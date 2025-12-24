واشنطن تستغني عن نظام القرعة لمنح تأشيرات H-1B للعمال الأجانب

- أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن استبدال نظام القرعة لتأشيرات H-1B بنظام يفضل العمال ذوي المهارات والأجور الأعلى، لمعالجة الانتقادات المتعلقة بجلب عمال بأجور منخفضة. - يهدف النظام الجديد، المقرر تنفيذه في فبراير 2026، إلى زيادة فرص العمال ذوي المهارات العالية، مما يعكس توجهاً لربط الهجرة بسوق العمل والأجور. - يواجه البرنامج انتقادات بشأن منح التأشيرات لوظائف مبتدئة، بينما ترى الشركات الكبرى أنه يعزز التنافسية والابتكار في الاقتصاد الأميركي.

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، يوم الثلاثاء، إنها ستستبدل نظام القرعة المعمول به منذ فترة طويلة لمنح تأشيرات العمل من فئة H-1B بنهج جديد يُعطي أولوية للعمال الأجانب ذوي المهارات الأعلى والأجور الأعلى. ويأتي هذا التغيير في أعقاب سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب

بهدف إعادة تشكيل برنامج التأشيرات، الذي يقول منتقدوه إنه أصبح قناة لجلب عمال من الخارج يقبلون العمل بأجور أقل، فيما يرى مؤيدوه أنه يساهم في دفع الابتكار.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية، ماثيو تراغيسر، إنّ عملية الاختيار العشوائي الحالية لتسجيلات H-1B تم استغلالها وإساءة استخدامها من قبل أصحاب عمل أميركيين كانوا يسعون أساساً إلى استقدام عمال أجانب بأجور أقل مما كانوا سيدفعونه للعمال الأميركيين.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقّع ترامب إعلاناً رئاسياً يفرض رسماً سنوياً بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B للعمال ذوي المهارات العالية، وهو قرار يخضع للطعن أمام القضاء. كما أطلق الرئيس تأشيرة البطاقة الذهبية بقيمة مليون دولار بصفتها مساراً للحصول على الجنسية الأميركية للأفراد الأثرياء. وجاء في بيان صحافي يعلن القاعدة الجديدة أنها تتماشى مع تغييرات رئيسية أخرى أجرتها الإدارة، مثل الإعلان الرئاسي الذي يشترط على أصحاب العمل دفع 100 ألف دولار إضافية عن كل تأشيرة شرطاً للأهلية.

تاريخياً، كانت تأشيرات H-1B تُمنح عبر نظام القرعة. وخلال هذا العام، كانت شركة أمازون المتلقي الأكبر بفارق كبير، مع الموافقة على أكثر من 10 آلاف تأشيرة، تلتها شركة تاتا للاستشارات، ثم "مايكروسوفت"، و"آبل"، و"غوغل". وتضم ولاية كاليفورنيا أعلى تركّز لحاملي تأشيرات H-1B. وسيُطبّق النظام الجديد عملية اختيار مرجّحة من شأنها زيادة احتمال تخصيص تأشيرات H-1B للعمال الأجانب ذوي المهارات الأعلى والأجور الأعلى، وفقاً للبيان الصادر يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ في 27 فبراير/ شباط 2026، وسيُطبّق على موسم تسجيل سقف تأشيرات H-1B المقبل. ويقول مؤيدو برنامج H-1B إنه مسار مهم لتوظيف العاملين في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وإنه يدفع الابتكار والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ويتيح لأصحاب العمل شغل وظائف في مجالات متخصصة.

في المقابل، يجادل المنتقدون بأن التأشيرات غالباً ما تُمنح لوظائف مبتدئة بدلاً من أدوار قيادية تتطلب مهارات متخصصة. وبينما يهدف البرنامج إلى منع خفض الأجور أو إحلال العمال الأميركيين، يقول المنتقدون إن الشركات تستطيع دفع أجور أقل من خلال تصنيف الوظائف عند أدنى مستويات المهارة، حتى عندما يكون العمال المُعيَّنون أكثر خبرة. ويُحدَّد عدد التأشيرات الجديدة التي تُمنح سنوياً بسقف قدره 65 ألف تأشيرة، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى لحاملي درجة الماجستير أو ما هو أعلى.

تُعدّ تأشيرات H-1B إحدى أبرز أدوات سوق العمل الأميركية لاستقطاب الكفاءات الأجنبية في القطاعات المتخصصة، ولا سيما التكنولوجيا، والهندسة، والرعاية الصحية، والتعليم. ويأتي تعديل آلية منح هذه التأشيرات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي نقاشاً واسعاً حول فجوات الأجور، ونقص العمالة الماهرة، وتأثير الهجرة على سوق العمل المحلي.

وتواجه الحكومة الأميركية منذ سنوات انتقادات تتعلق باستخدام بعض الشركات برنامج H-1B لخفض كلفة التوظيف، عبر تصنيف وظائف عند مستويات مهارية منخفضة، ما يسمح بدفع أجور أقل من متوسط السوق. في المقابل، ترى شركات كبرى أنّ البرنامج أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأميركي، وجذب الابتكار، والحفاظ على الريادة في القطاعات التكنولوجية والمعرفية، خصوصاً في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على الكفاءات.

يعكس التحول من نظام القرعة إلى الاختيار المرجّح توجّهاً اقتصادياً وسياسياً نحو ربط الهجرة بسوق العمل والأجور، في محاولة لإعادة التوازن بين استقطاب الكفاءات الأجنبية وحماية العمال الأميركيين. وبينما يُنتظر أن يعيد النظام الجديد تشكيل خريطة الاستفادة من تأشيرات H-1B، يبقى الجدل قائماً حول مدى قدرته على تحقيق أهدافه من دون التأثير في تدفق الكفاءات التي يعتمد عليها الاقتصاد الأميركي.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)