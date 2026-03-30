واشنطن تتعهد باستعادة السيطرة على مضيق هرمز وتلوّح بمرافقة السفن

- الولايات المتحدة تسعى لاستعادة السيطرة على مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة، وسط قلق متزايد بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مع تأكيد وزير الخزانة الأميركي على الجهود التدريجية لمعالجة نقص النفط العالمي. - الجهود الدولية، بقيادة وكالة الطاقة الدولية، تسهم في توفير أربعة ملايين برميل يومياً من الاحتياطيات الاستراتيجية لتخفيف أزمة النفط، مع رفع القيود عن شحنات نفط روسية وإيرانية دون منح عائدات إضافية لهما. - رغم المخاوف من اضطرابات في البحر الأحمر بسبب نشاط الحوثيين، يؤكد بيسنت على استقرار الوضع النسبي، مشيراً إلى أن الهجمات الأخيرة استهدفت إسرائيل تحديداً.

في ظل التوترات المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية، كشفت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن توجه لاستعادة السيطرة على مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه، في خطوة تعكس قلقاً متزايداً بشأن إمدادات الطاقة العالمية. فقد أعرب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عن تفاؤله بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن التجارية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تتحرك بشكل تدريجي لمعالجة النقص في إمدادات النفط العالمية.

وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "ستستعيد مع مرور الوقت السيطرة على المضائق"، مؤكداً أن حرية الملاحة ستُضمن، سواء عبر مرافقة بحرية أميركية مباشرة أو من خلال تحالف دولي. وأوضح أن سوق النفط العالمية تعاني حالياً من عجز يتراوح بين 10 ملايين و12 مليون برميل يومياً، مضيفاً أن الجهود الجارية تهدف إلى سد هذا النقص، وفقاً لما أوردت شبكة بلومبيرغ.

وأشار إلى أن السحب المنسق من الاحتياطيات الاستراتيجية، الذي تقوده وكالة الطاقة الدولية، يوفّر نحو أربعة ملايين برميل يومياً لتخفيف حدة الأزمة. كما لفت وزير الخزانة إلى خطوة اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب تقضي برفع القيود عن شحنات نفط روسية وإيرانية "كانت بالفعل في طريقها"، معتبراً أن هذا الإجراء لا يمنح موسكو أو طهران عائدات إضافية، إذ لا تترتب عنه "أموال إضافية لأي من هذين النظامين".

وعند سؤاله عن احتمال تجدد اضطرابات الإمدادات عبر البحر الأحمر على خلفية نشاط جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قلّل بيسنت من حجم المخاوف، مشيراً إلى أن الجماعة "كانت هادئة إلى حد كبير حتى الآن". وأضاف أن الهجمات الصاروخية التي نفذها الحوثيون مؤخراً استهدفت إسرائيل تحديداً، موضحاً أن الوضع في البحر الأحمر لا يزال مستقراً نسبياً، ومتوقعاً أن يستمر هذا الهدوء في المرحلة المقبلة.