واشنطن تهدد بمعاقبة شركات الشحن إذا دفعت رسوماً مقابل عبور مضيق هرمز

- حذرت وزارة الخزانة الأميركية من عقوبات صارمة على شركات الشحن التي تدفع لإيران رسوم عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية أو المساهمات الرمزية. - يأتي التحذير وسط تقارير عن مقترحات إيرانية لفرض رسوم عبور لإنهاء الصراع بعد هجمات أميركية إسرائيلية على إيران، مع محاولات إيرانية لكسر الجمود في المحادثات عبر وسطاء باكستانيين. - تشمل أشكال الدفع المحتملة العملات الورقية، الأصول الرقمية، أو التبرعات العينية، مما يعرض الأطراف لمخاطر عقوبات بغض النظر عن طريقة الدفع.

حذرت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، من أن أي شركة شحن، سواء أميركية كانت أم أجنبية، قد تواجه عقوبات صارمة إذا دفعت رسوماً لإيران مقابل عبور السفن مضيق هرمز، بما في ذلك ما يُسوَّق على أنه "تبرعات خيرية" أو مساهمات رمزية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تقارير عن مقترحات إيرانية لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز الحيوي ضمن إطار أفكار مطروحة لإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجمات أميركية إسرائيلية على إيران في فبراير/شباط المنصرم، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وفي بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، أكدت واشنطن أنها تتابع من كثب ما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية للملاحة الدولية"، ومحاولات فرض مدفوعات مقابل ضمان المرور الآمن عبر أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وأشار البيان إلى أن إيران أرسلت في الآونة الأخيرة، مقترحات تفاوضية جديدة عبر وسطاء باكستانيين، في خطوة قد تعكس محاولة لكسر الجمود في المحادثات المتعلقة بإنهاء الصراع.

وبحسب التحذير الأميركي، فإن أشكال الدفع المحتملة التي قد تطلبها طهران لا تقتصر على الأموال التقليدية، بل قد تشمل العملات الورقية أو الأصول الرقمية أو المقايضات غير الرسمية، وحتى "مدفوعات عينية"، مثل تبرعات اسمية لصالح منظمات خيرية. ومن بين الجهات التي ذُكرت في هذا السياق جمعية الهلال الأحمر الإيراني (Iranian Red Crescent Society)، إضافة إلى حسابات أو مؤسسات مرتبطة بالدولة مثل بنياد مستضعفان (Bonyad Mostazafan)، أو حتى حسابات دبلوماسية.

وأكد مكتب الخزانة أن أي محاولة لتقديم هذه المدفوعات أو طلب ضمانات مقابل المرور الآمن ستعرّض الأطراف المعنية لمخاطر عقوبات، مشدداً على أن هذه المخاطر "قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة".