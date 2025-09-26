- الولايات المتحدة تشترط على الهند تقليص مشتريات النفط الروسي لتخفيض الرسوم الجمركية وإبرام اتفاق تجاري، وسط محادثات تجارية إيجابية بين الجانبين في واشنطن. - إدارة ترامب تضغط على الهند لوقف واردات النفط الروسي، بفرض رسوم إضافية بنسبة 25%، بينما تتجنب فرض رسوم على الصين رغم مشترياتها من النفط الروسي. - العلاقات الأميركية الهندية تتوطد بسبب المخاوف المشتركة من تنامي قوة الصين، بينما تتطور العلاقات بين نيودلهي وبكين لتعزيز التجارة والشراكة في التنمية.

اشترطت الولايات المتحدة على الهند الحد من مشتريات النفط الروسي حتى يتسنى خفض الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على نيودلهي وإبرام اتفاق تجاري. وجاءت هذه التطورات خلال المحادثات الجارية بين الجانبين في واشنطن، حيث نقلت رويترز عن مسؤول أميركي القول إن مفاوضات التجارة تمضي في مسار إيجابي، لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان معالجة الهند المخاوف المتعلقة بالوصول إلى الأسواق الأميركية، فضلاً عن العجز التجاري ومشتريات النفط الروسي.

كما نقلت الوكالة عن مصدرين مطلعين قولهما إن المفاوضين التجاريين الأميركيين أبلغوا نظراءهم الهنود أن خفض مشتريات النفط الروسي "يُعد أمراً حاسماً" لتقليص الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية والتوصل إلى اتفاق تجاري. وكان وزير التجارة الهندي بيوش جويل قد أعلن، الثلاثاء الماضي، بعد وصوله إلى واشنطن، أن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق تجاري ثنائي.

كما أعلنت الخارجية الهندية، الجمعة، أن وزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار ونظيره الأميركي ماركو روبيو ركزا خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على قضايا التجارة والرسوم الجمركية. وقد سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على الهند والاتحاد الأوروبي وأعضاء حلف شمال الأطلسي لتقليص المشتريات من النفط الروسي بهدف تقليص إيرادات موسكو وتسريع إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت إدارة ترامب استعداداً لاستخدام أقصى درجات النفوذ لتحقيق أهدافها السياسية، كما يتضح من ربطها المفاوضات التجارية مع الهند بمطلب كبح واردات النفط الروسي. وأيضاً، عبّر ترامب عن تزايد إحباطه إزاء بطء التقدم نحو إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا، وهو نزاع تعهّد بحلّه منذ اليوم الأول لتوليه منصبه.

وقد فرضت الولايات المتحدة رسوماً إضافية بنسبة 25% على الواردات من الهند للضغط على نيودلهي كي توقف مشترياتها من الخام الروسي المخفض السعر، ما رفع إجمالي الرسوم العقابية على السلع الهندية إلى 50%، وألقى بظلاله على المفاوضات التجارية بين الجانبين. لكن ترامب امتنع عن فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية رغم مشتريات بكين من النفط الروسي، بينما تسعى إدارته إلى الحفاظ على هدنة تجارية هشة مع الصين.

وتُعد الهند والصين أكبر مستهلكين للنفط الروسي الذي يخضع بالفعل لعقوبات أميركية متعددة حدّت من وصول موسكو إلى الأسواق العالمية. وفي المقابل، دافعت الهند عن وارداتها النفطية مشددة على فوائدها الاقتصادية، ومتهمة الدول الغربية بالنفاق لمواصلتها التجارة مع روسيا رغم العقوبات.

وتوطدت العلاقات الأميركية الهندية في السنوات القليلة الماضية، خلال فترات منها ولاية ترامب الأولى، نظراً للمخاوف المشتركة بشأن تنامي قوة الصين. لكن العلاقات بين نيودلهي وبكين تطورت في أعقاب الرسوم الأميركية، حيث التقى زعيما البلدين في قمة شانغهاي للتعاون أوائل سبتمبر/أيلول، واتفقا على أن بلديهما شريكان في التنمية، وليسا متنافسين، وناقشا سبل تعزيز التجارة.

(رويترز، العربي الجديد)