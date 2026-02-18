وثائق إبستين تضرب شخصيات اقتصادية حول العالم وتعزل بعضهم

- تداعيات الوثائق المسربة: كشفت الوثائق عن علاقات شخصيات بارزة مع جيفري إبستين، مما أدى إلى استقالات وفصل من الوظائف في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط. - أبرز الشخصيات المتأثرة: شملت براد كارب، بيتر عطية، هوارد لوتنيك، سلطان أحمد بن سليم، توماس بريتزكر، وكاثرين روملر، حيث واجهوا تداعيات مهنية بسبب ارتباطاتهم بإبستين. - تحقيقات جارية: بدأت مؤسسات مثل المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيقات مستقلة لفهم تأثير علاقات مسؤوليها بإبستين، مع نفي بعضهم علمهم بنشاطه الإجرامي.

تتواصل التداعيات التي أعقبت نشر ملايين الوثائق في أواخر يناير/ كانون الثاني، المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، حيث تتزايد حالات مغادرة الوظائف والفصل والاستقالات بين كبار المديرين التنفيذيين في مجال الأعمال والمحامين والأكاديميين البارزين والشخصيات العامة.

مع تحليل الملفات ودراستها، واجهت شخصيات بارزة في أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط عواقب علاقاتها المختلفة مع إبستين.

أدناه بعض أصحاب الأعمال والذين يدورون في فلك عالم المال الذين فقدوا وظائفهم أو مناصبهم، وفقاً لمتابعات الوكالات، "العربي الجديد"، واشنطن بوست وبيزنس إنسايدر:

براد كارب

استقال المحامي البارز في مجال الشركات من منصبه رئيساً لمجلس إدارة شركة بول وايس للمحاماة، واصفاً التقارير التي تناولت علاقته بإبستين بأنها "تشتيت" لانتباه الشركة. كذلك تنحى عن منصبه في مجلس أمناء جامعته الأم، كلية يونيون.

تتضمن الوثائق رسائل بريد إلكتروني تُظهر تعاون براد كارب مع إبستين لمراقبة امرأة على خلاف مع أحد عملاء كارب. وقد أكد موقع بيزنس إنسايدر أن العميل هو الملياردير ليون بلاك، عملاق الاستثمار الخاص، الذي كان إبستين من بين مستشاريه. كذلك زار كارب قصر إبستين في مانهاتن وطلب منه مساعدة ابنه في الحصول على وظيفة مع المخرج وودي آلن.

بيتر عطية

تنحى رئيس قسم العلوم في شركة ديفيد بروتين بيتر أتيا، وهي علامة تجارية لألواح البروتين، ولم يعد مستشارًا لشركة تكنولوجيا النوم إيت سليب. في رسائل البريد الإلكتروني التي تعود إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قدم عطية نصائح صحية لإبستين تضمنت تعليقات بذيئة عن النساء.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نفى تورطه في أي نشاط إجرامي، وقال إن رسائل البريد الإلكتروني "محرجة، وبذيئة، ولا يمكن الدفاع عنها".

هوارد لوتنيك

يواجه وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك دعوات من الحزبين من المشرعين إلى الاستقالة بعد أن أظهرت رسائل البريد الإلكتروني أنه خطط لزيارة جزيرة إبستين مع عائلته في عام 2012. وكان لوتنيك قد صرح سابقًا بأنه كان على علاقة مع إبستين، جاره السابق في مانهاتن، بعد أن التقاه لأول مرة في عام 2005.

"قررت أنا وزوجتي أنني لن أكون في الغرفة مع ذلك الشخص المقرف مرة أخرى أبداً"، هذا ما قاله لوتنيك لصحيفة نيويورك بوست العام الماضي.

استجوب المشرعون لوتنيك بشأن هذا التناقض يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع مُجدولة مسبقًا في مجلس الشيوخ حول الإنترنت عريض النطاق. وأدلى بشهادته بأنه كان مع زوجته وأولاده في الجزيرة "لمدة ساعة" لتناول الغداء. وتُظهر ملفات وزارة العدل أن الرجلين تبادلا مكالمات هاتفية في عام 2011 واستثمرا في الشركة نفسها وفي الفترة الزمنية نفسها التي زارا فيها الجزيرة.

