واشنطن تسعى لاتفاقات تجارية مؤقتة مع كندا والمكسيك

- يسعى الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير لإبرام اتفاقيات تجارية مؤقتة مع المكسيك وكندا بحلول نهاية العام، مع تأجيل التعديلات المعقدة على اتفاقية USMCA إلى عام 2027، لمعالجة قضايا مثل قواعد المنشأ للسيارات وتنظيمات العمل والبيئة. - تشكل اتفاقية USMCA جزءاً مهماً من الاقتصاد الإقليمي، حيث دعمت تجارة معفاة من الرسوم الجمركية بقيمة 1.6 تريليون دولار، وتسعى المكسيك وكندا لتخفيف الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق ترامب. - تواجه كندا تحديات بسبب استبعادها من المحادثات الثنائية وتصاعد الرسوم الجمركية، بينما تتشابك المفاوضات مع المكسيك مع قضايا أخرى، مما يعقد العلاقة بين البلدين ويزيد من حالة عدم اليقين.

قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، يوم الأربعاء، إنه يأمل التوصل إلى اتفاقيات تجارية مؤقتة مع المكسيك وكندا هذا العام، في وقت تواجه فيه التعديلات الأكثر تعقيداً على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) تأجيلاً إلى عام 2027، وهي أقوى إشارة يطلقها حتى الآن على أن الاتفاقية لن تُجدَّد هذا العام.

وقال جرير، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية في مجلس الشيوخ: "أود أن يكون لدي بحلول نهاية العام على الأقل بعض الترتيبات، واحد مع كندا وآخر مع المكسيك". وأضاف أن قضايا من قبيل تشديد قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات، وتنظيمات العمل والبيئة، قد تتطلب مزيداً من الوقت والنقاش، بما في ذلك مع الكونغرس في العام المقبل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القضايا الرئيسية التي قد تتطلب مزيداً من الوقت والنقاش في التعديلات على اتفاقية USMCA؟ ما هي الاعتبارات غير التجارية التي قد تؤثر على موافقة الرئيس ترامب على اتفاق تجاري مؤقت مع المكسيك؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ولم تترك تصريحات جرير مجالاً للشك في أن إعادة التفاوض الكاملة على الاتفاقية، التي مضى عليها ست سنوات، ستمتد إلى العام المقبل، الأمر الذي يطيل أمد حالة عدم اليقين في الأعمال والاستثمار التي تسعى كندا والمكسيك إلى تبديدها. ورفضت وزارة الاقتصاد المكسيكية التعليق على تصريحات جرير، فيما لم ترد الوزارة الكندية المعنية بالتجارة مع الولايات المتحدة على طلب التعليق على الفور.

وأوضح جرير أن الولايات المتحدة تتحرك بأقصى سرعة في ما يخص الاتفاقيات المؤقتة المحتملة، مضيفاً أنه يريد أن يكون الاتفاقان جاهزين لينظر فيهما كل من الرئيس ترامب، ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بحلول نهاية العام، من دون أن يقدم تفاصيل عن الشكل الذي قد تتخذه هذه الاتفاقات.

من جهته، قال مايكل كامونيز، الرئيس التنفيذي لشركة "مونارك غلوبال ستراتيجيز"، التي تقدم الاستشارات للشركات العاملة في المكسيك، إن شهادة جرير تؤكد أن الولايات المتحدة لم تعد تهدف إلى تجديد كامل ونظيف لاتفاقية USMCA هذا العام، مرجحاً أن تكون النتيجة اتفاقاً سياسياً مؤقتاً يبقي المفاوضات قائمة، لكنه يترك أصعب القضايا، والكثير من عدم اليقين على صعيد الاستثمار، من دون حل.

إعفاء من الرسوم الجمركية

شكّلت اتفاقية USMCA، وسابقتها اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، ملامح اقتصاد القارة لمدة 32 عاماً، إذ دعمتا نحو 1.6 تريليون دولار من التجارة الإقليمية المعفاة من الرسوم الجمركية، حيث توجه المكسيك وكندا الغالبية العظمى من صادراتهما إلى الولايات المتحدة.

