- وقعت واشنطن وبغداد 48 اتفاقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي، تشمل شراكات بين القطاعات العامة والخاصة، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين. - تضمنت الاتفاقيات تعاوناً بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين وشركات أميركية كبرى مثل "إكسون موبيل" و"جي إي فيرنوفا"، بالإضافة إلى مشاريع في التعليم والصحة والبنية التحتية. - توصل البنك المركزي العراقي لاتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لتأهيل مصارف عراقية، واتفق مع جي بي مورغان على فتح فرع في العراق، مما يعزز الإصلاحات المصرفية والشفافية.

وقعت واشنطن وبغداد 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي وإعلان شراكة شاملة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في البلدين. وجرى التوقيع مساء الجمعة، برعاية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في إطار زيارته الرسمية الحالية للعاصمة الأميركية واشنطن، وفق بيان صدر عن مكتبه السبت.

وقال البيان إن الزيدي "رعى توقيع 48 اتفاقاً ومذكرة تفاهم وتعاون وإعلان شراكة بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في العراق والولايات المتحدة الأميركية". وذكر أن هذه الحزمة، بين مختلف القطاعات العامة والخاصة في العراق والولايات المتحدة الأميركية، تؤسس "لمسار واضح من التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وتنقل العلاقة إلى مستوى متقدم من التبادل الذي يصبّ في مصلحة الطرفين".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز القطاعات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين واشنطن وبغداد؟ ما هي أهمية تأهيل البنوك العراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتضمنت الاتفاقات ومذكرات التفاهم، وفق البيان، تعاوناً وشراكة بين وزارتي النفط والكهرباء العراقيتين وشركاتهما وباقي القطاعات الحكومية، مع كبرى الشركات الأميركية والعالمية، وفي مقدمتها شركات "إكسون موبيل" و"كي بي آر" و"جي إي فيرنوفا" و"شل" و"هاليبرتون". وبحسب البيان، شملت المراسم كذلك توقيع اتفاق للتعاون وإدخال الخدمة بين هيئة الإعلام والاتصالات وشركة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي، إلى جانب إبرام اتفاق تعاون إضافي مع شركة "هاليبرتون".

طاقة الشركات الأميركية تعزز حضورها في قطاع الطاقة العراقي

وتضمنت الاتفاقات الموقعة بين الجانبين أيضاً مذكرة تفاهم بين شركة "كيزلايت للتكنولوجيا" والقطاع الخاص العراقي، وشراكة مع شركة "بيبسيكو" العالمية، بالإضافة إلى اتفاقات مع عدد من الشركات تتعلق بمد خطوط الأنابيب النفطية الناقلة إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط. وعلى الصعيدين التنموي والصحي، أبرم الطرفان اتفاقات للشراكة في مجال التعليم، فضلاً عن توقيع اتفاقات نوعية بين شركات القطاع الخاص في البلدين في مجال توريد الأدوية وصناعتها.

وأشار البيان إلى أنّ الاتفاقات ومذكرات التفاهم المشتركة اشتملت على شراكات مع شركتي "كي بي آر" و"يو أو بي"، وتفاهمات مع شركة "بولاريس" وجمعية مهندسي الطاقة، بالإضافة إلى شركة "بي بي تي إيه" الرائدة في مجال الشبكات الإلكترونية. وفي القطاع التنموي، وُقِّع اتفاقان مع شركة "فريتو لاي" بهدف تطوير القطاع الزراعي في العراق، إلى جانب إبرام شراكات مع شركات متخصصة في المجالات الزراعية والتجارية والصناعية، وفق المصدر ذاته.

العراق يوقع اتفاقيات تكميلية مع شيفرون

من جهتها، قالت شركة شيفرون أمس الجمعة، إنها وقعت اتفاقات مع العراق لدفع مفاوضاتها التجارية بشأن تطوير حقلي غرب القرنة 2 والناصرية النفطيين. وأضافت الشركة في بيان أنها وقعت أيضاً اتفاقية مبادئ مع حكومتي العراق وسورية لدراسة إمكانية تنفيذ مشروع خط أنابيب نفط عابر للحدود بين البلدين. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة شيفرون للنفط لوكالة رويترز أول من أمس الخميس، إن الشركة تواصل أيضاً محادثاتها مع بغداد لإعداد دراسات فنية وتقييم مسارات محتملة لخطوط الأنابيب لنقل النفط الخام خارج العراق وتجاوز مضيق هرمز.

وزار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه في مايو/ أيار الماضي، مقرّ شركة شيفرون في هيوستن أول من أمس الخميس، بصحبة وزير النفط باسم محمد العبادي، حيث التقيا نائب رئيس مجلس إدارة شيفرون مارك نيلسون. وبدأت شيفرون في فبراير/ شباط الماضي، مفاوضات حصرية مع العراق بشأن حقل غرب القرنة 2، أحد أكبر حقول النفط في العالم، الذي ينتج حالياً نحو 460 ألف برميل يومياً. كذلك وقعت شيفرون والعراق اتفاقاً مبدئياً في أغسطس/ آب الماضي، لتطوير مشروع حقل الناصرية النفطي، الذي يتألف من أربعة قطاعات استكشافية، بالإضافة إلى تطوير حقول نفطية أخرى منتجة.

اقتصاد عربي ميناء الفاو الكبير... المشروع الذي يعيد رسم خريطة التجارة العراقية

تأهيل 7 بنوك عراقية

في السياق، توصل البنك المركزي العراقي إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لتأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى. وقال الزيدي اليوم السبت، في منشور على حسابه بمنصة إكس: "نرحب بالتفاهم الذي توصل إليه البنك المركزي العراقي مع وزارة الخزانة الأميركية الذي يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح القطاع المصرفي وتعزيز اندماجه بالنظام المالي العالمي".

وذكر أن تأهيل سبعة مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية بالعملات الأخرى تمهيداً لاستعادة أهليتها للتعامل بالدولار بعد استكمال متطلبات الامتثال والحوكمة، يؤكد نجاح نهج الإصلاح المالي الذي تتبناه الحكومة، ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي ويفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد الوطني والاستثمار. ‏وأكد مواصلة دعم الإصلاحات المالية والمصرفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يخدم مصالح العراق ويعزز مكانته الاقتصادية إقليمياً ودولياً. واتفق الزيدي مع ممثلي مصرف جي بي مورغان خلال اجتماع في واشنطن على فتح فرع للمصرف في العراق لتمويل المشاريع التي تنفذها الشركات الأميركية.

اقتصاد عربي اقتصاد العراق أسرع المتضررين من عودة التوترات في المنطقة

والاثنين، وصل الزيدي إلى واشنطن على رأس وفد حكومي رفيع، في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة في مايو/ أيار 2026، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالي النفط والغاز. والجمعة، شدد الزيدي على قوة الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال مشاركته في مؤتمر موسع للأعمال أقامته غرفة التجارة الأميركية في واشنطن، بحضور عدد من رجال الأعمال والمصرفيين وممثلي شركات أميركية ومؤسسات تمويل وقطاعات صناعية وتكنولوجية.

(الأناضول، رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)