واشنطن تنفي الموافقة على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة قبل المفاوضات

- نفت الإدارة الأميركية موافقتها على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة كشرط مسبق للمفاوضات مع إيران، رغم تصريحات إيرانية سابقة تشير إلى عكس ذلك. - ذكرت مصادر أن الإفراج عن الأصول مرتبط بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز، وهو موضوع رئيسي في المحادثات الجارية في باكستان. - رئيس البرلمان الإيراني أشار إلى اتفاقيات لم تُنفذ بعد، تشمل وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول المجمدة، وسط تقارير تربط الإفراج بإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين.

نفت الإدارة الأميركية اليوم السبت ما تردد في وقت سابق عن موافقتها على الإفراج عن أصول وأموال إيرانية مجمدة باعتباره شرطاً إيرانياً مسبقاً للمفاوضات رفيعة المستوى التي تجري بين الجانبين في باكستان اليوم.

ونقلت محطة "سي بي إس" الأميركية عن المسؤول قوله إن واشنطن لم توافق على الإفراج عن الأصول الإيرانية.

وجاء هذا النفي بعدما نقلت رويترز في وقت سابق عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن الولايات المتحدة وافقت على الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة المحتجزة في قطر وبنوك أجنبية أخرى، معتبراً هذه الخطوة دليلاً على "الجدية" في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال المحادثات في إسلام أباد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً إلى حساسية الموضوع، إن الإفراج عن هذه الأصول "مرتبط بشكل مباشر بضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز"، والذي من المتوقع أن يكون قضية رئيسية في المحادثات.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف

، الذي يترأس الوفد الإيراني في المحادثات قد كتب في منشور باللغة الإنكليزية على منصة "إكس": "هناك إجراءان تم الاتفاق عليهما بشكل متبادل بين الأطراف لم يتم تنفيذهما بعد: وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات".

ولم يُطرح الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة علناً في السابق شرطاً مسبقاً للمحادثات، رغم أن رفع العقوبات بالكامل يُعد من بين مطالب إيران العشرة. لكن تقارير متعددة أشارت إلى أن الإفراج عن هذه الأصول قد يكون مقابلاً لإطلاق سراح مواطنين أميركيين محتجزين في إيران.

(رويترز، العربي الجديد)