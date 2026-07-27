- تحول سوق العمل الأمريكي نحو ريادة الأعمال، حيث أصبح تأسيس المشاريع الخاصة الخيار المفضل لملايين الأمريكيين، مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتحولات الاقتصادية بعد جائحة كورونا. - الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا محوريًا في تسهيل إطلاق المشاريع الجديدة، حيث ارتفعت نسبة استخدامه بين رواد الأعمال من 30% في 2023 إلى 60% في 2025، مما يعزز ازدهار ريادة الأعمال في مجالات متنوعة. - رغم الطفرة في تأسيس الشركات، فإن معظمها لا توظف سوى مؤسسها، لكن الخبراء يتوقعون أن الشركات الناجحة ستبدأ بتوظيف المزيد مع توسع أعمالها، مما يجعل ريادة الأعمال أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي.

لم يعُد الحلم الأميركي يقتصر على الحصول على وظيفة مستقرة في شركة كبرى، بل بات تأسيس مشروع خاص الخيار المفضل لملايين الأميركيين. فبفضل الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والتحولات الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، تشهد الولايات المتحدة أكبر موجة ريادة أعمال منذ عقود، في تحول قد يعيد رسم سوق العمل الأميركي ويغير العلاقة التقليدية بين الموظف وصاحب العمل.

وتجسد قصة زاكاري دان هذا التحول، حسب تقرير أوردته مجلة إيكونوميست اليوم الاثنين. فبعد سنوات من بيع السيارات في بلدة صغيرة بولاية جورجيا، قرر ترك وظيفته لأنه، كما يقول، "سئم من جعل الآخرين يزدادون ثراءً". أطلق مع زميل جامعي شركة إلكترونية لبيع القبعات المطبوعة بعبارات طريفة، ومن المتوقع أن تحقق شركته هذا العام مبيعات بعشرات الملايين من الدولارات. ويؤكد أنه لن يعود للعمل لدى أي شخص مرة أخرى.

ولا تبدو هذه القصة استثناءً. فمنذ بداية عام 2024، تقدم في المتوسط نحو 466 ألف أميركي شهرياً بطلبات لتأسيس شركات جديدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فيما سجل شهر يونيو/حزيران وحده 531 ألف طلب، أي ضعف المتوسط الشهري المسجل في عام 2019.

من الوظائف إلى الاستقلال

لطالما فضل الأميركيون فكرة العمل لحسابهم الخاص، إلا أن الواقع كان يسير في الاتجاه المعاكس لعقود طويلة. فقد تراجعت نسبة العاملين لحسابهم الخاص من نحو 36% عام 1910 إلى أقل من 10% عام 2020، مع توسع الشركات الكبرى التي جذبت الموظفين برواتب مستقرة ومزايا وظيفية. لكن المشهد بدأ يتغير بصورة متسارعة. ففي عام 2025 ارتفع عدد العاملين لحسابهم الخاص بدوام كامل إلى 16.8 مليون شخص، وهو أعلى مستوى خلال القرن الحالي، بحسب مجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال.

وكانت جائحة كورونا الشرارة الأولى لهذا التحول، إذ دفعت موجات التسريح ملايين الأميركيين إلى تأسيس مشاريعهم الخاصة، مدعومين بحزم المساعدات الحكومية والانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد. والمفاجأة أن هذا الزخم لم يتراجع مع انتهاء الجائحة، بل عاد ليتسارع مجدداً منذ العام الماضي.

الذكاء الاصطناعي يزيل الحواجز

ورغم الاهتمام الكبير بالشركات الناشئة في وادي السيليكون، فإن الطفرة لا تقتصر على قطاع التكنولوجيا، بل تمتد إلى الخدمات المهنية والتجزئة والرعاية الصحية التي سجلت جميعها ارتفاعاً ملحوظاً في تأسيس الشركات الجديدة بين عامي 2021 و2025.

وتنقل المجلة عن خبراء أن الذكاء الاصطناعي يمثل العامل الأكثر تأثيراً في هذه الموجة. فالأدوات الذكية باتت قادرة على تصميم المواقع الإلكترونية وكتابة الخطط التسويقية وإعداد العقود وحتى مساعدة أصحاب المشاريع في فهم القوانين المحلية، وهو ما خفض بصورة كبيرة الكلفة والمهارات المطلوبة لإطلاق مشروع جديد. وتشير بيانات منصة غيستو (Gusto) إلى أن نسبة رواد الأعمال الذين استعانوا بالذكاء الاصطناعي عند تأسيس مشاريعهم تضاعفت من 30% في عام 2023 إلى 60% في عام 2025، بينما تؤكد جيه بي مورغان تشايس (JPMorgan Chase) أن الشركات الصغيرة الجديدة تعتمد هذه التقنيات بوتيرة أسرع من أي وقت مضى.

ولا يعود ازدهار ريادة الأعمال إلى التكنولوجيا وحدها. فقد أدى تباطؤ التوظيف بين عامي 2021 و2025 إلى دفع كثير من الباحثين عن عمل نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة، خاصة الشباب الذين يواجهون صعوبة في العثور على وظائف للمبتدئين. كما لعبت التحولات السكانية دوراً مهماً، إذ أدى ارتفاع أعداد كبار السن إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية ودور المسنين والاستشارات المرتبطة بالتقاعد، ما فتح مجالات واسعة أمام الشركات الصغيرة.

وفي الوقت نفسه، منحت التجارة الإلكترونية أصحاب المشاريع الصغيرة فرصة للوصول إلى أسواق متخصصة لم تكن ممكنة سابقاً، فأصبح بالإمكان تحقيق أرباح من بيع منتجات دقيقة تستهدف فئات محددة، مثل بطاقات الهواة أو الإكسسوارات المخصصة، مستفيدين من خوارزميات التسويق الحديثة التي توصل المنتجات إلى جمهورها المناسب.

ورغم الطفرة الكبيرة في تأسيس الشركات، فإن معظم هذه المشاريع لا توظف أحداً سوى مؤسسها. فقد انخفضت نسبة الشركات الجديدة المتوقع أن توظف عاملاً إضافياً على الأقل من 38% عام 2019 إلى 30% فقط في العام الماضي.

كما يرى خبراء أن الذكاء الاصطناعي يسد فجوات كانت تتطلب سابقاً تعيين موظفين، الأمر الذي يمهد لظهور ما يسمى "رائد الأعمال الفرد" (Solopreneur)، حيث يدير شخص واحد مشروعاً متكاملاً مستعيناً بأدوات الذكاء الاصطناعي في الإدارة والتسويق وخدمة العملاء والمحاسبة.

لكن آخرين يعتقدون أن هذه المرحلة مؤقتة، وأن الشركات الناجحة ستبدأ بتوظيف المزيد من العاملين مع توسع أعمالها، مستشهدين بتجارب مشاريع صغيرة اعتمدت الذكاء الاصطناعي في البداية ثم تحولت إلى شركات توظف فرقاً كاملة مع نمو نشاطها. ويخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة أصبحت فيها ريادة الأعمال أسهل من أي وقت مضى، بعدما تراجعت الحاجة إلى رأس مال كبير أو خبرات تقنية معقدة لإطلاق مشروع ناجح. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، فقد تذهب حصة كبيرة من المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين والمحاسبين والتجار المحليين، وليس فقط إلى عمالقة التكنولوجيا.