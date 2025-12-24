هيونداي تستدعي 51 ألف مركبة في الولايات المتحدة

- أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية عن استدعاء هيونداي لـ51,587 مركبة بسبب خطر حريق ناتج عن خلل في دائرة كهربائية، مع نصح المالكين بركن السيارات في أماكن مفتوحة. - تأتي هذه الاستدعاءات في ظل ضغوط متزايدة على شركات السيارات لتلبية المعايير التنظيمية، مما يؤثر على التكاليف التشغيلية وسمعة العلامة التجارية، خاصة في السوق الأميركية. - تبرز هذه التطورات التحديات في سلاسل التوريد الصناعية وزيادة الاعتماد على المكونات الكهربائية، مما يضغط على هوامش الربح ويؤثر على الأداء المالي للشركات.

أعلنت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية (NHTSA) أنّ شركة هيونداي موتور ستستدعي 51,587 مركبة في الولايات المتحدة، بسبب خطر محتمل لاندلاع حريق ناتج عن خلل في دائرة كهربائية.

وأوضحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الخلل يعود إلى تركيب غير صحيح لضفيرة أسلاك مصابيح المقطورة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الدائرة الكهربائية وزيادة احتمالات نشوب حريق. وكإجراء احترازي، نُصح مالكو المركبات المتأثرة بركن سياراتهم في أماكن مفتوحة وبعيدًا عن المباني إلى حين استكمال عمليات الإصلاح. وأضافت الإدارة أن وكلاء هيونداي سيقومون باستبدال ضفيرة أسلاك المقطورة مجانًا، وفق ما نقلته "رويترز".

تأتي عمليات الاستدعاء في وقت تواجه شركات صناعة السيارات ضغوطًا متزايدة على عدة مستويات، أبرزها تشديد المعايير التنظيمية في الأسواق الأميركية والأوروبية، وارتفاع كلفة الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة. وتمثل الولايات المتحدة أحد أهم أسواق هيونداي من حيث المبيعات والإيرادات، ما يجعل أي استدعاء واسع النطاق عاملًا مؤثرًا على التكاليف التشغيلية وسمعة العلامة التجارية.

اقتصاديًا، تترتب على الاستدعاءات أعباء مالية مباشرة تشمل كلفة الإصلاحات المجانية، واللوجستيات، وحملات الإخطار، إضافة إلى تكاليف غير مباشرة مثل تراجع ثقة المستهلكين أو تأجيل قرارات الشراء. كما أن تكرار حوادث الاستدعاء في قطاع السيارات عالميًا يسلّط الضوء على هشاشة سلاسل التوريد الصناعية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على مكونات كهربائية وإلكترونية أكثر تعقيدًا.

وفي سياق أوسع، تعكس هذه التطورات بيئة تنافسية شديدة تشهدها الصناعة، حيث تتسابق الشركات للاستثمار في السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية، بالتوازي مع الحفاظ على مستويات عالية من السلامة. ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وضغط هوامش الربح، ما يجعل أي خلل تقني محدود، قادرًا على التأثير في الأداء المالي وأسعار الأسهم، خصوصًا في الأسواق الحساسة للأخبار التنظيمية مثل السوق الأميركية.

