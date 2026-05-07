واشنطن تدرج مسؤولاً نفطياً عراقياً بارزاً في قائمة العقوبات

- أدرجت وزارة الخزانة الأميركية وكيل وزارة النفط العراقية علي البهادلي في قائمة العقوبات بتهمة تسهيل تهريب النفط لصالح إيران، عبر تزوير وثائق منشأ النفط وخلط النفط الإيراني بالعراقي. - شملت العقوبات أيضاً مصطفى هاشم لازم البهادلي، المسؤول الاقتصادي في حركة عصائب أهل الحق، لدوره في تطوير وحدة لنقل النفط والأمن، مما ساهم في سرقة وقود الديزل. - توقيت العقوبات يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية، ويضع الحكومة العراقية في موقف حرج، مما يزيد من الجدل حول الفساد وتهريب النفط.

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، وكيل وزارة النفط العراقية علي البهادلي في قائمة العقوبات بتهمة استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني ومليشياته. ووفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، فإن "البهادلي لعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة"، مبيناً أن "البهادلي أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يُخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره".

وأضاف أن "البهادلي زور وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات"، لافتاً الى أنه "ساعد في تزوير الوثائق لإخفاء المنتج المخلوط على أنه نفط عراقي بحت، ما مكنه من الوصول إلى الأسواق".

كذلك، أدرجت وزارة الخزانة مصطفى هاشم لازم البهادلي، الملقب بـ"سيد عون"، في قائمة العقوبات بصفته المسؤول الاقتصادي في حركة عصائب أهل الحق"، مؤكدة أنه "قام مع ليث الخزعلي (شقيق زعيم عصائب هل الحق قيس الخزعلي)، في عام 2011، بدورٍ محوري في تطوير وحدةٍ لنقل النفط والأمن، ما أتاح للعصائب أن تغدو فاعلاً مهيمناً في قطاع المعادن العراقي، فضلاً عن تمكينها من الانخراط في سرقة وقود الديزل، التي تركزت على النفط المسروق أو المدعوم حكومياً".

كما أدرجت الوزارة "الشركات التجارية التي تدير هذه العمليات، وهي شركة خدمات الخليج للطاقة النفطية المحدودة، وشركة الخليج للمقاولات العامة المحدودة، وشركة العراق الدولية للطاقة لاستيراد وبيع المنتجات النفطية المحدودة، وشركة الخليج للطاقة للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية".

ويحمل توقيت العقوبات أبعاداً سياسية واقتصادية في آن واحد، إذ تأتي وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط حركة الأموال والطاقة المرتبطة بإيران، بالتزامن مع محاولات الحكومة العراقية طمأنة واشنطن بشأن التزامها بالعقوبات الدولية وعدم استخدام العراق منصةً للالتفاف عليها.

كما يتوقع أن تضع العقوبات الجديدة الحكومة العراقية أمام حرج سياسي وإداري نظراً إلى استهدافها مسؤولاً رفيعاً في وزارة النفط، وهي المؤسسة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، وتعتمد عليها البلاد في أكثر من 90% من إيراداتها العامة.

ويرجح أن تؤدي هذه الخطوة الى تصاعد الجدل الداخلي بشأن ملفات الفساد وتهريب النفط ونفوذ الجماعات المسلحة داخل القطاع النفطي في البلاد، في وقت تواجه فيه بغداد تحديات متزايدة للحفاظ على توازن علاقاتها بين واشنطن وطهران وسط بيئة إقليمية شديدة التعقيد.