مما يسبب أعطالًا في السيارات وزيادة تكاليف الإصلاح، مع مطالبات بفحوصات شفافة وتعويض المتضررين. - الحكومة السورية ترفع أسعار المحروقات بنسبة 12%، مما يزيد الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل أزمة جودة الوقود.

وجّه وزير الطاقة في سورية محمد البشير اليوم السبت، مديريات خدمة الطاقة في المحافظات السورية بتكثيف الرقابة على منتجات الوقود وسحب العينات المخالفة والتعامل بحزم مع أي مخالفة، ومحاسبة من يثبت تورطه سواء من المصدر أو في أثناء النقل أو خلال عمليتي التخزين والتوزيع. وجاءت توجيهات الوزير بعد شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين المَبِيع في محطات الوقود. وقال: "لا حماية لأحد على حساب المواطن، وكل مخالفة ستُواجه بإجراءات صارمة وفق القانون".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات المحددة التي ستتخذها وزارة الطاقة لضمان جودة منتجات الوقود في المستقبل؟ كيف سيتم تعويض المواطنين الذين تضررت سياراتهم بسبب جودة الوقود السيئة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأرفق الوزير التوجيه بفيديو حول شكوى مواطن سوري من سوء جودة البنزين، في الوقت الذي تداول فيه سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اختلاط المادة بالشوائب والأتربة. وجاءت توجيهات الوزير بعد نحو أسبوع من توجهه باعتذار إلى السوريين، بعد أزمة توريد ونقص في كميات المحروقات في عموم المحافظات السورية، تبعا أيضا لاستبعاد شحنة بنزين غير مطابقة للمواصفات وعدم طرحها في الأسواق، لينبّه أن الوزارة تعمل على حلول مستدامة تشمل تطوير الإنتاج وزيادة قدرة المصافي، وتأهيل المستودعات والخزانات.

بعد ورود شكاوى تتعلق بمواصفات البنزين التي تباع في بعض محطات الوقود، وجّهتُ مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة، وسحب العينات، والتعامل بحزم مع أي مخالفة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع، دون أي استثناء.



لا حماية لأحد… pic.twitter.com/hHUUeWRwGf — م. محمد البشير (@EMAlbasheir) July 18, 2026

وحول البنزين في المحطات وسوء مواصفاته، قال المواطن أحمد محمد المتحدر من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي شمال سورية، لـ"العربي الجديد"، إن مشكلة البنزين لم تقتصر على ارتفاع أسعاره، بل امتدت إلى تراجع جودته، الأمر الذي تسبب، بحسب قوله، بتعطل مضخة الوقود (البنزين) في سيارته بعد أيام قليلة من تعبئتها من إحدى المحطات.

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وأضاف: "كنت أخطط للسفر مع عائلتي إلى اللاذقية، لكنني ألغيت الرحلة بالكامل بعد تعطل مضخة البنزين، وخشية أن تتعرض السيارة لعطل مفاجئ في الطريق إذا اضطررت إلى تعبئة الوقود مرة أخرى، أصبحت لا أشعر بالثقة في نوعية البنزين المطروح في المحطات". وتابع أن تكلفة إصلاح السيارة واستبدال المضخة شكلت عبئاً مالياً إضافياً، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، قائلاً: "ندفع ثمناً مرتفعاً للبنزين، ومع ذلك نتحمل تكاليف إصلاح الأعطال التي يقال إنها ناجمة عن رداءة نوعيته، وهذا يضاعف الأعباء على المواطنين، خصوصاً من يعتمدون على سياراتهم في العمل أو التنقل بين المحافظات".

وطالب الجهات المعنية بإجراء فحوصات شفافة على جودة المشتقات النفطية، وتعويض المتضررين في حال ثبت وجود خلل في الوقود، مؤكداً أن استمرار هذه المشكلة يفاقم الأعباء الاقتصادية ويقوض ثقة المواطنين بالخدمة المقدمة. من جانبه، أشار يونس إبراهيم، المتخصص في صيانة كهرباء السيارات خلال حديثه لـ "العربي الجديد" إلى رداءة البنزين في المحطات.

وبيّن أنه أجبر على تفريغ كمية البنزين من خزان السيارة واستخدام الكمية في عمليات تنظيف وصيانة بعض القطع. وأوضح إبراهيم وهو صاحب ورشة للصيانة في المنطقة الصناعية بمدينة حمص، أن عشرات السيارات تعاني أعطالاً بسبب الوقود السيئ، لافتاً أن تكاليف تنظيف دارة الوقود وبعض القطع كبيرة للغاية. مبيناً أنه يضطر في الوقت الحالي إلى استخدام محسنات الوقود للحد من الأضرار، مع الإشارة أن سعر هذه المحسنات مرتفع أيضاً.

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ورفعت الحكومة السورية، الخميس، أسعار المحروقات بنحو 12%، وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع سعر ليتر البنزين "أوكتان 90" إلى 14 ألف ليرة بدلاً من 12 ألفاً و500 ليرة، فيما ارتفع سعر البنزين "أوكتان 95" إلى 14 ألفاً و500 ليرة بدلاً من 13 ألفاً، كما زاد سعر ليتر المازوت إلى 12 ألف ليرة مقارنة بـ10 آلاف و700 ليرة سابقاً، في حين بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 150 ألف ليرة.