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب غيّر الاتفاقية جذرياً العام الماضي، بفرضه رسوماً جمركية على أساس اعتبارات الأمن القومي، بموجب المادة الـ232، بنسبة 25% على السيارات و50% على الصلب والألمنيوم القادمين من المكسيك وكندا، وهي الرسوم التي تسعى الدولتان الآن إلى تخفيفها. وقال لويس دي لا كالي، المسؤول التجاري المكسيكي السابق، إن نقطة انطلاق جيدة لأي اتفاق مؤقت مع المكسيك تتمثل بإلغاء رسوم المادة الـ232.

وتوترت العلاقة بين المسؤولين الكنديين والأميركيين في الأشهر الأخيرة، إذ أعلن ترامب هذا الأسبوع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من السلع الكندية، من بينها البيرة ومنتجات الألبان وعصي الهوكي، في خطوة لمعاقبة أوتاوا على ردها الانتقامي على رسوم ترامب المفروضة على السيارات والمعادن.

وكان من المقرر أن يصل جرير إلى مكسيكو سيتي مساء الثلاثاء للمشاركة في محادثات ثنائية مع المكسيك بشأن التعديلات المحتملة على اتفاقية USMCA، فيما استُبعدت كندا من هذه المفاوضات، ما يزيد من احتمال اضطرارها لاحقاً إلى قبول الشروط ذاتها التي توافق عليها المكسيك.

حجم التجارة الإقليمية المعفاة من الرسوم الجمركية أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وتطالب إدارة ترامب المكسيك برفع نسبة المحتوى الإقليمي في السيارات المصنّعة في أميركا الشمالية، لتكون مؤهلة للحصول على وصول تجاري تفضيلي، في إطار جهد لتحفيز مزيد من الإنتاج داخل الولايات المتحدة وأميركا الشمالية، والحد من المكونات ذات المنشأ الصيني في السيارات. وفيما تتفق المكسيك عموماً مع هذه الأهداف، فإنها تختلف مع واشنطن حول كيفية تحقيقها، وقد سعت أولاً إلى خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم.

تهديدات ترامب

وكان ترامب من أشد منتقدي اتفاقية USMCA التي وقّعها ودخلت حيّز التنفيذ عام 2020، وكثيراً ما هدد بإنهائها بسبب استمرار العجز التجاري الأميركي مع كل من المكسيك وكندا. وفي الأول من يوليو/تموز، اختار ترامب عدم تجديد الاتفاقية، وهو قرار أطلق عدّاً تنازلياً مدته 10 سنوات لانتهاء صلاحيتها، ما لم توافق الدول الثلاث على تجديدها مع إدخال تعديلات عليها.

وأبلغ جرير أعضاء مجلس الشيوخ أن موافقة ترامب على أي اتفاق تجاري مؤقت مع المكسيك قد تستلزم أيضاً حل بعض الخلافات غير التجارية، من بينها مطالب الولايات المتحدة بأن تشدد المكسيك إجراءات أمن الحدود، وأن تحسّن التزامها بمعاهدة نهر ريو غراندي لعام 1944، التي تنظم تزويد مزارعي تكساس بمياه الري. وقال جرير: "سيجد الرئيس صعوبة في الموافقة على التجديد، أو حتى على التعديلات، إذا لم تُبدِ المكسيك مرونة كافية في جميع الملفات، ومعاهدة المياه واحد منها".

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ويبقى الوضع بالنسبة إلى كندا أكثر هشاشة، إذ إن استبعادها من المحادثات الثنائية الجارية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، إلى جانب تصاعد الرسوم الجمركية الأخيرة على صادراتها، يضعها أمام خيارات محدودة، قد تصل إلى قبول شروط مماثلة لما توافق عليه المكسيك، دون أن يكون لها صوت مباشر في صياغتها.

أما على الصعيد المكسيكي، فيبدو أن أي اتفاق مرتقب لن يقتصر على الشق التجاري البحت، بل سيتشابك مع ملفات أخرى كالأمن الحدودي وحصص المياه، ما يجعل من الصعب فصل المسار الاقتصادي عن الاعتبارات السياسية الأوسع في العلاقة بين البلدين.

وفي ظل هذا الغموض، يظل المستثمرون والشركات العاملة على جانبي الحدود الأميركية في حالة ترقب، إذ إن أي اتفاق مؤقت، مهما بدا مطمئناً في ظاهره، لن يزيل حالة عدم اليقين طويلة المدى التي تفرضها إعادة التفاوض الكاملة المؤجلة إلى عام 2027.

(رويترز، العربي الجديد)