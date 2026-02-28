- أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية توفر السلع بكميات وافرة في جميع منافذ البيع، مع تنفيذ جولات تفتيشية لضمان استقرار الأسعار والتزام المزودين، وفتح 22 فرعاً على مدار 24 ساعة لتسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم. - أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاحها في التصدي للموجة الثالثة من الهجمات بفضل الجاهزية العالية والتنسيق المشترك، حيث أُسقِطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية. - شددت وزارة الدفاع على امتلاك القوات المسلحة القطرية القدرات الكاملة لحماية أمن البلاد، مؤكدة استقرار الأوضاع الأمنية وداعية المواطنين للالتزام بالتعليمات الرسمية.

أكدت وزارة التجارة والصناعة القطرية، توفر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالبلاد، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويعزز استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن الفرق الرقابية الميدانية تواصل تنفيذ جولاتها التفتيشية المكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتأكد من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والمحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشارت إلى أنه جرى التنسيق مع منافذ البيع لفتح 22 فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يضمن تعزيز وفرة السلع وتيسير حصول المستهلكين على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة. وأكدت وزارة التجارة حرصها المستمر على ضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.

وفي سياق المستجدات الأمنية، أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أنها تمكنت بفضل الجاهزية العالية واليقظة الأمنية والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية، من التصدي بنجاح ‏للموجة الثالثة من الهجمات التي استهدفت عدة مناطق في الدولة. ‏وأكدت في بيان أن التعامل مع التهديد جرى فور رصده وفق خطة العمليات المعتمدة مسبقاً، إذ أُسقِطت جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة.

وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية أمن البلاد، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي، مجددة التأكيد أن الأوضاع الأمنية مستقرة وتحت السيطرة الكاملة. ‏كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والتزام التعليمات الصادرة من الجهات الأمنية وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.