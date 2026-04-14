"وايز إير" تعلّق رحلاتها إلى إسرائيل و"الاتحاد" الإماراتية تستأنفها

- أعلنت "وايز إير" تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 4 مايو بسبب التوترات الإقليمية، بعد أن كانت قد خططت لاستئنافها في 25 أبريل. - من المتوقع أن تستأنف "الاتحاد للطيران" رحلاتها بين أبوظبي ومطار "بن غوريون" برحلتين يومياً، بدءاً من الأربعاء، وفقاً لبيان الشركة. - "سمارت وينغز" التشيكية ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من 15 أبريل، مع سبع رحلات أسبوعياً، بينما أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عودة النشاط الكامل في مطار "بن غوريون".

أعلنت شركة الطيران "وايز إير" (Wizz Air)، اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها حتّى الرابع من مايو/ أيار، بعدما كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي تقديم موعد عودتها للعمل في إسرائيل. القرار الجديد لشركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة أتى بعدما أعلنت، يوم الجمعة الماضي، تقديم موعد عودة رحلاتها إلى إسرائيل يومين، لتستأنف الرحلات في 25 إبريل/ نيسان الجاري، مع خط أول كان من المقرر افتتاحه بين إسرائيل وبودابست.

وفي الأثناء، يبدو أن هذه الخطط قد أُلغيت بسبب التوتر في المنطقة وعدم اليقين بشأن استمرار الحرب مع إيران، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان 11)، اليوم الثلاثاء. وعلى المقلب الآخر، من المتوقع أن تستأنف شركة الطيران الإماراتية "الاتحاد للطيران" غداً الأربعاء، نشاطها في إسرائيل، وأن تُشغّل خطاً جوياً من أبوظبي إلى مطار "بن غوريون" وبالعكس؛ إذ جاء في بيان نشرته الشركة الأسبوع الماضي، ونقلته "كان 11" أن استئناف النشاط سيكون "في هذه المرحلة بصيغة رحلتين يومياً"، من أبوظبي وإليها.

من جهتها، أعلنت شركة الطيران التشيكية "سمارت وينغز" في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي أنها ستستأنف تسيير رحلات منتظمة إلى إسرائيل اعتباراً من 15 إبريل/ نيسان الجاري. وجاء في بيان للشركة أنها تتوقع تشغيل سبع رحلات أسبوعياً، مع متابعة الوضع الأمني والتزام تعليمات السلطات. إلى ذلك، أعلنت وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية عودة كاملة للنشاط في مطار "بن غوريون" ابتداءً من منتصف الليل بين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك بعد أقل من يوم على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.