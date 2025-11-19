قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ اليوم الأربعاء، إن الإدارة الأميركية تعتزم إعطاء الضوء الأخضر لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لشركة الذكاء الاصطناعي السعودية الناشئة "هيومن" لأول مرة، مما يُمثل انتصاراً للشركة المدعومة من الدولة السعودية، بالتزامن مع لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن.

ونقلت الوكالة عن المصادر توقعها منح هذه الموافقة بوصفها جزءاً من اتفاقية أوسع نطاقاً بين واشنطن والرياض في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفة أن هذه الاتفاقية، التي قد تبرم خلال الأسبوع الحالي، ستعطي الحكومة الأميركية نظرة إيجابية لحجم طلبات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي التي يتم التفاوض عليها للسعودية، والتي كانت في حاجة إلى إذن الإدارة الأميركية لاتمامها وفقاً لقواعد تصدير التكنولوجيا الأميركية المتطورة الصادرة في 2023.

وفقاً للمصادر، فمن المرجح أن تسهّل هذه الصفقة الثنائية إصدار تصاريح شحنات شرائح الذكاء الاصطناعي، ليس فقط لشركة هيومن، بل أيضاً للشركات الأميركية التي لديها مشاريع في الدولة الخليجية. يذكر أن واشنطن أصدرت مؤخراً تراخيص مماثلة لشركات أميركية عملاقة تنشئ مراكز بيانات في دولة الإمارات، والتي تخضع، مثل السعودية، لقيود أميركية على تصدير الرقائق المتطورة إليها.

وقال ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي خلال لقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس: "نعمل على ذلك"، مضيفاً أن الصفقة ستشمل "مستويات معينة من الرقائق". وتوقع مصدر مطلع على الأمر، وصول حجم الموافقات إلى عشرات الآلاف من الرقائق، رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر. وألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى اتفاقية رقائق إلكترونية مع السعودية بعد اجتماع أمس بين ترامب وولي العهد. وقال بيسنت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سنعقد شراكات مع بعض أكبر شركات التكنولوجيا الأميركية. كما ستتلقى شركة سعودية ناشئة كمية أقل من الرقائق الإلكترونية التي يمكن تطويرها"، من دون أن يذكر اسم الشركة ولا أي تفاصيل أخرى.

وسيمثل الترخيص الأميركي انتصاراً لبعض أكبر شركات أشباه الموصلات في العالم، بما في ذلك شركة إنفيديا وأدفانسد ميكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) التي تسعى إلى توريد منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط. ولدى دول الخليج العربية رغبة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولديه المال الكافي لدعمه، مما يجعل المنطقة جزءاً أساسياً من خطط إنفاق العديد من الشركات، وساحة معركة تكنولوجية رئيسية بين الولايات المتحدة والصين.

ترامب وبن سلمان في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي

في السياق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيلقي كلمة في منتدى الاستثمار الأميركي السعودي والذي سيحضره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعدد من قادة الشركات الأميركية الكبرى والذي سيكون الذكاء الاصطناعي أحد أهم محاوره اليوم الأربعاء.

ووفقاً لوكالة رويترز، فإن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ سيشاركان في نقاش عن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في منتدى استثماري أميركي سعودي في واشنطن اليوم الأربعاء. وجاء في الوثيقة "سيستكشف هذا النقاش القوى الناشئة التي ستشكل الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وتسلط الضوء على البنى والنماذج والاستثمارات التي ستدعم مستقبلاً أكثر ذكاء وترابطاً".

ويقام هذا الحدث في اليوم التالي للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. وسيدير النقاش عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية. وحضر كل من ماسك وهوانغ العشاء الذي أقامه ترامب لولي العهد السعودي. وأشار جدول أعمال المنتدى إلى مشاركة الرؤساء التنفيذيين لشركات شيفرون وبالانتير وأرامكو وكوالكوم وسيسكو وأدوبي وجنرال ديناميكس وفايزر. ويروج الأمير محمد في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ 2018 الروابطَ التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والسعودية.

ومن المتوقع أيضاً حضور كبار المسؤولين التنفيذيين من مجموعة بلاكستون وبوينج و(آي.بي.إم) وغوغل التابعة لشركة ألفابت وسيلزفورس وسوبر مايكرو ولوكهيد مارتن والخطوط الجوية السعودية وأندريسن هورويتز وهاليبرتون وستيت ستريت وبارسونز في الحدث الذي يُقام اليوم في مركز جون إف كنيدي للفنون الأدائية. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيلقي كلمة أيضاً في هذا الحدث.

وسيتضمن المنتدى جلسات نقاش عن الذكاء الاصطناعي والطاقة والتكنولوجيا والفضاء والرعاية الصحية والتمويل. وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في مايو/أيار استثماراتٍ بمليارات الدولارات في كلا البلدين خلال جولة ترامب التي استمرت أربعة أيام في الشرق الأوسط.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)