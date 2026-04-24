واشنطن تطوّق نفط إيران وتجمد 344 مليون دولار في العملات المشفّرة

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
24 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:33 (توقيت القدس)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت. واشنطن 22 إبريل 2026 (ناثان بوسنر/الأناضول)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، واشنطن 22 إبريل 2026 (ناثان بوسنر/الأناضول)
- أعلنت إدارة ترامب عن تشديد الضغط المالي على إيران بتجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة وفرض عقوبات على مصفاة صينية و40 شركة شحن متورطة في نقل النفط الإيراني.
- استهدفت العقوبات شركة "هنغلي للبتروكيماويات داليان" الصينية، التي تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد النفطي الإيراني، حيث اشترت منتجات نفطية إيرانية بمليارات الدولارات.
- أكد وزير الخزانة الأميركي أن العقوبات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على توليد الأموال ونقلها، محذراً من أن أي جهة تسهل تدفقات النفط الإيراني قد تتعرض لعقوبات أميركية.

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشديد الضغط المالي على إيران، عبر تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفّرة، وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على مصفاة صينية نفط كبرى، إلى جانب نحو 40 شركة شحن وناقلة نفط، قالت واشنطن إنّها متورطة في نقل النفط الإيراني ضمن الشبكات البحرية التي تعتمد عليها طهران لتجاوز العقوبات.

وتفي هذه الخطوة، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، بتهديد إدارة ترامب بفرض عقوبات ثانوية على الشركات والدول التي تواصل التعامل مع إيران، في محاولة لقطع أحد أبرز مصادر إيراداتها، والمتمثل في صادرات النفط.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية شركة "هنغلي للبتروكيماويات داليان"، وهي مصفاة صينية مستقلة مقرّها مدينة داليان، وتعد من المصافي المعروفة في الصين باسم المصافي المستقلة الصغيرة. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ "هذه المصافي تؤدي دوراً محورياً في إبقاء الاقتصاد النفطي الإيراني قادراً على التنفس"، وإن "هنغلي" من بين أكبر زبائن طهران بعدما اشترت منتجات نفطية إيرانية بمليارات الدولارات.

وبالتوازي مع عقوبات النفط والشحن، أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في منشور له على منصة إكس، أن "وزارة الخزانة ستواصل تقويض قدرة طهران على توليد الأموال ونقلها وإعادتها إلى الداخل"، وقال إنّ "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على محافظ رقمية متعدّدة مرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة".

وأضاف بيسنت، في المنشور ذاته، أنّ "واشنطن ستواصل تتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها إلى خارج البلاد، وستستهدف كل الشرايين المالية المرتبطة بالنظام الإيراني".

وفي تعليق آخر على قرار وزارة الخزانة، قال بيسنت إنّ "العقوبات تفرض خناقاً مالياً على النظام الإيراني، وتعرقل تحركاته في الشرق الأوسط وتساعد في الحد من طموحاته النووية"، وأضاف أنّ "الخزانة، بتوجيه من الرئيس ترامب، ستواصل تضييق الشبكة التي تعتمد عليها إيران من سفن ووسطاء ومشترين لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية"، وحذر من أنّ "أي شخص أو سفينة تسهل هذه التدفقات، عبر تجارة أو تمويل خفيين، قد تصبح معرضة للعقوبات الأميركية".

