وزارة التجارة القطرية تؤكد مجدداً توفر السلع وتدعو إلى تجنب الشائعات

- أكدت وزارة التجارة والصناعة في قطر توافر السلع والمنتجات بكميات كافية في منافذ البيع، داعيةً إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية وتجنب التخزين المفرط الذي قد يؤدي إلى تلف السلع. - حثت الوزارة المستهلكين على شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وإعداد قائمة مسبقة لتفادي المشتريات العشوائية، مع تنويع منافذ الشراء لتقليل الضغط على نقطة بيع محددة. - تواصل الوزارة تنفيذ جولات تفتيشية لضمان التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع فتح 22 فرعاً على مدار 24 ساعة لتعزيز وفرة السلع.

أكدت وزارة التجارة والصناعة في قطر توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع في الدولة، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.

وحثت الوزارة، في منشور عبر حسابها على منصة إكس اليوم الأحد، على الاعتماد على المصادر الرسمية فقط وتجنب الشائعات التي قد تدفع إلى التخزين المفرط دون حاجة، مشيرة إلى أن التخزين المفرط يؤدي إلى تلف السلع نتيجة لعدم استخدامها.

ودعت المستهلكين إلى شراء الاحتياجات الفعلية فقط، وفقاً لاحتياج الأسرة لمدة معقولة، وإعداد قائمة مسبقة من خلال تحديد السلع الأساسية والالتزام بها لتفادي المشتريات العشوائية، فضلاً عن تنويع منافذ الشراء للاستفادة من البدائل وتقليل الضغط على نقطة بيع محددة.

وكانت الوزارة قد أكدت، أمس السبت، توافر السلع والمنتجات بكميات وافرة في جميع منافذ البيع بالدولة، بما يلبي احتياجات المستهلكين ويدعم استقرار الأسواق واستمرار تدفق البضائع بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن فرقها الرقابية الميدانية تواصل تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة على منافذ البيع والأسواق، لمتابعة أوضاع التزويد والتحقق من التزام المزودين بتوفير السلع الأساسية والحفاظ على استقرار الأسعار، إلى جانب رصد أي ممارسات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

تؤكد وزارة التجارة والصناعة استمرار توافر السلع والمنتجات في مختلف منافذ البيع بدولة قطر، بما يضمن تلبية احتياجات المستهلكين بصورة كافية ومنتظمة، وتدعو إلى الالتزام بالإرشادات الرسمية والشراء وفق الحاجة وتعزيز ثقافة الاستهلاك الواعي.#التجارة_والصناعة pic.twitter.com/ACJj9JKiZV — وزارة التجارة والصناعة (@MOCIQatar) March 1, 2026

وأضافت الوزارة أنه جرى التنسيق مع منافذ البيع لفتح 22 فرعاً من الفروع الكبرى على مدار 24 ساعة في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز وفرة السلع ويسهّل على المستهلكين الحصول على احتياجاتهم بكل يسر وسهولة.

وجددت وزارة التجارة والصناعة تأكيدها حرصها المستمر لضمان توافر خيارات متنوعة بجودة عالية، داعيةً المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر القنوات الرسمية المعتمدة، تأكيداً لالتزامها بحماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.