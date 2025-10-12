واردات ألمانيا من الغاز المسال تبلغ أعلى مستوى منذ 2022

- شهدت ألمانيا ارتفاعًا قياسيًا في واردات الغاز الطبيعي المسال في الربع الثالث من 2025، حيث تجاوزت الكميات المستوردة ما تم استيراده في عامي 2023 و2024 مجتمعين، وارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 13.25% من إجمالي الواردات. - بعد غزو أوكرانيا، سعت ألمانيا لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مما أدى إلى تعزيز وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، وأصبحت الولايات المتحدة المورد الرئيسي. - زيادة الواردات تعود إلى إضافة قدرات جديدة مثل السفينة "إكسلزيور" وانتهاء عقود نقل الغاز من روسيا، مما جعل ألمانيا دولة عبور مهمة.

أعلنت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا ارتفاع حجم واردات الغاز الطبيعي المسال القادم إلى البلاد على متن سفن حيث سجل مستوى قياسياً. وأفادت بيانات الوكالة بأن الربع الثالث من عام 2025 كان هو الفترة التي سجل فيها أعلى ضخّ للغاز منذ افتتاح أول محطة ألمانية للغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية في نهاية عام 2022.

وتشير الأرقام إلى أن ما تم ضخه من الغاز في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، في محطات الغاز المسال على السواحل الألمانية يفوق ما تم ضخه في مجمل عام 2024 وعام 2023، كل على حدة. وبناءً على ذلك، ارتفعت أيضًا حصة الغاز الطبيعي المسال من إجمالي واردات الغاز الألمانية، بحسب بيانات الوكالة. ففي النصف الأول من عام 2025، بلغت النسبة نحو 8% كما في العام السابق، بينما ارتفعت في الربع الثالث إلى 13.25%. وبذلك يبلغ متوسط الحصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 10.7%.

وذكرت الوكالة أن كمية الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى ألمانيا من بداية يناير/كانون الثاني إلى نهاية سبتمبر/أيلول الماضيين بلغت نحو 74 تيراواط ساعة، منها حوالي 35 تيراواط ساعة في الربع الثالث وحده. وفي عام 2024 بأكمله، تم استيراد نحو 69 تيراواط ساعة من خلال محطات الغاز المسال، بينما وصل هذا الرقم في عام 2023 بأكمله إلى حوالي 70 تيراواط ساعة.

وبخلاف بلدان أوروبية أخرى، لم تكن ألمانيا تملك حتى 2022 محطة للغاز الطبيعي المسال، إذ اعتمدت بدلاً من ذلك على الإمدادات الروسية المنخفضة الكلفة نسبياً. لكن منذ غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، عملت ألمانيا على تخفيف اعتمادها على صادرات الغاز الروسية التي كانت في السابق تشكّل 55% من إمداداتها. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس الشهر الماضي، إن بروكسل قررت تقديم الموعد السابق لإنهاء جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من نهاية 2027 إلى نهاية 2026. وأضافت عبر منصة "إكس": "موسكو تعتقد أنها قادرة على مواصلة حربها. نحن نتأكد من أنها تدفع ثمن ذلك".

ومن أجل تنويع مصادرها، وضمان تأمين كميات كافية من إمدادات الوقود والمحافظة على نشاط مصانعها، راهنت برلين بشكل كبير على الغاز الطبيعي المسال لسد الثغرة التي خلّفتها الواردات الروسية. وتعد الولايات المتحدة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، المورّد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حالياً بعد تراجع الواردات من روسيا، حيث تمثل حوالي 45% من إجمالي الواردات.

من جانبه، يرى خبير الغاز زيباستيان جولبيس من شركة الاستشارات "إنرفيس" أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة أسباب، وقال:" من ناحية، تمت إضافة قدرات سعة جديدة في أغسطس/آب"، وذلك في إشارة إلى دخول السفينة المتخصصة "إكسلزيور" الخدمة التجارية على ساحل بحر الشمال في أغسطس/آب الماضي، لتصبح ثاني محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن.

وأضاف جولبيس:" الأمر الآخر الذي لا ينبغي إغفاله هو أن عقود نقل الغاز من روسيا إلى النمسا انتهت في الأول من يناير/ كانون الثاني 2025. وهذا يعني أن دولاً مثل النمسا والتشيك وسويسرا، وكذلك جزئياً المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا، يتم تزويدها الآن عبر ألمانيا. لقد أصبحنا مجدداً دولة عبور ذات أهمية أكبر على نحو ملحوظ". وأشار إلى أن ذلك يظهر أيضًا في إجمالي كمية الغاز الطبيعي المستورد إلى ألمانيا، والتي كانت أعلى في عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

