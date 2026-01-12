واشنطن ونيودلهي... خلافات التجارة إلى الحل

قال المبعوث الأميركي الجديد إن الولايات المتحدة والهند شريكان قريبان وسيعملان على حل خلافاتهما، بما في ذلك الخلاف المتعلق باتفاق تجاري تأخر التوصل إليه منذ فترة طويلة. جاء ذلك على لسان سيرجيو غور، السفير الأميركي الجديد لدى الهند، الذي عيّنته إدارة الرئيس دونالد ترامب. وأضاف غور أن مسؤولين من البلدين من المقرر أن يناقشوا الاتفاق خلال اتصال هاتفي يوم الثلاثاء. وكانت الهند من بين أوائل الدول التي كان يُتوقع أن توقّع اتفاقًا مع واشنطن العام الماضي، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.

وقال غور في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، بمناسبة أول يوم له في منصبه، في السفارة الأميركية في نيودلهي: "الأصدقاء الحقيقيون يمكن أن يختلفوا، لكنهم دائمًا ما يحلون خلافاتهم في النهاية". وأضاف: "يواصل الجانبان الانخراط بشكل نشط. في الواقع، سيُعقد الاتصال التالي بشأن التجارة غدًا. تذكّروا أن الهند هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لذلك ليس من السهل إنجاز هذا الأمر، لكننا مصممون على الوصول إلى خط النهاية"، وفق ما ذكرت "بلومبيرغ".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تمر فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والهند بتراجع حاد خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب. فقد استهدفت واشنطن الهند برسوم جمركية بنسبة 50%، وهي من بين الأعلى في العالم، وذلك جزئيًا بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وتظل الهند واحدة من آخر الاقتصادات الكبرى التي لا تملك اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات ومكالمات هاتفية متعددة بين ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

كما توترت العلاقات عقب اشتباك الهند مع باكستان في مايو/أيار الماضي. وقد ادّعى ترامب مرارًا أنه توسط لإنهاء النزاع، ما أثار غضب المسؤولين في نيودلهي الذين نفوا هذا الادعاء. وتشعر نيودلهي أيضًا بالاستياء من تصريحات أدلى بها وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى أن الاتفاق التجاري لم يتحقق لأن مودي لم يتصل بالرئيس لإبرام الصفقة. وقال غور في خطابه، الذي أُلقي على درجات السفارة أمام حشد كبير من موظفي البعثة: "أستطيع أن أشهد بأن صداقته مع رئيس الوزراء مودي حقيقية". وأضاف: "الولايات المتحدة والهند مرتبطتان ليس بمصالح مشتركة فحسب، بل بعلاقة راسخة على أعلى المستويات أيضاً".

ويضع وصول غور، أحد كبار مساعدي ترامب، في موقع الإشراف على الشؤون الأميركية في الهند. وعلى الرغم من خبرته المحدودة بالبلاد، فقد سبق له أن ترأس مكتب شؤون التعيينات الرئاسية في البيت الأبيض، حيث أشرف على تعيين آلاف المسؤولين في مختلف أرجاء إدارة ترامب. وتعهد المبعوث الجديد بتعميق الانخراط بين البلدين. ومن المقرر توجيه دعوة إلى نيودلهي للانضمام إلى مبادرة ترامب المسماة "باكس سيليكا"، وهو تحالف يضم اليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وإسرائيل، ويهدف إلى تأمين سلاسل إمداد الرقائق والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال: "اليوم، يسرّني أن أعلن أن الهند ستُدعى للانضمام إلى هذه المجموعة من الدول بوصفها عضوًا كاملاً الشهر المقبل". وأضاف: "باكس سيليكا هي مبادرة استراتيجية تقودها الولايات المتحدة لبناء سلسلة توريد سيليكون آمنة ومزدهرة وقائمة على الابتكار، من المعادن الحيوية ومدخلات الطاقة، وصولًا إلى تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية".

وقد اتخذ فريق ترامب حصص ملكية حكومية في شركات المواد الخام وشركات تصنيع الرقائق، كما يوجّه استثمارات إلى مشاريع العناصر الأرضية النادرة ومراكز البيانات حول العالم. وجعلت الإدارة من الأمن القومي أصلًا قابلًا للتداول، عبر استخدام تراخيص تصدير الرقائق كأدوات دبلوماسية مقابل مكاسب اقتصادية، إلى جانب سعيها لضمان عدم قدرة أي ولاية أميركية على تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل عن واشنطن. ويخلف غور في منصبه رئيس بلدية لوس أنجلوس السابق إريك غارسيتي، الذي كان الرئيس الوطني المشارك لحملة الرئيس السابق جو بايدن الانتخابية لعام 2020.

الخلاف الأميركي– الهندي

تعود الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والهند إلى سنوات، وتتمحور حول قضايا الرسوم الجمركية، وفتح الأسواق، والدعم الحكومي، إضافة إلى الخلافات المتعلقة بالطاقة والعلاقات الهندية مع روسيا. وتفاقمت التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، بعدما فرضت واشنطن رسومًا مرتفعة على واردات هندية، معتبرة أن نيودلهي لا توفر معاملة تجارية عادلة، فيما ترى الهند أن السياسات الأميركية تتجاهل خصوصيات اقتصادها وحجم سوقها. وعلى الرغم من الشراكة الاستراتيجية الواسعة بين البلدين، لا سيما في مواجهة النفوذ الصيني، ظل الاتفاق التجاري الشامل معلقًا بسبب هذه التباينات.