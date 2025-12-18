وزارة الاقتصاد الفلسطينية تطلق مشروع "بروسبير" لدعم 100 مؤسسة صغيرة

- مشروع "بروسبير" PROSPER: أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع كندا مشروعًا يهدف إلى تمكين النساء والشباب، مع التركيز على الطاقة المتجددة والزراعة الذكية، ويشمل إطلاق برنامج سفراء الطاقة الخضراء وتصميم مزرعة نموذجية للطاقة الشمسية في أريحا. - خطة تنفيذية طموحة: تستهدف الخطة دعم 100 مؤسسة بقيادة نسائية وتأهيل 50 فنيًا في الطاقة المتجددة، مع تنفيذ تجارب زراعية ذكية مناخيًا، مما يعزز الاستراتيجية الوطنية للزراعة. - شراكة فعالة: يعكس المشروع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، مع التزام كندا بدعم المساواة بين الجنسين ومواجهة تغير المناخ، مستهدفًا أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر.

عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، بالشراكة مع مكتب ممثلة كندا لدى دولة فلسطين وشركة كووتر إنترناشونال، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لمشروع "بروسبير" PROSPER، الذي يُعد من أبرز المشاريع الاقتصادية الهادفة إلى تمكين النساء والشباب.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بشار الصيفي، بحضور إينا لوكاك أورانج، رئيسة قسم التعاون في ممثلية كندا، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، وإدارة مشروع بروسبير، وهيئة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية (بنرا)، ووزارات شؤون المرأة، والعمل، والزراعة، والحكم المحلي، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.

وناقشت اللجنة الخطة الخمسية للمشروع (2025–2030)، مع التركيز على خطط العام الأول (مارس/آذار 2025 – مارس/آذار 2026)، واستعرضت الإنجازات التي تحققت حتى الآن، ومن أبرزها إطلاق برنامج سفراء الطاقة الخضراء الذي شملت مشاركته 60% من الشابات، والبدء بتصميم أول مزرعة نموذجية للطاقة الشمسية المشتركة مع الزراعة (أغريفولتيك) في أريحا، فضلًا عن دعم تطوير سياسات تراعي الفوارق بين الجنسين في قطاعي الطاقة والزراعة.

واتفقت اللجنة على خطة تنفيذية تستهدف، خلال عام 2026، دعم 100 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بقيادة نسائية من خلال التمويل المختلط، وتأهيل 50 فنيًا وفنية في مجال الطاقة المتجددة، وتنفيذ أولى التجارب الزراعية الذكية مناخيًا، التي ستسهم في تغذية الاستراتيجية الوطنية للزراعة.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أن مشروع بروسبير يمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي، بهدف تمكين الفئات الأكثر عرضة للخطر، ولا سيما النساء والشباب، من خلال توفير فرص اقتصادية مستدامة وصديقة للبيئة.

من جهتها، أشارت لوكاك أورانج إلى أن كندا تفخر بدعم مشروع "بروسبير"، الذي يعكس أولويات التنمية الدولية الكندية في فلسطين، لا سيما في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين والاستجابة لتغير المناخ. وستواصل اللجنة التوجيهية عقد اجتماعاتها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع، وضمان تحقيق أهدافه، التي تسعى إلى الوصول إلى أكثر من 13 ألف مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر، ونحو 263 ألف مستفيد بشكل غير مباشر، من خلال الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية.