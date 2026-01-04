واشنطن ترفع حظر الطيران في الكاريبي بعد الهجوم على فنزويلا

- أصدرت الولايات المتحدة إرشادات لشركات الطيران بشأن انتهاء القيود على المجال الجوي لمنطقة الكاريبي، مما يسمح باستئناف الرحلات الجوية بعد هجوم على فنزويلا أدى إلى خطف الرئيس نيكولاس مادورو. - تستعد شركات الطيران الأميركية الكبرى، مثل يونايتد إيرلاينز ودلتا، لاستئناف الرحلات، لكن ستحتاج إلى عدة أيام لاستعادة العمليات بشكل طبيعي بسبب القيود السابقة. - أغلقت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية المجال الجوي لفنزويلا بسبب مخاطر السلامة المرتبطة بالأنشطة العسكرية، مما أدى إلى إلغاء رحلات في أوروبا وأميركا الجنوبية.

قال وزير النقل الأميركي شون دافي إن الولايات المتحدة أصدرت إرشادات لشركات الطيران بشأن القيود المفروضة على المجال الجوي لمنطقة الكاريبي لتوضيح انتهاء هذه القيود في منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش) وأنه يمكن استئناف الرحلات الجوية مع تحديث سريع لمواعيد الرحلات. وجاءت تصريحات الوزير عبر منصة إكس، بعد إلغاء المئات من الرحلات الجوية من شركات طيران كبرى بسبب هجوم نفذته الولايات المتحدة على فنزويلا وأدى إلى خطف رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

واستعدت شركات طيران أميركية كبرى، منها يونايتد إيرلاينز ودلتا، لاستئناف الرحلات عبر المنطقة اليوم الأحد. وقال روبرت مان، المحلل في قطاع الطيران، وفقاً لوكالة رويترز، إن الشركات ستحتاج إلى عدة أيام لاستعادة عملياتها بشكل طبيعي ورفع القيود، وأوضح أن "لديهم رحلات يوم كامل بركابها" وهم عالقون في منطقة الكاريبي. وفي وقت سابق، قالت هيئة الطيران الاتحادية الأميركية في مذكرة إنها أغلقت المجال الجوي أمام الشركات الأميركية "بسبب مخاطر السلامة على الرحلات في ما يتعلق بأنشطة عسكرية جارية".

وفي مذكرات أمنية أخرى لشركات الطيران غير الأميركية، حذرت الهيئة من التحليق في المجال الجوي لفنزويلا. وفي السياق نفسه، أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية شركات الطيران التجارية بتجنب المجال الجوي للكاريبي، مشيرة إلى "وضع يحتمل أن يكون خطيراً" وسط العمليات العسكرية الأميركية التي أدت إلى خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاء في الإشعار أن الإغلاق صدر بسبب "مخاطر على سلامة الطيران مرتبطة بنشاط عسكري مستمر". وألغت عدة شركات طيران في أوروبا وأميركا الجنوبية أيضاً الرحلات من المنطقة وإليها.

وأظهرت سجلات موقع (فلايت رادار24) الذي يتابع تحركات الرحلات الجوية، توقف حركة الطيران التجاري في المجال الجوي لفنزويلا بعد هجوم أمس السبت. وتعرضت العاصمة الفنزويلية كاراكاس، فجر أمس السبت، لعدة هجمات بالطائرات المقاتلة استهدفت مواقع مدنية وعسكرية، بينها مطارات، وفقاً لبيان الحكومة الفنزويلية. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الهجمات "الاستيلاء على الموارد الاستراتيجية لفنزويلا، وفي مقدمتها النفط والمعادن، والقضاء على الاستقلال السياسي للبلاد بالقوة".

(رويترز، العربي الجديد)