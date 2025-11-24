وثائق سرية: شركات التأمين تنسحب من تغطية مخاطر الذكاء الاصطناعي

- تسعى شركات التأمين الكبرى "أيه آي جي"، و"غريت أميركان"، و"دبليو آر بيركلي" لاستبعاد مخاطر الذكاء الاصطناعي من وثائق التأمين بسبب المخاوف من المطالبات الضخمة الناتجة عن الأخطاء المتسارعة للأنظمة الذكية. - تقارير تشير إلى حوادث تسببت فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها "صندوقاً أسود" غير قابل للتنبؤ، ويثير مخاوف من خسائر نظامية وموجة مطالبات لا يمكن للقطاع تحملها. - تواجه الشركات ارتفاع أقساط التأمين وفجوات تأمينية بسبب غياب أطر قانونية واضحة، مما يهدد بتقليل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أو إدخال رقابة بشرية إضافية.

في تطور خطير يُعيد رسم خريطة العلاقة بين شركات التأمين والتكنولوجيا المتقدمة، كشفت وثائق تنظيمية أميركية عن تحرّك منسق لثلاث من أكبر شركات التأمين في العالم نحو استبعاد مخاطر الذكاء الاصطناعي من وثائق التأمين التجارية، وسط مخاوف من موجة مطالبات ضخمة قد تتسبب بها الأخطاء المتسارعة للأنظمة الذكية. وأظهرت الوثائق أن شركات "أيه آي جي"، و"غريت أميركان"، و"دبليو آر بيركلي" تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بطلبات رسمية للجهات المنظمة في الولايات المتحدة للحصول على إذن بطرح وثائق تستثني المسؤولية الناشئة عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل روبوتات الدردشة والوكلاء الرقميين والخوارزميات ذاتية التعلم. ويمثل هذا التحرّك، وفق وسائل إعلام أميركية، أكبر خطوة تراجعية تتخذها صناعة التأمين منذ عقود تجاه إحدى أسرع التقنيات انتشاراً في العالم.

وأشار موقع "داتاميشن" الأميركي المتخصص في التحول الرقمي، إلى أن شركات التأمين تقدمت رسمياً بطلبات للجهات التنظيمية في ولايات أميركية للسماح بإدراج استثناءات واضحة تمنع التعويض عن أي ضرر ناتج عن الاستخدام الفعلي أو المزعوم للذكاء الاصطناعي. ويؤكد خبراء اكتتاب نقل عنهم "داتاميشن" أن هذا التوجه يمثل نقطة تحول في قطاع التأمين، الذي بات يرى أن المخاطر الناشئة عن الخوارزميات الذكية غير قابلة للتنبؤ وتفوق قدرة الشركات على تحديد المسؤولية القانونية بدقة.

وترى الشركات الثلاث، بحسب وثائق رفعتها إلى الجهات الرقابية، أن الذكاء الاصطناعي أصبح تكنولوجيا واسعة وغير مستقرة، وأن احتمالات وقوع حوادث مستقبلية مرشحة للزيادة بمرور الوقت، خصوصاً مع تنامي قدرات النماذج اللغوية والتطبيقات ذاتية القرار.

وفي واحدة من أكثر الصياغات تشدداً، اقترحت إحدى الشركات استثناء المطالبات المتعلقة بأي منتج يتضمن خوارزميات ذكاء اصطناعي، وهو ما يوسّع نطاق الاستثناء إلى حدّ يشمل معظم الخدمات الرقمية الحديثة.

خسائر كبيرة

وكشف تقرير لمنصة "بايمنتس" الأميركية، المتخصصة في التكنولوجيا المالية، عن أن المخاوف تأتي نتيجة سلسلة من الحوادث الموثقة؛ بينها دعوى قضائية رفعتها شركة للطاقة الشمسية ضد شركة تكنولوجيا، بعد أن قدم نظام الذكاء الاصطناعي معلومة مضللة عن الشركة، إضافة إلى حادثة ألزمت فيها محكمة شركة طيران كندية بتنفيذ حسم وهمي اخترعه روبوت الدردشة التابع لها. كما ذكر التقرير قضية خسرت فيها شركة هندسية بريطانية ما يزيد عن 25 مليون دولار بعد أن استخدم محتالون نسخة صوتية مستنسخة رقمياً لأحد مديريها لإجراء تحويلات مالية.

ووفق "فاينانشال تايمز"، بدأت شركات التأمين، مع توسّع هذه الحوادث، تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره صندوقاً أسود لا يمكن التنبؤ بطريقة عمله أو حدوده التشغيلية، ما يجعل تقييم الخطر المرتبط به شبه مستحيل. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر الأكبر ليس حادثة فردية بل الخسائر النظامية، عندما يؤدي خلل واحد في نموذج واسع الاستخدام إلى خطأ يتكرر تلقائياً عبر آلاف الشركات في وقت واحد، وهو ما قد يطلق موجة مطالبات متزامنة لا يستطيع القطاع تحمّلها.

