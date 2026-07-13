والد لويس هاميلتون يطرح سياراته النادرة بالمزاد

- يستعد أنتوني هاميلتون لعرض 27 سيارة كلاسيكية من مجموعته في مزاد سيلفرستون، بما في ذلك جاكوار "إكس جي 220" النادرة، التي يتوقع أن تباع بين 500 ألف و550 ألف جنيه إسترليني. - تشمل المجموعة نسخاً نادرة من سيارات جاكوار "إكس كيه إس إس" و"سي تايب"، التي تتميز بحالة ميكانيكية ممتازة وتاريخ موثق، مما يجعلها محط اهتمام جامعي السيارات والمستثمرين. - رغم شغف لويس هاميلتون بالسيارات الحديثة، ركز والده على السيارات البريطانية التاريخية، مما أضفى على المجموعة قيمة تراثية ورياضية، وسط ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكلاسيكية.

يستعد أنتوني هاميلتون، والد بطل العالم سبع مرات في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 لويس هاميلتون، لعرض 27 سيارة من مجموعته الخاصة في مزاد علني يقام يوم 25 يوليو/تموز الجاري على حلبة سيلفرستون البريطانية، في واحدة من أبرز مزادات السيارات الكلاسيكية لهذا العام. ويأتي القرار بعد سنوات قضاها أنتوني هاميلتون في جمع سيارات نادرة وكلاسيكية، بالتوازي مع المسيرة الاستثنائية لنجله لويس، الذي أصبح أحد أنجح السائقين في تاريخ فورمولا 1 بعدما توج بسبعة ألقاب عالمية، قبل انتقاله هذا الموسم إلى فريق فيراري.

وتتصدر المزاد سيارة جاكوار "إكس جي 220" التي تعد واحدة من أشهر السيارات الرياضية البريطانية في تسعينيات القرن الماضي، ويتوقع أن يتراوح سعر بيعها بين 500 ألف و550 ألف جنيه إسترليني. وتمتاز السيارة بأنها قطعت نحو 3800 ميل فقط منذ خروجها من المصنع، كما تحتفظ بسجل صيانة موثق بالكامل، وهي واحدة من 69 نسخة فقط صنعت بمقود أيمن للسوق البريطانية. ولا تقتصر المجموعة على هذه السيارة، بل تضم أيضاً نسخة مطابقة بدقة عالية من سيارة جاكوار "إكس كيه إس إس" الأسطورية، وهي نسخة اكتسبت أهمية خاصة بعدما استخدمتها جاكوار نموذجاً مرجعياً ضمن برنامج إعادة إنتاج السيارة الكلاسيكية.

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كما تشمل المجموعة نسختين من سيارة "سي تايب" المستوحاة من سيارات السباقات التاريخية، إحداهما تحاكي السيارة الفائزة بسباق لومان 24 ساعة عام 1951، والأخرى مستوحاة من السيارة التي قادها الأسطورة ستيرلينغ موس في سباق ميلي ميليا عام 1952، وأسهمت في إبراز تقنية المكابح القرصية على مستوى العالم. ويؤكد منظمو المزاد أن المجموعة تتميز بحالة ميكانيكية ممتازة وتاريخ موثق، ما يجعلها محط اهتمام جامعي السيارات الكلاسيكية والمستثمرين في هذا القطاع، خاصة أن عدداً من السيارات المعروضة نادر الظهور في المزادات العامة.

ورغم أن لويس هاميلتون اشتهر بشغفه بالسيارات الخارقة والرياضية الحديثة، فإن والده فضل التركيز على اقتناء السيارات البريطانية التاريخية ذات القيمة التراثية، حتى تحولت مجموعته إلى واحدة من أبرز المجموعات الخاصة المرتبطة بعالم رياضة المحركات. ويترقب هواة السيارات نتائج المزاد لمعرفة الأسعار النهائية التي ستسجلها هذه السيارات، في ظل استمرار ارتفاع الطلب العالمي على السيارات الكلاسيكية النادرة، لا سيما تلك المرتبطة بأسماء بارزة في تاريخ رياضة السيارات، وهو ما يمنح مجموعة أنتوني هاميلتون قيمة إضافية تتجاوز قيمتها المادية إلى بعدها التاريخي والرياضي.