واشنطن تربط استعادة الديون بالعودة النفطية إلى فنزويلا

- تحث الإدارة الأميركية شركات النفط على العودة إلى فنزويلا واستثمار مبالغ كبيرة لإحياء قطاع النفط المتدهور، كشرط لاستعادة تعويضات الأصول المصادرة. - تعود الأزمة إلى سياسات التأميم في عهد هوغو تشافيز، مما أدى إلى مغادرة الشركات البلاد وتدهور القطاع بسبب سوء الإدارة والعقوبات. - تواجه الشركات تحديات كبيرة تشمل بنية تحتية متدهورة ومخاوف أمنية، مع ضرورة الاستقرار السياسي لاستعادة ثقة المستثمرين وعودة القطاع لمكانته.

أفاد مصدران مطّلعان لـ"رويترز"، على الاتصالات الجارية بأن مسؤولين في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية أبلغوا خلال الأسابيع الأخيرة كبار التنفيذيين في شركات نفط أميركية بضرورة العودة السريعة إلى فنزويلا وضخ استثمارات رأسمالية كبيرة لإعادة إحياء قطاع النفط المتدهور، إذا كانوا يرغبون في استعادة تعويضات عن أصول صودرت قبل نحو عقدين.

وخلال العقد الأول من الألفية، أقدمت فنزويلا على مصادرة أصول عدد من شركات النفط الدولية التي رفضت منح شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) سيطرة تشغيلية أوسع، وفق التوجهات التي فرضها الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز. وفي حين اختارت شركة شيفرون الأميركية التفاوض للبقاء في البلاد عبر مشاريع مشتركة مع PDVSA، غادرت كل من إكسون موبيل وكونوكو فيليبس، ولجأتا إلى التحكيم الدولي للمطالبة بتعويضات. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت، إن الشركات الأميركية مستعدة للعودة إلى فنزويلا واستثمار الأموال اللازمة لإعادة تنشيط قطاع النفط المتعثر، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وإبعاده عن السلطة على يد قوات أميركية.

ووفقًا لمصادر مطّلعة على مناقشات حديثة أجرتها الإدارة الأميركية مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط، فإن واشنطن، وفي حال خروج مادورو من السلطة، تشترط على الشركات الأميركية تحمّل تمويل إعادة بناء صناعة النفط الفنزويلية من مواردها الخاصة. ويُعد هذا الشرط خطوة تمهيدية لا غنى عنها قبل السماح لتلك الشركات بالمطالبة لاحقًا باستعادة ديونها الناتجة عن المصادرات السابقة.

وتُعد هذه الشروط مكلفة، لا سيما بالنسبة إلى شركات مثل كونوكو فيليبس، التي تسعى منذ سنوات إلى استرداد نحو 12 مليار دولار تعود لعملية التأميم التي جرت في عهد تشافيز. كما رفعت إكسون موبيل دعاوى تحكيم دولية تطالب فيها بتعويضات تقارب 1.65 مليار دولار. وكان ترامب قد بدأ في الإشارة علنًا إلى مصادرات فنزويلا الشهر الماضي، عندما أمر بفرض حصار على ناقلات نفط خاضعة للعقوبات.

شروط العودة والمخاطر

وبحسب المصدرين، فإن قرار الشركات بالعودة إلى فنزويلا من عدمها سيتوقف على تقييم الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة والمساهمين لمستوى المخاطر المرتبطة بتجديد الاستثمار في البلاد. وقال متحدث باسم كونوكو فيليبس، في تعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة رويترز، إن "الشركة تراقب التطورات في فنزويلا وتداعياتها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية والاستقرار"، مضيفًا أنه "من السابق لأوانه التكهن بأي أنشطة أو استثمارات تجارية مستقبلية"، وأعادت الشركة تأكيد هذا الموقف يوم الأحد.

في المقابل، لم ترد إكسون موبيل على استفسارات رويترز. وحتى في حال موافقة الشركات على العودة، يتوقع محللون أن يستغرق الأمر سنوات قبل تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج النفط، نظرًا إلى حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع خلال العقود الماضية، نتيجة سوء الإدارة، ونقص الاستثمارات، والعقوبات الأميركية.

تمتلك فنزويلا أحد أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم، إلا أن قطاعها النفطي شهد تراجعًا حادًا منذ منتصف العقد الأول من الألفية. فقد أدت سياسات التأميم، وتسييس إدارة شركة PDVSA، إلى هروب الاستثمارات الأجنبية وتآكل القدرات الفنية. ومع تشديد العقوبات الأميركية منذ عام 2017، تقلصت قدرة البلاد على تصدير النفط، وانهارت البنية التحتية للحقول والمصافي، في ظل نقص حاد في التمويل والتكنولوجيا.

وتزامن هذا التراجع مع أزمة اقتصادية، وتراجع الإيرادات الحكومية، ما جعل النفط، الذي كان يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي، عاجزًا عن لعب دوره التقليدي في تمويل الدولة. وفي هذا السياق، ترى واشنطن أن عودة الشركات الأميركية، ولو بشروط قاسية، قد تشكل مدخلًا لإعادة تشغيل القطاع وضخ العملة الصعبة، وربما إعادة دمج فنزويلا تدريجيًا في أسواق الطاقة العالمية.

كما تضع الإدارة الأميركية شركات النفط أمام معادلة معقدة: استثمار مليارات الدولارات في بيئة عالية المخاطر مقابل أمل مستقبلي في استعادة ديون معلّقة منذ سنوات طويلة. وبين الحسابات السياسية لواشنطن، والمخاوف الاستثمارية للشركات، والواقع المتدهور للاقتصاد الفنزويلي، تبقى عودة النفط الفنزويلي إلى مكانته السابقة مسألة طويلة الأمد، مرهونة باستقرار سياسي هش وقدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. وبالإضافة إلى الغموض الذي يحيط بالإطار التعاقدي لأي عمليات هناك، سيتعين على الشركات التي تفكر في العودة التعامل مع مخاوف أمنية وبنية تحتية متدهورة وتساؤلات حول قانونية العملية الأميركية للقبض على مادورو، وإمكانية عدم الاستقرار السياسي على المدى الطويل، بحسب ما قاله محللون لـ"رويترز".

وكانت فنزويلا، وهي عضو مؤسس في منظمة أوبك، تنتج ما يصل إلى 3.5 ملايين برميل يوميًا في سبعينيات القرن الماضي، وهو ما كان يمثل آنذاك أكثر من 7% من الإنتاج العالمي للنفط. وانخفض الإنتاج إلى أقل من مليوني برميل يوميًا خلال العقد الثاني من الألفية، وبلغ متوسطه نحو 1.1 مليون برميل يوميًا العام الماضي، أي ما يعادل نحو 1% فقط من الإنتاج العالمي.