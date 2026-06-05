واشنطن قد تخصّ دولاً محددة بإعفاءات شراء النفط الروسي

- أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إدارة ترامب قد تمنح إعفاءات من العقوبات على شراء النفط الروسي لكل دولة على حدة، مشيرًا إلى أن هذه الإعفاءات لن تكون عامة. - تم تمديد الإعفاءات المؤقتة مرتين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وإغلاق إيران مضيق هرمز، مما أثر على إمدادات النفط والغاز. - تهدف العقوبات الغربية منذ 2022 إلى تقليص إيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا، مع الحفاظ على تدفق الإمدادات لتجنب نقص حاد في الأسواق العالمية.

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تمنح مستقبلاً إعفاءات من العقوبات المفروضة على شراء النفط الروسي، على أساس كل دولة على حدة. وأضاف بيسنت، خلال جلسة استماع في مجلس النواب: "أميل بقوة إلى أنه في حال تم منح المزيد من الإعفاءات، فستكون مخصصة لكل دولة على حدة، وليست إعفاءات عامة".

وكانت إدارة ترامب قد مددت مرتين الإعفاءات المؤقتة من العقوبات المفروضة على النفط الروسي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب في المنطقة وإغلاق إيران مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وأوضح بيسنت أن "الاتحاد الروسي لم يجنِ سوى إيرادات إضافية ضئيلة للغاية بسبب هذه الإعفاءات. كان نفطه يذهب دائماً إلى الصين، والآن يمكن أن يذهب إلى حلفائنا".

وجاءت تصريحات الوزير رداً على أسئلة بشأن مبررات هذه الإجراءات التخفيفية، في ظل المخاوف من أن تسهم في إفادة موسكو خلال استمرار الحرب في أوكرانيا.

وفي مايو/أيار الماضي، مددت وزارة الخزانة الأميركية الإعفاء من العقوبات المفروضة على النفط الروسي المنقول في عرض البحر لمدة 30 يوماً. كما رفعت الوزارة، في مارس/آذار، العقوبات مؤقتاً عن النفط الإيراني الموجود على متن الناقلات، في محاولة للتخفيف من حدة أزمة الإمدادات العالمية.

وتفرض واشنطن وحلفاؤها الغربيون منذ عام 2022 حزمة واسعة من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي بهدف تقليص الإيرادات التي تعتمد عليها موسكو في تمويل حربها في أوكرانيا، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تدفق الإمدادات إلى الأسواق العالمية لتحنب حدث نقص حاد في المعروض.

(فرانس برس، العربي الجديد)