واشنطن تخسر سباق الطاقة النظيفة لصالح بكين

- تراجعت الولايات المتحدة في سباق الطاقة النظيفة لصالح الصين، حيث ألغت إدارة ترامب مشاريع ضخمة في هذا القطاع وركزت على إنتاج النفط والغاز. - ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة المتجددة، مضيفة 277 جيغاواط من قدرات الرياح والطاقة الشمسية، وسيطرت على أكثر من 75% من إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والسيليكون. - امتد التأثير الصيني عالميًا، حيث استعانت دول مثل تشيلي وأوروبا بمعدات صينية، مما يثير قلق بعض الدول من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الصينية.

خسرت الولايات المتحدة خطوات متقدمة في سباق الطاقة النظيفة لصالح الصين، بعدما تراجعت استثماراتها في الطاقة المتجددة وألغت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاريع ضخمة في هذا القطاع، في وقت تواصل فيه بكين توسيع قدراتها التصنيعية والتصديرية. وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن الصين عززت حصتها في الأسواق العالمية للطاقة الشمسية والبطاريات لتصل إلى أكثر من 75% في بعض المكونات، بينما تركز واشنطن على إنتاج النفط والغاز. وانسحبت شركة أمبريوس تكنولوجيز الأميركية من مشروع لإنشاء مصنع بطاريات مساحته 1.3 مليون قدم مربعة شمالي دنفر بولاية كولورادو، قبل إقرار تعديلات ضريبية جديدة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كانغ سون، إن المعرفة التقنية في الولايات المتحدة لا تزال في طور التطوير، مؤكداً أن "ثلاثة من أصل أربعة مصانع تزود الشركة بالبطاريات تقع في الصين".

وجاء الانسحاب بالتزامن مع خطوات فيدرالية لتقليص الدعم. فقد أنهت الإدارة الأميركية ضمان قرض بمليارات الدولارات لمشروع نقل كهرباء في الغرب الأوسط، وأوقفت مزرعة رياح بحرية قبالة رود آيلاند، وألغت تمويلاً بقيمة 3.7 مليارات دولار لتقنيات خفض الانبعاثات. ووفق بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومجموعة روديوم، ألغيت في الربع الثاني من العام مشاريع خضراء أكثر مما أعلن عنه لأول مرة على الإطلاق. وانخفضت استثمارات الكهرباء النظيفة 51% مقارنة بالربع السابق، بحسب "وول ستريت جورنال". كما أحصى تحالف "إي 2" البيئي تأجيل أو إلغاء مشاريع بقيمة 22 مليار دولار تخص السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والبطاريات خلال النصف الأول من 2025.

استثمارات ضخمة

على النقيض، ضاعفت الصين استثماراتها في الطاقة المتجددة، وأضافت 277 جيغاواط من قدرات الرياح والطاقة الشمسية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، أي ما يعادل أربعة أضعاف الإضافات التي يتوقعها المحللون الأميركيون لجميع مصادر الطاقة خلال العام ذاته. وبحسب بيانات "بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس"، سيطرت بكين في 2024 على أكثر من 75% من إنتاج الألواح الشمسية والخلايا والسيليكون، إضافة إلى السيطرة على معظم إنتاج البطاريات ومكوناتها. وقال نائب وزير الخزانة الأميركي السابق، والي أدييمو، إن هذا يخلق نقاط اختناق تتحكم بها بكين، مشيراً إلى أن دولاً عديدة ستصبح أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الصينية.

وبدأت الصين منذ 2014 بتوجيه دعم ضخم لقطاع الطاقة النظيفة، وضخت مليارات الدولارات في شركات مثل "جينكو سولار" و"كاتل" للبطاريات. وتشير بيانات "وود ماكنزي" إلى أن الألواح الشمسية الصينية أصبحت أرخص بنحو 65% من نظيرتها الأميركية بحلول 2023. كما أعلنت شركة كاتل الصينية (وهي من أكبر الشركات العالمية في تصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، وتزود شركات مثل تسلا وبي واي دي ومرسيدس-بنز) أنها أنفقت 2.6 مليار دولار على البحث والتطوير في عام واحد.

مقارنة سريعة

ونجم عن هذه الاستثمارات الضخمة بقطاع الطاقة النظيفة، تراجع انبعاثات الصين بنسبة 1% في النصف الأول من 2025، فيما باتت نحو نصف السيارات المباعة في البلاد كهربائية أو هجينة قابلة للشحن. كما تجاوزت شركة بي واي دي منافستها تسلا لتصبح أكبر بائع عالمي للسيارات الكهربائية، ورفعت صادراتها إلى 1.3 مليون وحدة في عام واحد. وفي المقابل، تواصل واشنطن التركيز على الوقود الأحفوري. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج النفطي ارتفع إلى نحو 25 مليون برميل يومياً في 2025، مقارنة بخمسة ملايين برميل فقط يومياً في الصين. وقال المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، ريتشارد غولدبرغ، إن النفط والغاز هما الصديق الأكبر لأميركا حالياً. وخفضت "بلومبيرغ نيو إنرجي فاينانس" توقعاتها لمبيعات المركبات الكهربائية في الولايات المتحدة بحلول 2030 من 48% من إجمالي المبيعات إلى 27% فقط.

التمدد الصيني

وامتد التأثير الصيني إلي خارج حدود البلاد، ففي تشيلي، استعانت شركة غرين إنرجي بمعدات صينية لبناء محطات طاقة شمسية وبطاريات في صحراء أتاكاما، بينما تملك الصين حصصاً في شبكة الكهرباء المحلية وتستورد الليثيوم والنحاس. وفي أوروبا، أبدى نواب أوروبيون قلقهم من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الصينية، إذ قال عضو البرلمان الأوروبي، بارت غروتهويس، إن أجهزة العاكسات التي تربط محطات الطاقة بالشبكة قد تكون عرضة للتحكم عن بعد.

ومع محدودية البدائل، تبقى الصين المزود الأساسي للتكنولوجيا في المدى المنظور. وقال الرئيس التنفيذي لـ "غرين إنرجي"، ديفيد رويز دي أندريس، إن أوروبا لا تملك بديلاً سريعاً إذا أرادت تسريع التحول الطاقي. وقالت "وول ستريت جورنال" إن الولايات المتحدة تسعى لفك ارتباطها بسلاسل التوريد الصينية من دون توفير بدائل داخلية قوية، بينما تواصل بكين بناء فائض في القدرات الإنتاجية يتجاوز حاجتها المحلية، لتفرض نفسها لاعباً رئيسياً في الاقتصاد الأخضر العالمي.