واشنطن تفتح الباب للتجارة مع الصين في فنزويلا وتُقيّد النفوذ

- أكد وزير الطاقة الأميركي على أهمية توازن الأدوار بين الولايات المتحدة والصين في فنزويلا، مع توقع زيادة أنشطة شركات النفط الأميركية مثل "شيفرون" و"كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل". - تتكثف المفاوضات حول دور الشركات الأميركية في قطاع النفط الفنزويلي، بينما تظل الصين لاعبًا رئيسيًا من خلال شركاتها المملوكة للدولة مثل "سينوبك". - بدأت سفارات أجنبية بترتيب زيارات لتقييم البنية التحتية في فنزويلا، تمهيدًا لزيادة الإنتاج النفطي وعودة الاستثمار الأجنبي، مع توقع اجتماعات في البيت الأبيض لمناقشة اتفاقيات جديدة.

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن "هناك متسعا لموازنة الأدوار لكل من الولايات المتحدة والصين في فنزويلا للسماح بالتجارة ولكن واشنطن لن تسمح لبكين بسيطرة كبيرة في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية".

وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس نتورك" أمس الخميس، أوضح رايت أيضا أنه يتوقع أن تزيد "شيفرون" أنشطتها في فنزويلا بسرعة، مع تطلع "كونوكو فيليبس" و"إكسون موبيل" أيضا للعب دور في هذا القطاع. وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد على الأرجح بعض التدخل الصيني طويل الأمد في فنزويلا، ومع سيادة القانون، وطالما أن الولايات المتحدة تتحكم في تدفق النفط، فسيكون ذلك جيدا".

وتابع: "هل هناك توازن يمكن تحقيقه مع الصين؟ أعتقد ذلك"، ومضى قائلا: "في هذا الإطار، وباعتبار أن الشريك الرئيسي لفنزويلا هو الولايات المتحدة، هل يمكن أن تكون هناك تجارة مع الصين؟ هذا أكيد. هل سنسمح لفنزويلا بأن تصبح دولة عميلة للصين؟ بالقطع لا". وقال رايت أيضاً إنه كان يتحدث مع المديرين التنفيذيين لكبار شركات النفط الأميركية منذ يوم السبت الماضي وإن العديد من الشركات شعرت بخيبة أمل لعدم دعوتها إلى اجتماع الصناعة غداً الجمعة في البيت الأبيض، لكنه لم يذكر أسماء أي منها.

وسبق أن قال رايت أول أمس في مؤتمر صحافي بميامي إن "واشنطن تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلية وعائداتها إلى أجل غير مسمى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإعادة بناء قطاعها النفطي".

ترخيص شيفرون

وجاءت تصريحات وزير الطاقة الأميركي في لحظة تتكثف فيها المفاوضات حول شكل انخراط الشركات الأميركية في قطاع النفط الفنزويلي، وسط نظام عقوبات وترخيص خاص يحدد ما يمكن لشركة شيفرون فعله داخل فنزويلا. وبحسب ما أوردته تقارير حديثة، فإن شيفرون تجري محادثات مع الحكومة الأميركية لتوسيع نطاق الترخيص بما يسمح برفع صادرات الخام مجددًا بعد أن تراجعت من نحو 250 ألف برميل يوميًا إلى قرابة 100 ألف برميل يوميًا، مع قيود على ترتيبات تقاسم العائدات مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة.

وفي المقابل، تظل الصين لاعبا ماليا ونفطيا حاضرا عبر شركات مملوكة للدولة مثل شركة النفط والبتروكيماويات الصينية المملوكة للدولة "سينوبك" وشركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة "سي أن بي سي" اللتين تمتلكان وفق معطيات منشورة أكبر احتياطيات استحقاق نفطي بين الشركات الأجنبية في فنزويلا.

زيارات دبلوماسية

وفي سياق آخر أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين بأن "سفارات أجنبية في فنزويلا بدأت في ترتيب زيارات مقررة الأسبوع المقبل ستشمل ممثلين لشركات نفط أميركية وأوروبية. وذكر المصدران أن "اجتماعات العمل المقررة ضمن الزيارات تستهدف بالأساس إجراء تقييمات للبنية التحتية المتدهورة، بما في ذلك مرافق الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهرومائية، باعتبارها خطوة تمهيدية لازمة لأي زيادة مستدامة في الإنتاج النفطي".

تأتي هذه الترتيبات الدبلوماسية في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تمهيد الطريق لعودة تدريجية للاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة الفنزويلي، عبر فتح قنوات عمل رسمية بين شركات النفط والجهات الفنزويلية المعنية، ولا سيما شركة النفط الوطنية الفنزويلية بعد سنوات من القيود المرتبطة بالعقوبات التي تشترط غالبًا الحصول على تصاريح أميركية للتفاوض والتخطيط وتشغيل المشاريع داخل فنزويلا.

وأكدت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن تجتمع شركات النفط الأميركية في البيت الأبيض يوم الجمعة. وستكون المفاوضات محددة ومن ضمنها اتفاقية الرئيس دونالد ترامب لتوريد 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي. وتزامنت هذه التحركات مع إعلان أميركي عن صفقة نفطية بقيمة ملياري دولار، ومع نقاشات أوسع حول ترتيبات تسويق الصادرات وعودة لاعبين دوليين إلى الساحة.