وقد وقف البيت الأبيض إلى جانب لوتنيك، حيث صرحت وزارة التجارة قائلة: "التقى السيد والسيدة لوتنيك بجيفري إبستين في عام 2005 وكانت تفاعلاتهما معه محدودة للغاية على مدى السنوات الـ 14 التالية".

سلطان أحمد بن سليم

الصورة

تم استبدال سلطان أحمد بن سليم من منصبه رئيساً ومديراً تنفيذياً لشركة موانئ دبي العالمية للخدمات اللوجستية التي تتخذ من دبي مقراً لها في 13 فبراير، بعد أن نشرت وزارة العدل رسائل بريد إلكتروني بين المسؤول الإماراتي وإبستين.

تُعد شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة للعائلة المالكة في دبي، واحدة من أكبر شركات الخدمات اللوجستية في العالم، وتدير ميناء جبل علي، وهو أكبر ميناء في الشرق الأوسط.

لم تذكر الشركة اسم بن سليم في بيانها الذي أعلنت فيه عن انتقال القيادة، لكنها قالت إن عيسى كاظم ويوفراج نارايان سيتوليان منصبيهما بصفة رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي على التوالي.

تُظهر رسائل بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل أن إبستين أشار إلى بن سليم بصفته "صديقه الشخصي المقرب" في رسالة بريد إلكتروني عام 2010. وتضمنت المراسلات أحاديث جنسية طاولت النساء.

توماس جيه بريتزكر

قال توماس بريتزكر في 16 فبراير إنه سيتقاعد من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة فنادق حياة، مشيراً إلى سوء تقديره لعلاقاته مع إبستين.

وفي بيان نُشر إلى جانب رسالة من بريتزكر إلى مجلس الإدارة، قال إن مسؤوليته بصفته رئيساً تنفيذياً هي "توفير إدارة جيدة".

وأضاف: "إن الإدارة الرشيدة تعني أيضاً حماية شركة حياة، ولا سيما في سياق علاقتي بجيفري إبستين وغيسلين ماكسويل التي أندم عليها بشدة. لقد ارتكبت خطأً فادحاً في الحفاظ على التواصل معهما، ولا يوجد أي عذر لعدم ابتعادي عنهما في وقت سابق".

أعلنت شركة حياة أن مجلس إدارتها عيّن الرئيس والمدير التنفيذي مارك هوبلامازيان رئيساً لمجلس الإدارة، على أن يسري القرار فوراً.

محامية غولدمان ساكس

الصورة

أعلنت المحامية البارزة في شركة غولدمان ساكس المصرفية العالمية كاثرين روملر أنها ستترك منصبها بعد ظهورها في ملفات إبستين، وأكدت أنها ستغادر غولدمان ساكس في يونيو بعد أن كشفت مراسلات البريد الإلكتروني عن وجود علاقة بينها وبين إبستين. وقالت في البداية إنها لن تستقيل من المنصب الذي شغلته منذ عام 2020.

تُظهر الوثائق أن روملر، التي عملت مستشارة للبيت الأبيض في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، كانت على اتصال مكثف مع إبستين بين عامي 2014 و2019 بعد إدانته بجرائم الاتجار الجنسي بالأطفال.

وتشمل الاتصالات تقديم المشورة لإبستين بشأن كيفية الرد على طلب وسائل الإعلام للتعليق على المعاملة القانونية الخاصة المزعومة التي تلقاها بسبب مكانته وعلاقاته. ويظهر أنها تلقت هدايا من إبستين، الذي كانت تناديه في كثير من الأحيان بـ"العم جيفري". كتبت في رسالة بريد إلكتروني إلى إبستين في يناير 2019: "لقد جهزني العم جيفري اليوم بالكامل! أحذية جيفري، وحقيبة يد، وساعة يد".

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيقاً مستقلاً مع رئيسه التنفيذي النرويجي، بورغ بريندي، لتوضيح علاقته بالمجرم الجنسي المدان.

وأقرّ بريندي بتناوله العشاء مع إبستين ثلاث مرات في عامي 2018 و2019، وتواصله معه عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، لكنه قال إنه "لم يكن على علم إطلاقاً" بنشاطه الإجرامي السابق. وأضاف أنه يرحب بقرار المنتدى الاقتصادي العالمي إجراء مراجعة.