- تراجعت ناقلة النفط "بيلا 1" عن التوجه إلى فنزويلا بعد ملاحقتها من قبل القوات الأميركية، مما يعكس تشديد الحصار الأميركي على كاراكاس في إطار حملة للضغط على الحكومة الفنزويلية. - كثّفت إدارة ترامب إجراءاتها ضد ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، حيث صعدت القوات الأميركية على متن سفينة "سينتشوريز" واعترضت ناقلة "سكيبر"، مما يهدد بتكدس النفط في فنزويلا. - تواجه فنزويلا أزمة اقتصادية متفاقمة بسبب تعذّر تصدير النفط، حيث بدأت الضغوط الأميركية تحدّ من تدفق العملات الصعبة إلى اقتصادها المتعثر.

تراجعت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأميركية عن التوجه إلى فنزويلا، بعد ملاحقتها من قبل القوات الأميركية، وانسحبت إلى عرض المحيط الأطلسي، في خطوة تعكس تشديد الحصار الذي تفرضه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كاراكاس، في إطار حملة متصاعدة للضغط على الحكومة الفنزويلية.

ونقلت بلومبيرغ اليوم الأربعاء، عن أشخاص مطلعين على تفاصيل العملية، قولهم إن خفر السواحل الأميركي اعترض الناقلة المسماة "بيلا 1" (Bella 1)، يوم الأحد، في ظل ظروف جوية سيئة قبالة سواحل باربادوس، وطلب من طاقمها التوجه إلى مياه أكثر هدوءاً تمهيداً للصعود إليها وتفتيشها. إلا أن السفينة تجاهلت التعليمات، وأبحرت باتجاه المحيط الأطلسي، مبتعدة عن المياه الفنزويلية.

وأشار أحد المصادر إلى أن المسؤولين الأميركيين يتوقعون ألا تعود ناقلة النفط إلى فنزويلا، لافتاً إلى أنها لم تكن محمّلة بالنفط عند اتخاذها قرار الانسحاب. وفي المقابل، أكد مسؤول أميركي أن خفر السواحل لم يوقف ملاحقته للناقلة، مشدداً على وجود أمر قضائي بمصادرتها.

ويُظهر قرار طاقم الناقلة الابتعاد عن المياه الفنزويلية الخاضعة لمراقبة لصيقة، مدى تأثير الحصار الأميركي المفروض بأمر من الرئيس ترامب على صادرات النفط الفنزويلية، التي تتجه معظمها عادةً إلى الصين. وتأتي هذه العمليات في سياق أكبر انتشار عسكري أميركي في المنطقة منذ عقود، تقول واشنطن إنه يهدف إلى مكافحة كارتيلات المخدرات، إلى جانب زيادة الضغط على حكومة فنزويلا.

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، كثّفت إدارة ترامب إجراءاتها ضد ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، حيث صعدت القوات الأميركية على متن سفينة غير خاضعة للعقوبات تُعرف باسم "سينتشوريز" (Centuries)، والمملوكة لكيان يتخذ من هونغ كونغ مقراً له، في وقت كانت تلاحق فيه أيضاً ناقلة "بيلا 1". كما جرى اعتراض ناقلة نفط عملاقة أخرى تُدعى "سكيبر" (Skipper) في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي ظل تعذّر تصدير معظم إنتاجها النفطي، تواجه فنزويلا تكدساً سريعاً في خزانات التخزين والناقلات المتوقفة عن العمل، ما يرفع احتمالات اضطرارها قريباً إلى إغلاق آبار نفطية، في خطوة قد تُفاقم أزمتها الاقتصادية. وتُعد الإجراءات المتخذة بحق السفن الثلاث حتى الآن المحاولة الأكثر تنسيقاً لتعطيل تدفقات العائدات النفطية الحيوية التي تموّل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وكانت إدارة ترامب قد صنّفت مؤخراً حكومة مادورو منظمة إرهابية أجنبية، على خلفية اتهامات بوجود صلات مع شبكات تهريب المخدرات.

ورغم أن مادورو تمكن حتى الآن من الصمود في وجه الضغوط، إلا أن الحصار بدأ يحدّ من تدفق العملات الصعبة إلى اقتصاد يعاني أصلاً من أزمات حادة. وفي هذا السياق، حذّر الرئيس ترامب، يوم الاثنين، مادورو من تحدي الولايات المتحدة، متعهداً بالاحتفاظ بالنفط الذي تمت مصادرته من ناقلة عملاقة أخرى.