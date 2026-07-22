- يشهد المتداولون انقسامًا نادرًا بشأن قرار الفائدة الأميركية قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 29 يوليو، حيث تشير عقود المقايضة إلى احتمال 30% لرفع الفائدة و70% لإبقائها دون تغيير، مما يعكس تأثير الرئيس الجديد كيفن وارش. - تعهد وارش بالتخلي عن التوجيه المسبق للفائدة، مما يزيد من المخاطر والمكاسب للمتداولين، مع التركيز على كبح التضخم المرتفع منذ جائحة كورونا، مما يدفع المتداولين للاعتقاد برفع الفائدة قبل نهاية العام. - رغم انقسام المتداولين، يتوقع الاقتصاديون بالإجماع إبقاء الفائدة دون تغيير، لكن تصاعد الصراع الأميركي-الإيراني وارتفاع أسعار النفط يزيد من توقعات رفع الفائدة مستقبلاً.

قبل أيام فقط من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المرتقب في 29 يوليو/تموز، لا يزال المتداولون منقسمين بشأن قرار الفائدة الأميركية، في مشهد نادر الحدوث يعكس بصمة الرئيس الجديد للبنك المركزي، كيفن وارش، على الأسواق المالية. وتشير عقود المقايضة إلى أن المتداولين يرون احتمالاً بنسبة 30% تقريباً لرفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية، مقابل 70% لإبقائه دون تغيير. وهذا الانقسام الواضح قبل أيام من الاجتماع كان نادراً للغاية في السنوات الأخيرة، لكنه قد يصبح أكثر شيوعاً في ظل وارش، الذي تخلى عن نهج أسلافه في التلميح المسبق لتحركات البنك.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية التي قد تدفع وارش إلى تغيير سياسته بعدم التلميح المسبق لقرارات الفائدة؟ كيف يؤثر غياب التوجيه المسبق من الفيدرالي على استراتيجيات التداول في السندات الأميركية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي هذا الصدد، نقلت وكالة بلومبيرغ عن رئيس ومستشار استراتيجي في "بيانكو ريسيرش" جيم بيانكو قوله، إن "غياب التوجيه المسبق يعني أننا سنرى احتمالات بنسبة 20% و30% و40% بشكل منتظم، والسوق تنتقل إلى هذه الطريقة الجديدة في التفكير"، علماً أن آخر مرة شهدت السوق مثل هذا القدر من عدم اليقين بشأن اجتماع الفيدرالي كانت في سبتمبر/أيلول 2024، عندما انقسم المتداولون بين خفض ربع نقطة أو نصف نقطة. وكان رئيس الفيدرالي آنذاك، جيروم باول، قد اختار الخفض الأكبر لدعم سوق العمل المتعثرة.

ومنذ توليه المنصب في مايو/أيار الماضي، تعهد وارش بالتخلي عن ممارسة الفيدرالي القديمة المتمثلة في الإشارة المسبقة إلى المسار المحتمل للفائدة، معتبراً أن هذا التوجيه قد يقيد صناع السياسات بشكل غير ضروري مع تغير الظروف الاقتصادية. وبالنسبة للمتداولين، يعني ذلك رفع المخاطر بشكل كبير، مع مكاسب أكبر لمن يتوقع تحركات الفيدرالي بشكل صحيح، وخسائر أكبر لمن يخطئ. غير أن وارش كان واضحاً في رؤيته بضرورة كبح التضخم الذي لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي منذ جائحة كورونا، مما دفع المتداولين إلى الاعتقاد بأن البنك سيرفع الفائدة قبل نهاية العام. والسؤال الوحيد هو "متى؟".

اقتصاد دولي وارش يعيد الاحتياطي الفيدرالي إلى نهج التسعينيات

في المقابل، يبدو الاقتصاديون أكثر ثقة من المتداولين بشأن اجتماع الأسبوع المقبل. إذ يتوقع جميع الاقتصاديين الـ76 الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبيرغ" أن يبقي الفيدرالي على أسعار الاقتراض دون تغيير بين 3.5% و3.75% في اجتماع 28-29 يوليو/تموز. وكان متداولو السندات قد تبنوا هذا الرأي لفترة وجيزة الأسبوع الماضي، عندما أظهرت البيانات تراجع أسعار المستهلكين في يونيو/حزيران لأول مرة منذ ست سنوات. لكن التصعيد المتجدد في الصراع الأميركي-الإيراني دفع أسعار النفط للصعود مجدداً، مما رفع تدريجياً توقعات رفع الفائدة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية التي قد تدفع وارش إلى تغيير سياسته بعدم التلميح المسبق لقرارات الفائدة؟ كيف يؤثر غياب التوجيه المسبق من الفيدرالي على استراتيجيات التداول في السندات الأميركية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وتظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة الآن تسعيراً كاملاً لرفع ربع نقطة بحلول سبتمبر/أيلول، واحتمال رفع أكثر من مرتين بحلول مارس/آذار المقبل. وفي السياق، يقول المدير الإداري في "آر جيه أوبراين" جون برادي: "ما زلت لا أعتقد أن الفيدرالي سيرفع الفائدة الأسبوع المقبل، لكن السوق تخبرني أن التصويت سيكون أقرب مما أعتقد".