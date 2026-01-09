واشنطن تناقش استثمار 100 مليار دولار لتمويل مشاريع النفط في فنزويلا

- أعلن وزير الطاقة الأميركي عن احتمالية تمويل بنك التصدير والاستيراد الأميركي لمشروعات نفطية في فنزويلا، حيث يسعى الرئيس ترامب لتهيئة الظروف لشركات النفط للعمل هناك. - يهدف اجتماع في البيت الأبيض إلى تأمين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لاستغلال احتياطات فنزويلا النفطية، بمشاركة شركات كبرى، في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا. - يسعى ترامب إلى تعزيز الوجود الاقتصادي الأميركي في فنزويلا، بهدف خفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، رغم تردد الشركات في تأكيد استثماراتها بسبب الحاجة إلى عقود وضمانات.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إنّ هناك "احتمالاً حقيقياً بأن تستخدم الولايات المتحدة بنك التصدير والاستيراد التابع لها للمساعدة في تمويل مشروعات نفطية كبيرة في فنزويلا". وأضاف رايت، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أنّ الرئيس دونالد ترامب

سيساعد في تهيئة الظروف للسماح لشركات النفط بالعمل في فنزويلا، لكن من المتوقع أن تتم الاستثمارات في الغالب برؤوس أموال تجارية، موضحاً أنّ شركات النفط لم تطلب حتى الآن تمويلاً من الإدارة الأميركية.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستأخذ حصة في الشركات مثل القطاعات الأخرى، قال رايت إنه "لا حديث حول ذلك حتى الآن".

اجتماع لبحث خطة نفط فنزويلا

وجاءت تصريحات رايت قبل اجتماع الرئيس ترامب مع عدد من المديرين التنفيذيين في قطاع النفط بالبيت الأبيض عند الساعة الثانية ونصف بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة، وفقاً لجدول أعمال الرئيس اليومي. ويهدف الاجتماع إلى تأمين استثمارات بقيمة 100 مليار دولار لإعادة إحياء قدرة فنزويلا على استغلال احتياطاتها النفطية الهائلة استغلالاً كاملاً، وهي خطة تعتمد على الارتياح لتقديم التزامات في بلد يعاني من عدم الاستقرار والتضخم والغموض.

وأعلن ترامب، في مقابلة أجراها أمس الخميس مع قناة فوكس نيوز، أنه سيلتقي بأكبر 14 شركة نفط. ولم يُكشف بعد عن القائمة الكاملة للمسؤولين التنفيذيين. ومن بين الشركات المشاركة "شيفرون"، التي لا تزال تعمل في فنزويلا، و"إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، اللتان كانتا تمتلكان مشاريع نفطية في البلاد، أُلغيت ضمن عملية تأميم الشركات الخاصة عام 2007 في عهد سلف الرئيس المختطف نيكولاس مادورو، هوغو تشافيز.

"فرصة اقتصادية"

وسارع ترامب منذ العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف مادورو، السبت الماضي، إلى تصوير هذه الخطوة كفرصة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة، حيث استولى على ثلاث ناقلات نفط فنزويلية، مصرّحاً بأنّ بلاده ستتولّى مبيعات ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الذي كان خاضعاً للعقوبات سابقاً، وستسيطر على المبيعات العالمية إلى أجل غير مسمّى.

وتُعد هذه الخطوة أيضاً جزءاً من مسعى أوسع من جانب ترامب لإبقاء أسعار البنزين منخفضة. في وقت يشعر فيه العديد من الأميركيين بالقلق حيال القدرة على تحمل التكاليف، إذ يمزج هذا التدخل في فنزويلا بين استخدام ترامب الحازم لصلاحياته الرئاسية وبين استعراض يهدف إلى إقناع الأميركيين بقدرته على خفض أسعار الطاقة. وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل فجر اليوم الجمعة، "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من قِبل شركات النفط الكبرى، وسألتقي بجميع ممثليها اليوم في البيت الأبيض".

وقد امتنعت شركات النفط الأميركية الكبرى، حتى الآن، عن تأكيد استثماراتها في فنزويلا، نظراً لضرورة وجود عقود وضمانات. وألمح ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الولايات المتحدة ستدعم أي استثمارات.

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا إلى أقل من مليون برميل يومياً. ويتمثل جزء من التحدي الذي يواجه ترامب لتغيير هذا الوضع في إقناع شركات النفط بأن إدارته تتمتع بعلاقة مستقرة مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، فضلاً عن توفير الحماية للشركات الراغبة في دخول السوق.