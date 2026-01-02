واشنطن تعاقب "أسطول الظل" الفنزويلي: لخنق تجارة النفط

- أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أربع شركات وأربع ناقلات مرتبطة بتجارة النفط الفنزويلية على قائمة العقوبات، مستهدفةً أسطول الظل الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على القيود وتوليد إيرادات. - تشمل العقوبات شركات في الصين وهونغ كونغ، مما يضيف بعداً سياسياً، حيث يُعتبر استهداف الشركات الصينية إجراءً نادراً قد يحمل رسالة إلى بكين لتجنب الصدام مع واشنطن. - رغم العقوبات، تستمر الصين في تلقي شحنات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، مما يبرز تحديات فعالية العقوبات في قطع سلاسل النقل والتمويل.

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أربع شركات وأربع ناقلات مرتبطة بتجارة النفط الفنزويلية على قائمة العقوبات، في خطوة تقول واشنطن إنها تستهدف جزءاً من أسطول الظل الذي تعتمد عليه فنزويلا للالتفاف على القيود وتوليد إيرادات.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد شملت العقوبات أربع شركات قيل إنها على صلة بقطاع النفط الفنزويلي، وهي شركة كورنيولا (Corniola) ومقرها تشجيانغ في الصين، وشركة "آريس غلوبال إنفستمنت" (Aries Global Investment) ومقرها هونغ كونغ، والشركة المرتبطة بإدارة كيانات شحن "كريب ميرتل" (Krape Myrtle)، والشركة المرتبطة بأنشطة التجارة والشحن "وينكي إنترناشونال" (Winky International).

كما فرضت واشنطن عقوبات على أربع سفن هي الناقلات "ديلا" (Della) و"نورد ستار" (Nord Star) و"روزاليند" (Rosalind) و"فاليانت" (Valiant). وشدد البيان على أن بعض هذه الناقلات يندرج ضمن أسطول الظل الذي تستخدمه فنزويلا لتسهيل أنشطة خاضعة للعقوبات، مؤكداً أن المتورطين في تجارة النفط الفنزويلي يواجهون مخاطر "عقوبات جسيمة".

وتكشف هذه الخطوة تحولاً متزايداً نحو استهداف الحلقة اللوجستية نفسها، أي شركات الواجهة والوساطة وملكية السفن وتشغيلها، وليس فقط الجهات الحكومية. كما أن إدراج شركات مرتبطة بالصين وهونغ كونغ يضيف بعداً سياسياً، إذ رأت وكالة بلومبيرغ أن استهداف شركات صينية عاملة في هذا المسار يُعد إجراء نادراً وقد يحمل رسالة إلى بكين لتجنب الانخراط في صدام مباشر بين واشنطن ونظام الرئيس نيكولاس مادورو، علماً أن الصين تُعد أكبر مستورد للنفط الفنزويلي الذي يمثل عماد إيرادات البلاد من التصدير.

الصين في المعادلة

بالموازاة، أظهرت بيانات تتبع السفن أن الصين تلقت 22 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي من مشروعين روسيين خاضعين لعقوبات أميركية وأوروبية، استناداً إلى بيانات شركة البيانات العالمية لتتبع الشحن "كبلر" (Kpler) ومجموعة بورصات لندن. ووفق هذه البيانات، جاءت شحنة واحدة من منشأة التصدير الروسية للغاز الطبيعي المسال "بورتوفايا" (Portovaya)، بينما جاءت باقي الشحنات من مشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال 2 "Arctic LNG 2"، وهو مشروع روسي لتصدير الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي.

وتملك مؤسسة البترول الوطنية الصينية والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وكلتاهما مملوكتان للدولة، حصة قدرها 10% لكل منهما في مشروع "Arctic LNG 2". وبينما تصف واشنطن العقوبات بأنها أداة لكبح الإيرادات التي تمول "أنشطة مزعزعة للاستقرار"، يبرز توازي تشديد الخناق على نفط فنزويلا مع استمرار وصول شحنات غاز روسي إلى الصين واقعاً أساسياً، وهو أن فعالية العقوبات لا تُقاس فقط بإصدار القوائم، بل بقدرتها على قطع سلاسل النقل والتمويل والتأمين، وهي سلاسل ما زالت تجد منافذ عبر أساطيل وشركات ووجهات قادرة على امتصاص المخاطر.