واشنطن تلوّح بتحقيق لمكافحة الاحتكار في قطاع الإسكان

- يدرس البيت الأبيض فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار ضد كبرى شركات بناء المساكن، لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في ظل ارتفاع الأسعار. - تبحث إدارة ترامب إمكانية فتح وزارة العدل تحقيقاً حول آلية تبادل المعلومات في رابطة "ليدينغ بيلدرز أوف أميركا"، وسط مخاوف من تقييد المعروض أو تنسيق التسعير. - تسعى شركات البناء للتعاون مع البيت الأبيض لتحسين القدرة على تحمل التكاليف، مع طرح برنامج "ترامب هومز" لإضافة مليون وحدة سكنية جديدة.

في خطوة قد تهزّ أحد أهم قطاعات الاقتصاد الأميركي، يدرس البيت الأبيض فتح تحقيق لمكافحة الاحتكار بحق كبرى شركات بناء المساكن، في إطار تصعيد جهوده لمعالجة أزمة القدرة على تحمّل تكاليف السكن التي تثقل كاهل الأميركيين. وبينما ترتفع أسعار المنازل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، تتحول الأنظار إلى شركات التطوير العقاري الكبرى، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت تتحكم في العرض والأسعار بطريقة تضر بالمستهلكين.

وأوردت بلومبيرغ اليوم الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث إمكانية أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً لمكافحة الاحتكار خلال الأسابيع المقبلة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. لكن القرار لم يُحسم بعد، وقد يتم التراجع عن الفكرة قبل إطلاق أي تحقيق رسمي. وأحد محاور الاهتمام يتمثل في آلية تبادل المعلومات داخل رابطة صناعية تُدعى "ليدينغ بيلدرز أوف أميركا" (Leading Builders of America)، والتي تضم في عضويتها شركات عملاقة مثل "لينار كورب" (Lennar Corp) و"هورتون" (DR Horton Inc). ويخشى مسؤولون من أن تكون هذه المنصة قد استُخدمت لتقييد المعروض من المساكن أو تنسيق التسعير، ما قد يفاقم أزمة الإسكان.

ولفتت الوكالة إلى أن وزارة العدل امتنعت عن التعليق، كما لم يصدر رد فوري من الشركات المعنية أو الرابطة الصناعية، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في وقت تُعد كلفة شراء منزل من الأعلى منذ عقود، نتيجة طفرة الإسكان خلال جائحة كورونا، ثم الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة. وبينما يعاني المشترون أسعاراً قياسية وأقساط تمويل مرتفعة، يواجه المطورون أنفسهم تحديات مع ارتفاع مخزون المنازل غير المَبِيعة.

وكان ترامب قد أثار جدلاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما شبّه كبار مطوري الإسكان بمنظمة "أوبك"، ملمحاً إلى أنهم يمارسون نفوذاً مبالغاً فيه على السوق. وكتب حينها عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "ما فعلته أوبك لم يكن صحيحاً، لكن الأمر يتكرر الآن هذه المرة من قبل كبار مطوري المنازل في بلادنا.. يمكنهم الحصول على التمويل، وعليهم البدء بالبناء".

في المقابل، تسعى شركات البناء إلى التعاون مع البيت الأبيض لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن. ومن بين الأفكار المطروحة برنامج ضخم يُعرف باسم "ترامب هومز" (Trump Homes)، يهدف إلى إضافة ما يصل إلى مليون وحدة سكنية جديدة إلى السوق، في محاولة لكبح الأسعار عبر زيادة العرض.