واشنطن ترفض تحويل العبور من مضيق هرمز إلى "نظام جباية"

- الأمم المتحدة شكلت فريق عمل لتسهيل تجارة الأسمدة ونقل المواد الخام بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز وتأثيره على الأسواق وسلاسل الإمداد. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حذر من محاولات إيران فرض رسوم على العبور في المضيق، داعياً إلى خطة عالمية لمواجهة هذا التوجه، مع تأييد واسع من مجموعة السبع. - رغم السماح الإيراني للسفن الصينية بالعبور، أظهرت البيانات أن المرور الآمن غير مضمون، وتقتصر الملاحة على ناقلات نفط إيرانية وسفن شحن سائبة.

في تطوّر جديد بملف مضيق هرمز، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الجمعة، إن المنظمة شكّلت فريق عمل لإعداد آلية جديدة للمضيق، هدفها تسهيل تجارة الأسمدة ونقل المواد الخام ذات الصلة، في ظلّ تعطل واحد من أهم ممرات الطاقة والسلع في العالم. ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف متزايدة من امتداد الاضطراب في هرمز إلى أسواق الأسمدة وسلاسل الإمداد الزراعية والغذائية، إلى جانب تأثيره المباشر على النفط والغاز.

وشدد وزراء خارجية مجموعة السبع، اليوم الجمعة، على ضرورة استعادة الملاحة الآمنة و"الخالية من الرسوم" في مضيق هرمز، مع ربطهم بين أمن الممر البحري واستقرار أسواق الطاقة والأسمدة والتجارة العالمية، كما أفادت "رويترز" نقلاً عن مصادر فرنسية ودبلوماسية، بأن باريس بدأت اتصالات عسكرية مع نحو 35 دولة سعياً إلى بحث شركاء ومقترحات لمهمة مستقبلية لإعادة فتح مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب.

تحذير أميركي

وفي السياق، صعّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لهجته حيال ما تردد عن سعي إيران إلى فرض نظام رسوم على العبور في المضيق، معتبراً أن تحويل هرمز إلى "نظام جباية" أمر غير مقبول، ودعا الدول الأكثر تضرّراً من أي رسوم عبور إلى التحرك، في إشارة خاصة إلى الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على تدفقات الطاقة والمواد الأولية عبر هذا المسار. وأفادت "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات، بأن روبيو لم يطلب من شركاء واشنطن إرسال سفن فوراً لفتح المضيق في الوقت الراهن، بل دعاهم إلى الاستعداد للاضطلاع بدور في مرحلة ما بعد الحرب.

وقال روبيو اليوم الجمعة عقب اجتماع مجموعة السبع أنه وجد "تأييداً واسعاً بين المشاركين في الاجتماع للتصدي لهذا التوجه الإيراني"، الذي وصفه بأنه "ليس غير قانوني فحسب، بل أيضاً غير مقبول، ويشكل خطراً على العالم، ومن المهم أن يكون لدى العالم خطة لمواجهته".

تعطل مستمر في حركة الملاحة

وبعد أربعة أسابيع على اندلاع الحرب في المنطقة، لا تزال حركة الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير، وتشير بيانات التتبع المستندة إلى إشارات نظام التعريف الآلي للسفن إلى أنّ أربع سفن شحن وناقلتَي غاز بترولي مُسال فقط عبرت المضيق أمس الخميس. وخلال الأيام السبعة الماضية، بلغ عدد السفن العابرة 39 سفينة، مقارنة بمتوسط يقارب 60 سفينة تجارية يومياً منذ بداية 2025.

وقالت مصادر رسمية إيرانية، أمس الخميس، إن البرلمان يبحث مشروع قانون لفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. وكشف رئيس لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني محمد رضا رضائي كوجي، عن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون يقضي بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، مقابل تأمين إيران الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.

انتكاسة لمحاولة عبور صينية

على صعيد آخر، أظهرت بيانات تتبع السفن، اليوم الجمعة، أن سفينتَي حاويات صينيتَين عادتا أدراجهما بعد محاولة الخروج من الخليج عبر مضيق هرمز، رغم تأكيدات إيرانية سابقة بأن السفن الصينية يمكنها العبور. وكانت شركة الشحن البحري ونقل الحاويات "كوسكو" الصينية (COSCO) قد أبلغت عملاءها في مذكرة بتاريخ 25 مارس/ آذار بأنها استأنفت الحجوزات الخاصة بحاويات البضائع العامة للشحنات المتجهة من آسيا إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق.

وأظهرت البيانات أن السفينتَين "CSCL Indian Ocean" و"CSCL Arctic Ocean"، وكلتاهما ترفع علم هونغ كونغ، ظلتا عالقتين داخل الخليج منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/شباط، وحاولتا عبور المضيق عند الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش فجر الجمعة، قبل أن تعودا أدراجهما، بحسب تحليل صادر عن منصة "كبلر".

ويعكس هذا التطور، وفق تقدير محللة "كبلر"، ريبيكا غيردس، أنّ المرور الآمن عبر المضيق لا يزال غير مضمون، رغم أن هذه كانت أول محاولة عبور من جانب مجموعة شحن كبرى منذ بدء الحرب.

الاستثناءات المسموح بها

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، الأحد الماضي، في منشور على منصة "إكس"، إنّ إيران سمحت بالمرور عبر مضيق هرمز لـ"الدول الصديقة"، بما فيها الصين وروسيا والهند والعراق وباكستان، كما أظهرت بيانات منصة "إل إس إي جي" (LSEG) أن السفينتَين بثّتا عبر نظام التعريف الآلي للسفن رسائل تفيد بأن لهما مالكين وطاقمين صينيين.

- Strait of Hormuz is not closed. Ships hesitate because insurers fear the war of choice you initiated—not Iran



- No insurer—and no Iranian—will be swayed by more threats. Try respect



- Freedom of Navigation cannot exist without Freedom of Trade. Respect both—or expect neither — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 22, 2026

وبحسب بيانات صادرة عن "لويدز ليست إنتليجنس"، وتحليل أجرته "رويترز"، فإنّ حركة الملاحة خلال الأسبوع الماضي اقتصرت في معظمها على ناقلات نفط إيرانية تغادر الموانئ، وسفن شحن سائبة تصل إلى إيران محمّلة بالحبوب وسلع أخرى.