ارتباك قانوني

وتتوقع تقارير السوق، وفقاً لما أوردته مجلة "إنشورنس بيزنس" المتخصصة في قطاع التأمين، أن تؤدي هذه الخطوات إلى ارتفاع كبير في أقساط التأمين على الشركات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع ظهور فجوات تأمينية واسعة، خصوصاً في القطاعات الصحية والمالية والتكنولوجية. كما قد تضطر الشركات إلى التفاوض على وثائق خاصة بأسعار أعلى ومخصصات تغطية محدودة، ما يعني عملياً انتقال جانب كبير من عبء المخاطرة إلى الشركات نفسها.

وتشير التقارير إلى أن هذه التطورات تكشف فجوة تشريعية واسعة؛ إذ لا يزال القضاء الأميركي والدولي منقسماً حول تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع خطأ ناتج عن الذكاء الاصطناعي، هل يتحملها المطور؟ أم الشركة المستخدمة؟ أم الموظف المشرف؟

هذا الغموض يضع الشركات والهيئات التنظيمية أمام سباق مع الزمن لإقرار أطر قانونية واضحة تضمن تحديد المسؤوليات ومنع تضخّم المخاطر. ويؤكد مسؤولون في القطاع، بحسب الوثائق، أن شركات التأمين قد تتحمل خسارة ضخمة لشركة واحدة، لكنها لا تستطيع تحمل خسائر متزامنة بحجم هائل تتجاوز قدرتها المالية وخطط الملاءة.

وأشارت إحدى الشركات في وثيقة رسمية إلى أن التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي قد يتضخم بصورة كبيرة، لأن المستخدمين، والمطورين، والمزودين، والوسائط الوسيطة جميعهم يشتركون في سلسلة المسؤولية دون إطار واضح لتحديد الطرف المسؤول.

وأوضحت "فاينانشال تايمز" أن عدداً من شركات التأمين حاول معالجة هذا الغموض عبر إدراج ملاحق تنظيمية في وثائقها، توضح حدود التغطية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن هذه الملاحق -بحسب وسطاء التأمين- ضيّقت نطاق الحماية بدل توسيعه، بعد أن حددت بعض الشركات نسبة صغيرة للغاية من الحد الأقصى للتعويض لتغطية الغرامات أو الأخطاء المرتبطة بالتكنولوجيا. كما وافقت شركات أخرى على تغطية ضيقة تشمل فقط أخطاء برامج المحادثة، في حين استثنت الحوادث واسعة النطاق التي قد تؤثر في أعداد كبيرة من المؤسسات في وقت واحد.

هل يصبح الذكاء الاصطناعي "غير قابل للتأمين"؟

ويحذر محامون متخصصون في منازعات التأمين من أن الفترة المقبلة قد تشهد موجة واسعة من المعارك القضائية، خصوصاً مع اتساع اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي وظهور خسائر أكبر وأكثر تعقيداً. ويؤكد أحد المحامين للصحيفة أن "قطاع التأمين لم يقرر بعد شكل المخاطر التي ينوي تغطيتها.. وسيحتاج الأمر إلى حادث كبير حتى يقول القطاع صراحة: هذا ليس مشمولاً بالتغطية". وتزداد المخاوف مع تحذيرات خبراء الاكتتاب الذين استشهدت بهم "إنشورنس بيزنس"، والذين يرون أن استمرار هذا الاتجاه قد يخلق سابقة خطيرة في سوق التأمين العالمي، وهي أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى تكنولوجيا غير قابلة للتأمين في مجموعة واسعة من الاستخدامات عالية الخطورة.

فالنماذج الذكية -بحسب تقديرات الخبراء- باتت قادرة على إنتاج أخطاء جماعية متزامنة، ما يعني أن خللاً واحداً قد يولّد آلاف المطالبات في الوقت نفسه، وهو نمط خسائر "نظامي" لا يستطيع القطاع تحمّله. كما تظهر التقارير أن شركات التأمين أصبحت أقل استعداداً لتحمّل مخاطر مجهولة، في ظل غياب بيانات تاريخية يمكن الاعتماد عليها في التسعير.

ويرى بعض الخبراء أن هذه المرحلة قد تدفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على النماذج المؤتمتة، أو إدخال طبقات رقابية بشرية إضافية خوفاً من تحمّل المسؤولية منفردة، الأمر الذي يهدد بإبطاء تبنّي الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأميركي والعالمي على حد سواء.