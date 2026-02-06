- تقنية تحويل الكلام إلى نصوص تعزز الإنتاجية وتساعد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومطوري البرمجيات، مما يتيح إنجاز الأعمال بسرعة الفكر. - المنافسة في الذكاء الاصطناعي تتزايد مع دخول شركات كبرى مثل آبل وغوغل، بينما تشهد شركة ويسبر نمواً سريعاً، ومن المتوقع أن ينمو سوق مولّدات الصوت إلى 21.8 مليار دولار بحلول نهاية العقد. - رغم التحسينات، تواجه التقنية تحديات في الإقناع، حيث تحتاج الشركات إلى وقت للتأقلم مع الوضع الصوتي الجديد، كما توضح تجربة ياش تيكريوال.

في بعض المكاتب حول العالم، بدأ همس الموظفين يتحول إلى لغة واحدة مع الحواسيب، حيث يختار عدد متزايد من العاملين التحدث بدل الكتابة. ما كان يبدو في الماضي مستحيلاً، أصبح اليوم واقعاً مع التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي بما يتيح تحويل الكلام العفوي إلى تعليمات دقيقة وأعمال مكتبية تُنجز "بسرعة الفكر".

فحتى وقت قريب، لم يكن برنامج تحويل الصوت إلى نص دقيقاً بما يكفي، لكنه أصبح الآن قابلاً للاستخدام بفضل الذكاء الاصطناعي الذي ينظّم فوضى الكلام ويحوّلها إلى بيانات مفيدة. فوضع "الصوت بدلاً من الكتابة" يكتسب شعبية بين المستخدمين الأوائل، الذين يجدون فيه وعداً بإنتاجية أعلى. وفق شركات ناشئة تقدّم هذه التقنية، يمكن للمستخدمين الآن أن يلقوا الأوامر ويكتبوا البريد الإلكتروني والتقارير بصوتهم، بدلاً من لوحة المفاتيح، "بسرعة الفكر". كما تفيد هذه الأدوات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومطوري البرمجيات الذين يحتاجون إلى توجيه روبوتات المحادثة بدقة.

وفي هذا الصدد، تنقل بلومبيرغ في تقرير لها اليوم الجمعة، عن تاني كوثاري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويسبر (Wispr) الناشئة في سان فرانسيسكو، قوله: "عند الكتابة، تكون التعليمات مجرد هراء. أما عند التحدث، فالتعليمات تكون أطول وأكثر تفصيلاً"، مضيفاً أن "المهندسين عند الكتابة يكتبون 'إصلاح الخطأ' فقط، وهذا لا يكفي لحل المشكلة".

ومع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي، اندلعت منافسة شديدة للهيمنة على أي زاوية من هذا المجال المتطور. ففي يناير/كانون الثاني الماضي، أبرمت آبل (Apple) صفقة مع غوغل (Google) بقيمة مليار دولار سنوياً لاستخدام نماذج جيميناي (Gemini) لدعم المساعد الافتراضي سيري (Siri)، وفقاً لتقرير الوكالة. كما أطلقت أمازون (Amazon) مساعدها الصوتي المعاد تصميمه +أليكسا (Alexa+)، وقدمت مايكروسوفت (Microsoft) شخصية ميكو (Mico)، وهي مجس بصري "دافئ وقابل للتخصيص" لمساعدها كوبايلوت (Copilot)، لتسهيل التحدث مع الذكاء الاصطناعي بشكل طبيعي. وتقول "ويسبر" إنها توصل 150 إلى 200 فريق جديد أسبوعياً، غالباً بدءاً من قسم واحد داخل شركات عالمية وصناديق استثمارية وشركات ناشئة في وادي السيليكون. ويقدر حجم سوق مولّدات الصوت المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بنحو 7.7 مليارات دولار هذا العام، ومن المتوقع أن يصل إلى 21.8 مليار دولار بحلول نهاية العقد، وفقاً لشركة غراند فيو ريسيرتش (Grand View Research).

لكن المنتجات القوية أيضاً تواجه صعوبة في الإقناع. الكثير من الشركات ما تزال مترددة بعد سنوات من وعود لم تتحقق من منتجات المساعد الصوتي. ورغم التحسينات في الدقة، لا تزال تقنيات النسخ ترتكب أخطاء، وليس كل المهام مناسبة للاستخدام الصوتي، خصوصاً المحادثات الحساسة أو تقييم الأداء. أحياناً، يكون من الأفضل التفكير والكتابة وإعادة الكتابة، فـ"سرعة الفكر" ليست دائماً المطلوبة.

ويقول ياش تيكريوال، رئيس قسم التعليم في منصة كلاي (Clay) في نيويورك، لوكالة بلومبيرغ، إن "الأمر غريب بعض الشيء". ويضيف عن تجربته: "عندما بدأت بالتحدث إلى حاسوبي في المكتب المفتوح، كان زملائي يتساءلون: هل ياش يتحدث إليّ، أم يتحدث مع نفسه؟".

مع ذلك، كان الانتقال إلى الوضع الصوتي سهلاً عنده، فهو مولع بالإنتاجية. مثل كثير من موظفي المكاتب، يقضي وقتاً طويلاً في الرد على الرسائل والبريد الإلكتروني، ويتيح له الوضع الصوتي إنجاز العمل بسرعة أكبر، حيث يقدر أن سرعته عند التحدث تصل إلى 205 كلمات في الدقيقة، مقارنة بـ110-120 كلمة عند الكتابة. الآن، أصبح من المؤلم مشاهدة أي شخص يكتب على الشاشة، بحسب تيكريوال، وقد تبع فريقه كله خطاه، بالإضافة إلى نصف بقية الموظفين.

أما شركة بوستيد.إيه آي (Boosted.ai) في تورنتو، التي أضافت ميزات صوتية إلى منصتها لإدارة الاستثمارات العام الماضي، فتقول إن الميزة لم تنتشر بعد بين مديري الأصول والعملاء المؤسسيين. ومع ذلك، تعمل الشركة على تطوير مساعد صوتي، يُدعى ألف (Alfa)، يمكنه المشاركة في الاجتماعات، بهدف جعل التحدث إلى الحاسوب أقرب إلى التحدث مع زميل في العمل. ويؤكد كوثاري من "ويسبر" أن كسر عادة الكتابة يستغرق وقتاً، حيث يحتاج المستخدمون نحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع للتأقلم مع الوضع الصوتي. ويضيف أن "التغيير الاجتماعي يجب أن يحدث، فأنت لست مجنوناً إذا تحدثت إلى حاسوبك".