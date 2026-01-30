في واشنطن التي تقيس الكلمات بنقاط أساس، يخرج اسم كيفن وارش من خانة السيرة إلى خانة الإشارة السياسية. الرجل الذي قدمه اليوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوصفه مرشحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي يعود إلى الواجهة في لحظة يريد فيها البيت الأبيض قائداً نقدياً يفهم الأسواق كما يفهم المزاج السياسي، ويعرف كيف يُطمئن المستثمرين من جهة، ثم يُمسك بخيط الاستقلالية المؤسسية من جهة أخرى.

قصة وارش بدأت من شمال ولاية نيويورك، من مدينة ألباني تحديداً، حيث وُلد في 13 إبريل/نيسان 1970 قبل أن يكبر في محيط يصفه بأنه علّمه معنى "الاقتصاد الحقيقي" الذي يسكن خارج شاشات التداول. ثم ينتقل إلى جامعة ستانفورد ليجمع بين الاقتصاد والسياسة العامة، وبعدها إلى كلية الحقوق بجامعة هارفارد. هذه الخلفية المزدوجة صنعت لديه حسّين متلازمين، حس يقرأ النصوص القانونية بعين السياسي، وحس يقرأ الأسواق بعين من يعرف أن ثقة المستثمرين قد تُبنى على جملة ثم تنهار على جملة أخرى.

قبل أن يقترب من المصرف المركزي ويكتب ترامب اسمه في منصته للتواصل الاجتماعي يزف خبر ترشيحه، صعد وارش في بنك مورغان ستانلي داخل عالم الدمج والاستحواذ، وهو عالم يُدرّب صاحبه على رؤية الشركات خرائط قوة لا أسماء براقة. هناك تعلم أن رأس المال لا يكره المخاطر بقدر ما يكره الغموض، وأن القرارات الحاسمة تحتاج إلى لغة مقتضبة ثم تنفيذ بلا تردد. هذه المدرسة ستظهر لاحقاً حين يُطلب منه أن يكون جسراً بين غرف التداول وغرف السياسة.

ثم دخل وارش البيت الأبيض في عهد جورج بوش الابن، مساعداً خاصاً للرئيس للسياسة الاقتصادية وأميناً تنفيذياً للمجلس الاقتصادي الوطني. في هذه المرحلة تعرف على جهاز الدولة من الداخل، وصار اسمه مألوفاً لدى منظمي الأسواق والهيئات الرقابية، لأنه كان يتعامل مع ملفات تتصل بالتمويل والقطاع المصرفي وسياسات الأوراق المالية. هنا تحديداً تشكلت لديه إحدى سماته التي ستلازمه، وهي أنه لا يرى النقد منفصلاً عن السياسة العامة، بل يراه جزءاً من عقد أكبر بين الحكومة والناس والأسواق.

عام 2006 وصل إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وأصبح أصغر من شغل منصب محافظ في تاريخه الحديث، وأدى اليمين في 24 فبراير/شباط 2006 ثم غادر في 31 مارس/آذار 2011. داخل المؤسسة لم يكن مجرد عضو يصوّت، بل كان في سنوات الأزمة الكبرى عنواناً للاتصال مع وول ستريت وممثلاً للاحتياطي الفيدرالي في مجموعة العشرين، كما أُوكلت إليه قنوات تواصل مع اقتصادات آسيوية صاعدة ومتقدمة، وهي مهمة تحتاج إلى أعصاب باردة لأن كل طرف يقرأ رسائل واشنطن بميزان مصالحه.

أثناء أزمة 2008 ظهر وارش شخصية عملية أكثر من كونه خطيباً. حضوره داخل دوائر القرار ارتبط بفكرة الجسر، جسر بين بن برنانكي (الرئيس الـ14 للاحتياطي الفيدرالي من 2006 حتى 2014) ودوائر المال، وجسر بين المصرف المركزي ومراكز السياسة. مع ذلك لم تكن صورته دائماً سهلة لدى الجميع، لأنه اشتهر بحساسية عالية تجاه التضخم وبحذر واضح من إطالة أمد السياسات غير التقليدية، ثم تحولت هذه الحساسية إلى فلسفة عامة لديه تقول إن السيولة الرخيصة قد تُخفي تحتها سوء تخصيص لرأس المال، وقد تُريح جهات أخرى كان ينبغي أن تتحمل نصيبها من الإصلاح. هذا الميل الفكري صنع له جمهوراً يرى فيه صقراً يحمي العملة ويحمي الانضباط، كما صنع له ناقدين يرون أنه يبالغ في المخاوف حين يكون الاقتصاد بحاجة إلى دعم أقوى للطلب والوظائف.

بعد خروجه من الاحتياطي الفيدرالي لم يتجه إلى العزلة، بل إلى التأثير طويل النفس. في معهد هوفر لأبحاث السياسات العامة في ستانفورد، تولى صفة زميل زائر متميز في الاقتصاد، وعمل محاضراً في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد. وفي الوقت نفسه حافظ على قدم داخل عالم الشركات عبر عضويته في مجلس إدارة شركة الشحن "يو بي إس"، وكذلك شركة التجارة الإلكترونية "كوبانغ"، هذا المزج بين البحث والحوكمة جعل صورته قريبة من نموذج الخبير الذي لا يكتب فقط، بل يختبر الأفكار على أرض الواقع المؤسسي.

ترشيح وارش اليوم لا يُقرأ كسيرة فرد فقط، بل كاختيار لأسلوب قيادة. وحتى ترامب عندما أعلن اسمه، تغزّل به وبحنكته، ذكر مؤهلاته ودرجاته العلمية وأبحاثه المستفيضة في مجال الاقتصاد والمالية، وأثنى على التقرير المستقل الذي اقترح فيه إصلاحات في إدارة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، وقدمه لبنك إنكلترا ليعتمده البرلمان فيما بعد.

ترامب رفع السقف عالياً وراهن على أن يخلّد وارش اسمه واحداً من أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، بل رفعه أكثر عندما قال "سيكون الأفضل على الإطلاق". فضلاً عن وصفه بالمثالي الذي لن يخيّب الظن.

وارش ابن وول ستريت الذي يعرف كيف تفكر البنوك الاستثمارية، وابن المؤسسة الذي عاش من الداخل معنى أن تكون مسؤولاً عن نظام مالي بأكمله. هو رجل يميل إلى الحذر وإلى تقليص الأوهام التي تصنعها السيولة، وفي الوقت نفسه يعرف أن الاقتصاد لا يدار بالنيات بل بالتوازنات. لذلك يراهن عليه مؤيدوه باعتباره صوتاً مفهوماً للأسواق وقادراً على مخاطبة العالم بلغة نقدية صارمة، بينما يراقبه منتقدوه لأن أي رئيس للاحتياطي الفيدرالي لا يختبر فقط في قرار الفائدة، بل في قدرته على حماية المؤسسة من السياسة من دون أن يعزلها عن واقع الناس.

ويبدو وارش وفي لحظة ترشيحه هذه، كأنه يعود إلى المكان الذي صنع شهرته، غير أن اللعبة أكبر هذه المرة لأن الكرسي ليس مقعد محافظ ضمن فريق، بل مقعد الرجل الأول الذي تُقرأ كلمته بوصفها إشارة لعصر كامل.